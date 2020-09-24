Техника
Лиана Липанова
8430

«Сбер» представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют», «умный» дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox Материал редакции

«Семейство» виртуальных ассистентов «Салют» состоит из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».

83 комментария
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«Сбербанк» на конференции по масштабной трансформации представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».

«Сбер — воплощение нового образа компании, молодой, с широким кругозором и мягким чувством юмора. Афина — собранная, скрупулёзная, начитанная; стремится помочь пользователю быть эффективным», — пояснил глава SberDevices Константин Круглов.

«Джой» жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, добавили в компании.

Ассистенты созданы с помощью суперкомпьютера «Кристофари». Они доступны в смартфоне и других устройствах.

«Сбер» также показал «умную» медиаприставку SberBox специально для семейства «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору — в нём сразу появятся ассистенты. В SberBox есть 185 телеканалов.

К «Салюту» подключены сервисы «Сбера». Например, с помощью голосового управления через телевизор можно заказать еду. Кроме того, искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах, может включить музыку и показать её текст с переводом.

Компания также показала «умный» дисплей SberPortal со встроенными ассистентами и управлением голосом, жестами и прикосновениями.

У дисплея есть 10-дюймовый Full HD экран и широкоугольная AI-камера. Устройство может управлять функциями «умного» дома, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеозвонки и так далее. Кроме того, виртуальный ассистент поможет с записью в салон красоты или в поликлинику.

В SberPortal есть шесть чувствительных микрофонов, которые разработаны совместно с институтом Fraunhofer IIS.

Оно распознаёт базовые жесты: жест V для активации устройства, большой палец вверх или вниз, чтобы поставить «лайк» или «дизлайк» треку при прослушивании музыки, открытая ладонь для приостановки и продолжения воспроизведения, палец к губам для отключения звука.

Устройство поступит в продажу к концу 2020 года по 3490 рублей — его можно купить со скидкой по предзаказу. Цену на SberPortal не озвучили, но тоже пообещали начало его продаж в этом году.

«Сбер» также запустил платформу SmartMarket — магазин умных приложений. SmartMarket позволит обучать виртуальных помощников компании новым навыкам — они будут называться SmartApps.

«В SmartMarket добавляется новый навык, а "Сбер" или "Афина" сообщает пользователю, что может сделать для него что-то новое и полезное, причём новые навыки будут сразу появляться на любом устройстве. Мы их назвали SmartApps», — объяснил исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбербанка» Давид Рафаловский.

Многие SmartApps можно создавать вообще без написания кода. У нас есть заранее приготовленные шаблоны и конструктор для тех, кто не хочет или не умеет программировать. Мы полностью открываем SmartMarket абсолютно для всех. Мы хотим, чтобы навык вашей компании тоже был на полках SmartMarket.

Давид Рафаловский
исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбербанка»

#новость #сбербанк

Лиана Липанова
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83 комментария
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Kirill Nikolaenko

35

Салют, чувоки!

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Андрей Лакалин

30

Теперь можно со стрепсилсом поговорить))

Ответить

Artem Simonenkov

20

Испанский стыд за презу... почему нельзя общаться со зрителем, а не с левыми людьми с "чудесной актерской игрой"?

Ответить

Artem Simonenkov

Artem
23

- Вася, а ты знал что в Сбере можно слушать музыку?
- Да ты что, вот это удивительно! 
- ДА! Давай, что-нибудь включим!
- Вау! Вот это да!

О боже.. 

Ответить

Viktor Solomonov

24

Уже мемы пошли

Ответить

Tim Adahovskiy

Viktor
2

ахахах

Ответить

Романелло Кивогенс

Viktor
0

А чего с Асмус-то стряслось? Отсмотрел с ней несколько сезонов "Интернов", видел её в некоторых фильмах, и она меня никогда не бесила. А здесь несколько секунд хватило, чтобы ощутить чудовищный стыд за её актёрскую игру.

Ответить

Pavel Gorgulov

Романелло
0

Потому что у нас актеры - это актеры кино и театра. И играют везде как в театре, и в театре это выглядит нормально, в кино есть много дублей, а здесь... 

