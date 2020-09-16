Техника
Лиана Липанова
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Виджеты на главном экране, библиотека приложений и App Clips: Apple выпустила финальную версию iOS 14 Материал редакции

Обновление совместимо с iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также последней моделью iPod Touch.

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Apple официально выпустила финальную версию iOS 14. Обновление совместимо с iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также последней моделью iPod Touch — всеми устройствами, на которых работает iOS 13.

iOS 14 станет доступно пользователям постепенно.

В iOS 14 появились виджеты на главном экране. Их можно разместить в любом месте и настроить размер — чем больше виджет, тем больше информации на нём.

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В конце домашних экранов появилась также App Library («Библиотека приложений»). В ней приложения автоматически разделяются по категориям — соцсети, производительность и другое.

Ещё одно крупное обновление — App Clips, быстрый доступ к функциям приложения без загрузки полной версии из App Store. Чтобы запустить Clip пользователю достаточно отсканировать QR-код или NFC-метку, перейти по ссылке в Safari или iMessage.

  • В iMessage появились упоминания, ответы на конкретные сообщения в групповых чатах, возможность закреплять до девяти разговоров и другое.
  • Siri имеет новый и более компактный дизайн.
  • В «Картах» появились велодорожки, маршруты для электрокаров, гиды по городам, зоны скопления людей и отображение камер определения скорости.
  • В Safari появился встроенный переводчик.
Обновления iOS 14 и не описанные в анонсе…
Что нашлось в первой бета-версии системы.
vc.ru

#iphone #ios

Лиана Липанова
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