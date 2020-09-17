Пока решить проблему можно, отключив функцию.

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Американская Cisco предупредила клиентов, что функция конфиденциальности в iOS 14 может нарушить некоторые сетевые настройки, используемые в компаниях, школах и ритейлерами.

iPhone и iPad с загруженной iOS 14 по умолчанию используют случайный MAC-адрес при подключении к публичным сетям Wi-Fi, объясняет 9To5Mac. Apple использует эту технологию, чтобы защитить пользователей, например, от продавцов, которые используют MAC-адреса для отслеживания клиентов.

Функция, которая также есть в Android 10, может привести к сбою в системе Identity Services Engine (ISE), указывает издание, и в конечном итоге повлиять на работу внутренних сетей компаний и учебных заведений. Например, устройства могут быть не распознаны при подключении к Wi-Fi и не получить доступ к интернету.

В Cisco говорят, что решением проблемы пока может стать отключение функции на устройствах.