Ответить

Даниил Рыжков

17

Позвали максимально скучных звезд из 80-х 90-х, чтобы представить новые технологии. Почему-то эти лица растворяют и без того слабый дух инноваций.
Ощущение такое, что старички с деньгами решили натащить все самое модное из того, что появилось за последнее время, но таки остались ментально в прошлом

Ответить

Сергей Королевский

Даниил
2

Вывод: презентация рассчитана на пенсионеров

Ответить

Даниил Рыжков

Сергей
0

Но показывали ее в ютюбе и рекламировали для интернетной аудитории 

Ответить

Максим Мельников

–13

Господа комментаторы, учитесь быть русскими и создавать свой мир а не жить в мире чужом и по чужим законам. Это круто, когда ты живёшь в своём мире и правила устанавливаешь ты а не кто-то другой. Поймите это наконец.

Ответить

Nikolay Kapustin

Максим
24

Ты для этого тут зарегистрировался сегодня?

Ответить

Андрей Карпенко

Максим
14

Хотите вы или нет, но вся современная поп-культура, стандарты потребления и ключевые технологии придуманы в США. И все тренды, векторы и правила игры идут оттуда. Поэтому отказываться от всего этого под соусом "сделаем своё" - примерно как делать велосипед с квадратными колёсами, т.е. совершенно бессмысленно и непродуктивно. 

Ответить

Pavel Gorgulov

Андрей
0

То есть ничего своего делать не надо?

Ответить

K. A.

Pavel
3

Нужно понимать, где делать свое, а где в этом нет смысла. Лично мне русские названия ОК, хотя конкретно Салют, например, звучит безвкусно.

Проблема региональных названий еще в более сложной экспансии на зарубежные рынки в будущем. Английские названия изначально всем привычны и понятны.

Ответить

Pavel Gorgulov

K.
0

Так а как это понимать? 
Если брать ассистентов, то есть смысл. Их очень много уже развелось, вот только в русский может нормально одна Алиса. Портал аналог гугловского nest hub, которого нет в России. По смартмаркет - посмотрим как это будет выглядеть.

Ответить

K. A.

Pavel
0

 Так а как это понимать?

Экспертно. Вот Сбер с Яндексом поняли, что на их взгляд, русские названия здесь уместны. Продажи и экспансия на внешние рынки рассудят, правильно было их суждение или нет.

Ответить

Pavel Gorgulov

K.
0

Какие внешние рынки?
Я про продукты, вы все про названия.

Ответить

Nikita Rogatov

K.
–2

О простите господин мы сделаем так как вы хотите и помолимся штатам.

Ответить

TL

Максим
7

А вот и скреп подвезли

Ответить

Maxim Kuptsov

TL
5

сберСкрепы. Только у нас отдых в Крыму за спасибо

Ответить

S.Z

Максим
2

учитесь быть русскими

Но... я не русский

Ответить

Павел Полихронов

Максим
0
Ответить

Розарио Агро

Максим
0

А если я не русский, можно мне не учится?

Ответить

Даниил Рыжков

9

Смотрю презентацию. Актрису собеседница просит привезти капкейков. Разговор закончился и тут внезапно ассистент говорит «а хочешь сама их приготовить». Звучит очень крипово.

Дальше ведущий предлагает опцию для обесточивания микрофона. Если я правильно понял, у меня опция либо звонить и давать сберу прослушивать мои разговоры, либо обесточивать микрофон и не говорить?

Ответить

Full Name

Даниил
8

всегда есть опция "не покупать"

Ответить

Nikolay Kapustin

Full
1

Уже нет

Ответить

Andre Macareno

Даниил
2

там уже с момента покупки вещей из телека чисто черное зеркало идет

Ответить

Pavel Bobrovskikh

8

Ну наконец-то можно будет посмотреть перевод песни Cardi B - Wet Ass Pussy!

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

–2

Вот эта приставка SBER во всех их разработках и отделах - ну это просто сюр какой-то. SberDevices, SberBox, SberPortal... 

Ответить

Unknown Unsee

Stahovsky
18

У Сбера это сюр, а Apple Watch, Apple TV+, Apple Music, Apple News+, Apple Arcade, Apple One, Apple Fitness+, Apple Card, Apple Books — это не сюр, это норм?

Ответить

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Ilya Yakurnov

Stahovsky
14

А приставка ЯНДЕКС в сервисах Яндекса — не сюр?) Как должны называться сервисы единой экосистемы по-вашему, эксперт?

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

Ilya
0

А здесь что, о Яндексе речь идет? Другой вопрос, что само по себе слово Яндекс не вызывает рвотный рефлекс, а вот написание СБЕР по-английски - вызывает. Это абсолютно мое, частное мнение.

