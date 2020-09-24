«Семейство» виртуальных ассистентов «Салют» состоит из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».

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«Сбербанк» на конференции по масштабной трансформации представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».

«Сбер — воплощение нового образа компании, молодой, с широким кругозором и мягким чувством юмора. Афина — собранная, скрупулёзная, начитанная; стремится помочь пользователю быть эффективным», — пояснил глава SberDevices Константин Круглов.

«Джой» жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, добавили в компании.

Ассистенты созданы с помощью суперкомпьютера «Кристофари». Они доступны в смартфоне и других устройствах.

«Сбер» также показал «умную» медиаприставку SberBox специально для семейства «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору — в нём сразу появятся ассистенты. В SberBox есть 185 телеканалов.

К «Салюту» подключены сервисы «Сбера». Например, с помощью голосового управления через телевизор можно заказать еду. Кроме того, искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах, может включить музыку и показать её текст с переводом.

Компания также показала «умный» дисплей SberPortal со встроенными ассистентами и управлением голосом, жестами и прикосновениями.

У дисплея есть 10-дюймовый Full HD экран и широкоугольная AI-камера. Устройство может управлять функциями «умного» дома, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеозвонки и так далее. Кроме того, виртуальный ассистент поможет с записью в салон красоты или в поликлинику.

В SberPortal есть шесть чувствительных микрофонов, которые разработаны совместно с институтом Fraunhofer IIS.

Оно распознаёт базовые жесты: жест V для активации устройства, большой палец вверх или вниз, чтобы поставить «лайк» или «дизлайк» треку при прослушивании музыки, открытая ладонь для приостановки и продолжения воспроизведения, палец к губам для отключения звука.

Устройство поступит в продажу к концу 2020 года по 3490 рублей — его можно купить со скидкой по предзаказу. Цену на SberPortal не озвучили, но тоже пообещали начало его продаж в этом году.

«Сбер» также запустил платформу SmartMarket — магазин умных приложений. SmartMarket позволит обучать виртуальных помощников компании новым навыкам — они будут называться SmartApps.

«В SmartMarket добавляется новый навык, а "Сбер" или "Афина" сообщает пользователю, что может сделать для него что-то новое и полезное, причём новые навыки будут сразу появляться на любом устройстве. Мы их назвали SmartApps», — объяснил исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбербанка» Давид Рафаловский.