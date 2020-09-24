«Сбер» представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют», «умный» дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox Материал редакции
«Семейство» виртуальных ассистентов «Салют» состоит из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».
«Сбербанк» на конференции по масштабной трансформации представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».
«Сбер — воплощение нового образа компании, молодой, с широким кругозором и мягким чувством юмора. Афина — собранная, скрупулёзная, начитанная; стремится помочь пользователю быть эффективным», — пояснил глава SberDevices Константин Круглов.
«Джой» жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, добавили в компании.
Ассистенты созданы с помощью суперкомпьютера «Кристофари». Они доступны в смартфоне и других устройствах.
«Сбер» также показал «умную» медиаприставку SberBox специально для семейства «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору — в нём сразу появятся ассистенты. В SberBox есть 185 телеканалов.
К «Салюту» подключены сервисы «Сбера». Например, с помощью голосового управления через телевизор можно заказать еду. Кроме того, искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах, может включить музыку и показать её текст с переводом.
Компания также показала «умный» дисплей SberPortal со встроенными ассистентами и управлением голосом, жестами и прикосновениями.
У дисплея есть 10-дюймовый Full HD экран и широкоугольная AI-камера. Устройство может управлять функциями «умного» дома, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеозвонки и так далее. Кроме того, виртуальный ассистент поможет с записью в салон красоты или в поликлинику.
В SberPortal есть шесть чувствительных микрофонов, которые разработаны совместно с институтом Fraunhofer IIS.
Оно распознаёт базовые жесты: жест V для активации устройства, большой палец вверх или вниз, чтобы поставить «лайк» или «дизлайк» треку при прослушивании музыки, открытая ладонь для приостановки и продолжения воспроизведения, палец к губам для отключения звука.
Устройство поступит в продажу к концу 2020 года по 3490 рублей — его можно купить со скидкой по предзаказу. Цену на SberPortal не озвучили, но тоже пообещали начало его продаж в этом году.
«Сбер» также запустил платформу SmartMarket — магазин умных приложений. SmartMarket позволит обучать виртуальных помощников компании новым навыкам — они будут называться SmartApps.
«В SmartMarket добавляется новый навык, а "Сбер" или "Афина" сообщает пользователю, что может сделать для него что-то новое и полезное, причём новые навыки будут сразу появляться на любом устройстве. Мы их назвали SmartApps», — объяснил исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбербанка» Давид Рафаловский.
Испанский стыд за презу... почему нельзя общаться со зрителем, а не с левыми людьми с "чудесной актерской игрой"?
- Вася, а ты знал что в Сбере можно слушать музыку?
- Да ты что, вот это удивительно!
- ДА! Давай, что-нибудь включим!
- Вау! Вот это да!
О боже..
Уже мемы пошли
А чего с Асмус-то стряслось? Отсмотрел с ней несколько сезонов "Интернов", видел её в некоторых фильмах, и она меня никогда не бесила. А здесь несколько секунд хватило, чтобы ощутить чудовищный стыд за её актёрскую игру.
Потому что у нас актеры - это актеры кино и театра. И играют везде как в театре, и в театре это выглядит нормально, в кино есть много дублей, а здесь...
Позвали максимально скучных звезд из 80-х 90-х, чтобы представить новые технологии. Почему-то эти лица растворяют и без того слабый дух инноваций.
Ощущение такое, что старички с деньгами решили натащить все самое модное из того, что появилось за последнее время, но таки остались ментально в прошлом
Вывод: презентация рассчитана на пенсионеров
Господа комментаторы, учитесь быть русскими и создавать свой мир а не жить в мире чужом и по чужим законам. Это круто, когда ты живёшь в своём мире и правила устанавливаешь ты а не кто-то другой. Поймите это наконец.
Хотите вы или нет, но вся современная поп-культура, стандарты потребления и ключевые технологии придуманы в США. И все тренды, векторы и правила игры идут оттуда. Поэтому отказываться от всего этого под соусом "сделаем своё" - примерно как делать велосипед с квадратными колёсами, т.е. совершенно бессмысленно и непродуктивно.
То есть ничего своего делать не надо?
Нужно понимать, где делать свое, а где в этом нет смысла. Лично мне русские названия ОК, хотя конкретно Салют, например, звучит безвкусно.
Проблема региональных названий еще в более сложной экспансии на зарубежные рынки в будущем. Английские названия изначально всем привычны и понятны.
Так а как это понимать?
Если брать ассистентов, то есть смысл. Их очень много уже развелось, вот только в русский может нормально одна Алиса. Портал аналог гугловского nest hub, которого нет в России. По смартмаркет - посмотрим как это будет выглядеть.
