Новый VR-шлем стал мощнее, но то, за счет чего он стал дешевле, может разочаровать покупателей.

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16 сентября Facebook представила автономный VR-шлем Oculus Quest 2 — он стал дешевле и быстрее предыдущей модели, изменились оголовье, дисплеи и контроллеры Touch.

Oculus Quest 2 станет единственным шлемом компании: Facebook отказалась от дальнейшего развития проводных шлемов и в будущем сконцентрируется на доработке беспроводных VR-гарнитур.

Мнение зарубежных журналистов, протестировавших Quest 2, разделилось: шлем называют выдающимся достижением для VR-рынка благодаря балансу между стоимостью и характеристиками. С другой стороны — ухудшилось качество экрана и оголовье, а из-за требования аккаунта Facebook часть аудитории может отказаться от покупки.

Oculus Quest 2 TechRadar

Что изменилось

Стоимость: Quest 2 стоит $299 за модель с 64 ГБ памяти (на $100 меньше первого Oculus Quest) и $399 за 256 ГБ.

Вместо OLED-дисплеев в Quest 2 один ЖК-дисплей с разрешением 1832×1920 (было 1440×1600). Частота обновления — 72 Гц, но в будущих версиях ПО Facebook обещает увеличить её до 90 Гц.

Процессор Qualcomm Snapdragon XR2, который вдвое быстрее Snapdragon 835 в первом Quest и 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ.

Резиновый ремешок для головы заменён на тканевый.

Шлем стал легче на 10%.

Отслеживание движений контроллерами стало «более точным»

Для работы Quest 2 необходимо подключение к аккаунту Facebook.

Среди аксессуаров: пластиковое оголовье Elite Strap для более надёжного крепления шлема на голове за $49, а за $129 есть вариант оголовья с батареей, которая вдвое увеличивает время работы шлема и будет работать как противовес.

Чем хорош Quest

В целом Oculus Quest 2 — это самая доступная точка входа в виртуальную реальность за счет стоимости, хорошей программной платформы и адекватных характеристик шлема, считают TechRadar, Wired, TechCrunch, The Verge и Engadget.

Аналогов Quest 2 нет — остальные VR-шлемы привязаны к ПК и стоят гораздо дороже.

Основная особенность Quest — он беспроводной: для работы шлема не нужны провода и расстановка датчиков по комнате — пользователю достаточно загрузить приложение Oculus на смартфон, оно подскажет, как настроить шлем и контроллеры.

Quest 2 достаточно легко надевать — достаточно затянуть застежку-липучку из ткани, разместив пластиковую часть с дисплеями напротив лица.

Контроллеры стали удобнее, появился упор для большого пальца. Quest не ограничивает пользователей: они могут ходить по комнате для активных игр или лежать на диване в VR-шлеме и смотреть видео. Время работы шлема — около 2-3 часов.

Oculus Quest 2 поддерживает всю библиотеку и возможности первой модели: пользователям доступно более 200 игр и приложений. Платформа Oculus постоянно пополняется новыми играми и возможностями, 2,5 часов работы оптимально хватает для игровых сессий.

Среди свежих анонсов — переиздание квеста Myst, Medal of Honor, игры по Star Wars, «Миру Юрского периода», Assassins Creed и Splinter Cell.

В основном Quest 2 годится для ритмичных игр, шутеров, симуляторов спорта и общения в виртуальных мирах, отмечает The Verge.

Помимо игр, в шлеме можно смотреть 360-градусное видео, заниматься фитнесом и отслеживать активность, работать в браузере, общаться с друзьями через VR-приложения, заниматься образованием, рисовать.

Демо фитнес-приложения Oculus Move

Например, в Quest есть приложения Netflix, Amazon Prime Video и YouTube VR, которые превращают окружение шлема в подобие IMAX-кинотеатра. А с помощью сервисов National Geographic и других компаний можно заниматься «виртуальным туризмом».

Facebook постоянно улучшает VR-платформу: навигацию, интерфейс, увеличивается количество приложений и функций. Например, Quest поддерживает управление жестами вместо контроллеров (хотя и на базовом уровне).

В 2019 году Facebook запустила бета-версию функции Oculus Link. Она позволяет подключить Quest по USB-C кабелю к ПК и играть в компьютерные VR-игры с других платформ, например, в Half-Life: Alyx в SteamVR.

