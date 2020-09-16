Обновление совместимо с iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также последней моделью iPod Touch.

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Apple официально выпустила финальную версию iOS 14. Обновление совместимо с iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также последней моделью iPod Touch — всеми устройствами, на которых работает iOS 13.

iOS 14 станет доступно пользователям постепенно.

В iOS 14 появились виджеты на главном экране. Их можно разместить в любом месте и настроить размер — чем больше виджет, тем больше информации на нём.

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В конце домашних экранов появилась также App Library («Библиотека приложений»). В ней приложения автоматически разделяются по категориям — соцсети, производительность и другое.

Ещё одно крупное обновление — App Clips, быстрый доступ к функциям приложения без загрузки полной версии из App Store. Чтобы запустить Clip пользователю достаточно отсканировать QR-код или NFC-метку, перейти по ссылке в Safari или iMessage.