Смотрю презентацию. Актрису собеседница просит привезти капкейков. Разговор закончился и тут внезапно ассистент говорит «а хочешь сама их приготовить». Звучит очень крипово.
Дальше ведущий предлагает опцию для обесточивания микрофона. Если я правильно понял, у меня опция либо звонить и давать сберу прослушивать мои разговоры, либо обесточивать микрофон и не говорить?
там уже с момента покупки вещей из телека чисто черное зеркало идет
Ну наконец-то можно будет посмотреть перевод песни Cardi B - Wet Ass Pussy!
Вот эта приставка SBER во всех их разработках и отделах - ну это просто сюр какой-то. SberDevices, SberBox, SberPortal...
У Сбера это сюр, а Apple Watch, Apple TV+, Apple Music, Apple News+, Apple Arcade, Apple One, Apple Fitness+, Apple Card, Apple Books — это не сюр, это норм?
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А приставка ЯНДЕКС в сервисах Яндекса — не сюр?) Как должны называться сервисы единой экосистемы по-вашему, эксперт?
А здесь что, о Яндексе речь идет? Другой вопрос, что само по себе слово Яндекс не вызывает рвотный рефлекс, а вот написание СБЕР по-английски - вызывает. Это абсолютно мое, частное мнение.
Зачем вообще приплетать банковский бренд к ранее не существовавшей экосистеме бытовой электроники? Сбер-TVbox, МинздравТелеком, Госнаркоконтроль-Медиа, сеть суши-баров "Газпром" - давайте еще больше подобной дичи и сочетания несочетаемого.
Ассистент может звонить за пользователя по телефону! Крутяк! Если будет работать как показано, то это круто
Ваш ассистент подтвердил перевод средств. Транзакция признана законной. См. п. 5 правил Сбера. Спасибо за обращение. Не желаете оставить отзыв?
судя по приглашенным "звездам", аудитория сбера - в основном все те же пенсионеры, которые собираются в очередь, если на стене мелом написать "сбер"
сбер портал - где-то я уже такое видел
ну и самое главное - чтобы оформить сберовскую подписку - достаточно пройти по ссылке https://www.sber.ru/subscription/prime чтобы получить 404. мы как бы запустили, но как бы 404
Они эту ссылку показывали?
Потому что на сайте все норм
https://www.sber.ru/sberprime/
Опять совковые названия
Более ранний эрзац-продукт с аналогичным нэймингом
Шутки шутками, а фича с опознанием достопримечательности на видео и возможностью заказать билет мне понравилась. Хорошая интеграция.
фан на 10 секунд.
абсолютно на#уй ненужная бесполезная и далекая от народа жуйня
Все бы ничего, но на кой ляд актрисулек, певичек прочее пригласили то? Что за дешманская игра?
Салют 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Ну надо чтобы на С было, потом трансформируются в помощницу Светлану 👩🦳
Опять совок, вы для пенсов делаете эти продукты что-ли? Успешные продукты замешаны на сексе и мемах, у вас сова Умнюля, волк Прилежака. Лузеры.
Не защищаю сбер, но можно пример успешных продуктов замешанных на сексе и мемах?
Почему на youtube канале СберТВ отключены комментарии к этой презентации?
А сами как думаете? :) Соотношение лайков/дизов как бы уже намекает
Я бы не стал ориентироваться на этот параметр лайки\дизлайки. В интернете слишком много токсиков. Единственное на что можно опираться --это на статистику пользователей услуги. А количество клиентов Сбербанка не уменьшается.
Ну, наверное, потому что это гос.банк, на который в принудительном порядке зачисляли пенсии и заработные платы бюджетников, а на таких дрожжах, как и на старой советской инфраструктуре, покрыть все города и поселения отделениями и банкоматами не составляет труда. Все что им нужно делать - просто сидеть на месте, рыба сама приплывет.
Я, конечно, извиняюсь, но, кажется, там женские стоны на заднем плане
https://youtu.be/Ppfq9lZxHVI
Что-то все ссылки на странице СберДевайсов возвращают 404. Сбер, такой Сбер...
а тут - https://sberdevices.ru/app/ - даже ссылки сделать не смогли нормальными (google play - ведет на app store)
Краткое содержание:
Мы сменили бренд, а теперь значит списочек для оплаты, получите распишитесь.
И да кино конечно сняли на троечку((
Сбер предлагаю вам проект: строите гигантские платформы в океане, на государственные деньги приглашаете туда жить людей и впариваете им эти технологии в этом закрытом городе, ограничив интернет площадью этого города.
Отлично, раньше сбер знал сколько у вас денег, теперь он еще будет знать что вы смотрите и кому звоните.
А некоторые так и будут с этим "умным" дисплеем потом общаться:))
Во всем этом у сбеоа не хватает социальной сети с короткими клипами, тогда набор будет полным.
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