С выходом Quest 2 функция Link вышла из беты и официально поддерживается новым шлемом. Официальный кабель Oculus Link стоит $79, но можно использовать и кабели других производителей.

Ars Technica: «Вердикт — избегать Oculus Quest 2»

Издание Ars Technica посвятило обзор недостаткам устройства и не рекомендует его покупку: удешевление шлема повлияло на качество экрана, отклик контроллеров и эргономику Quest 2, с которыми журналист Ars Technica не смирился.

Контроллеры стали тяжелее (151 грамм против 129), а их точность заметно снизилась. Представители Facebook расплывчато заявили изданию, что новые контроллеры больше полагаются на систему компьютерного зрения, чем на светодиоды, и потребляют меньше энергии.

Количество светодиодов при этом не изменилось, а количество ошибочных срабатываний стало выше.

Из-за замены резинового ремешка крепления на тканевый шлем хуже сидит на голове: теперь при каждом использовании его нужно регулировать с помощью лямок и петель, как у рюкзака. Он плохо затягивается на голове и не справляется с распределением веса гарнитуры.

Чтобы исправить проблему с ремешком, Ars Technica рекомендует сразу же купить пластиковый и прорезиненный ремешок Elite Strap за $50, который защёлкивается клипсой на затылке.

Он лучше распределяет вес и шлем удобнее сидит на голове, но всех проблем не решает: из-за размеров крепления Quest 2 сложно использовать людям с большой головой или очками.

Вместо пары OLED-дисплеев в Quest 2 используется одна ЖК-панель с более высоким разрешением. Изображение стало более четким, но цветопередача ухудшилась.

Частота 90 Гц, которая позволит снизить напряжение на глаза и улучшить восприятие изображения, ещё не доступна — шлем работает на стандартных 72 Гц, которых достаточно для кратковременных игр на 15-20 минут, отмечает издание.

Но главное, на что повлияла замена дисплея — регулировка расстояния между зрачками глаз (IPD). Если расстояние между объективами VR-шлема сильно отличается от IPD пользователя, снижается комфорт и увеличивается нагрузка на глаза.

Из-за этого изображение может казаться размытой и искаженной, а некоторых может начать тошнить. Также меняется масштаб виртуального мира, что компенсируется на программном уровне.

В Oculus Quest 1 можно было точно регулировать положение линз и экранов с помощью ползунка — с точностью до миллиметра. В Quest 2 пользователям доступны только три варианта — 58, 63 и 68 мм, причем для их регулирования надо нажимать на края линз.

Журналист Ars Technica не смог добиться комфортного расположения: его IPD — 61,1 мм слишком отличался от доступных вариантов, из-за чего изображение было размытым, вызывало дискомфорт и головокружение через 10 минут использования Quest 2.

Ему пришлось исхитриться и зажать линзы в промежуточном положении, в котором шлемом можно было пользоваться более комфортно, но всё ещё не исправляет проблемы, так как ПО шлема искажает изображение в соответствии с фиксированным положением линз.

Время работы Quest 2 снизилось: в стандартном тесте WebGL он проработал 131 минуту вместо 175 минут у первого Quest. За $129 можно купить ремешок с дополнительной батареей, который удваивает время работы, но Ars Technica не успело протестировать его.

Ещё одна важная особенность Quest 2 — необходимость подтвержденного аккаунта Facebook для работы устройства. Соцсеть проверяет профиль, подключенный к Oculus, и в случае подозрительного аккаунта с вымышленным именем может заблокировать работу Quest, а пользователь потеряет аккаунт вместе с покупками.

Facebook ведет «непрерывную запись» всего, что пользователь видит, говорит и делает в социальных приложениях Quest 2. Соцсеть настаивает, что запись ведется локально на устройстве и не отправляется в сеть, пока пользователь не нажмет кнопку «Отправить» — например, если видит неприемлемое поведение другого пользователя в сети.

Но также запись отправляется, если пользователь просто блокирует микрофон собеседника. Она бессрочно хранится на серверах Facebook, отмечает Ars Technica.

Издание признаёт, что в целом первый Quest представлял собой «жизнеспособный вариант» использования VR, который можно было легко рекомендовать к покупке — но Quest 2 лучше избегать.