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Техника
Татьяна Боброва
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Cisco предупредила о возможных проблемах с доступом в публичных Wi-Fi-сетях из-за стандартных настроек в iOS 14 Материал редакции

Пока решить проблему можно, отключив функцию.

4 комментария
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Американская Cisco предупредила клиентов, что функция конфиденциальности в iOS 14 может нарушить некоторые сетевые настройки, используемые в компаниях, школах и ритейлерами.

iPhone и iPad с загруженной iOS 14 по умолчанию используют случайный MAC-адрес при подключении к публичным сетям Wi-Fi, объясняет 9To5Mac. Apple использует эту технологию, чтобы защитить пользователей, например, от продавцов, которые используют MAC-адреса для отслеживания клиентов.

Функция, которая также есть в Android 10, может привести к сбою в системе Identity Services Engine (ISE), указывает издание, и в конечном итоге повлиять на работу внутренних сетей компаний и учебных заведений. Например, устройства могут быть не распознаны при подключении к Wi-Fi и не получить доступ к интернету.

В Cisco говорят, что решением проблемы пока может стать отключение функции на устройствах.

Оператор сетей Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком» также предупредил пользователей, что рандомизация MAC-адресов может привести к сбоям: пользователю придётся каждый раз регистрироваться в сети. Чтобы избежать проблемы, компания также предлагает отключить рандомизацию в настройках.

#новость #ios14

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Иван Лобанов

6

Система против трекинга мешает трекингу. Неожиданно.

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ЯжПрограммист

0

и как вариант предлагается ращрешить себя отслеживать?))

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Dmitry Tertyshnikov

ЯжПрограммист
1

Ну как-то же разрешали до сегодняшнего дня. Да и "отслеживание" это слишком громко сказано для запоминания мак-адреса., есть куда более эффективные способы

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Yury Tsoy

0

Неплохо так запрещает отслеживание

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