Ответить

Дмитрий Александрович

Ilya
1

Зачем вообще приплетать банковский бренд к ранее не существовавшей экосистеме бытовой электроники? Сбер-TVbox, МинздравТелеком, Госнаркоконтроль-Медиа, сеть суши-баров "Газпром" - давайте еще больше подобной дичи и сочетания несочетаемого.

Ответить

Дмитрий Коннов

6

Ассистент может звонить за пользователя по телефону! Крутяк! Если будет работать как показано, то это круто

Ответить

Maxim Patshin

Дмитрий
3

Это прямо Google Duplex, но в России

Ответить

Розарио Агро

Дмитрий
0

Ваш ассистент подтвердил перевод средств. Транзакция признана законной. См. п. 5 правил Сбера. Спасибо за обращение. Не желаете оставить отзыв?

Ответить

Andrey Sumenkov

6

судя по приглашенным "звездам", аудитория сбера - в основном все те же пенсионеры, которые собираются в очередь, если на стене мелом написать "сбер"

сбер портал - где-то я уже такое видел
ну и самое главное - чтобы оформить сберовскую подписку - достаточно пройти по ссылке https://www.sber.ru/subscription/prime чтобы получить 404. мы как бы запустили, но как бы 404

Ответить

Дэвид Фокин

Andrey
0

попробуйте https://www.sber.ru/sberprime/ 

Ответить

Pavel Gorgulov

Andrey
0

Они эту ссылку показывали?
Потому что на сайте все норм
https://www.sber.ru/sberprime/

СберПрайм
СберПрайм
www.sber.ru
Ответить

Andrey Sumenkov

Pavel
0

океюшки, редиректы не для сбера

Ответить

Eugene Smirnov

–2

Опять совковые названия

Ответить

Артур

Eugene
7

Они русские

Ответить

Sergei Toropov

Артур
–3

Одно не исключает другое.

Ответить

Sergei Toropov

5

Более ранний эрзац-продукт с аналогичным нэймингом

Ответить

Розарио Агро

Sergei
0

Утром салат, а вечером салют 🤢

Ответить

Люц Шнайдер

5

Шутки шутками, а фича с опознанием достопримечательности на видео и возможностью заказать билет мне понравилась. Хорошая интеграция. 

Ответить

Алексей Вихров

Люц
–4

фан на 10 секунд.
абсолютно на#уй ненужная бесполезная и далекая от народа жуйня

Ответить

Люц Шнайдер

Алексей
0

Зачем так горишь? 

Ответить

Jam Kadyrov

5

Все бы ничего, но на кой ляд актрисулек, певичек прочее пригласили то? Что за дешманская игра? 

Ответить

Artem Nedorezov

0

Салют 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Yury Kotov

Artem
0

Ну надо чтобы на С было, потом трансформируются в помощницу Светлану 👩‍🦳

Ответить

TL

–6

Опять совок, вы для пенсов делаете эти продукты что-ли? Успешные продукты замешаны на сексе и мемах, у вас сова Умнюля, волк Прилежака. Лузеры.

Ответить

Luckyanchikov Max

TL
5

Соглы, на конфе эпл недвано то и дело ебались и мемы показывали

Ответить

Sasha Pomirkovanyi

TL
1

Не защищаю сбер, но можно пример успешных продуктов замешанных на сексе и мемах?

Ответить

Elias Karlsson

Sasha
1

По-моему чувак просто рофлит.)

Ответить

Евгений Симутин

2

Где же спутник?

Ответить

Денис Файзулин

2
Ответить

Full Name

Денис
2

серьёзный авторитет

Ответить

Mikhail Evdokimovskiy

1

Почему на youtube канале СберТВ отключены комментарии к этой презентации?   

Ответить

Антон Давыдов

Mikhail
4

А сами как думаете? :) Соотношение лайков/дизов как бы уже намекает

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

Я бы не стал ориентироваться на этот параметр лайки\дизлайки. В интернете слишком много токсиков. Единственное на что можно опираться --это на статистику пользователей услуги. А количество клиентов Сбербанка не уменьшается. 

Ответить

Алексей Кметик

Люц
0

Ну, наверное, потому что это гос.банк, на который в принудительном порядке зачисляли пенсии и заработные платы бюджетников, а на таких дрожжах, как и на старой советской инфраструктуре, покрыть все города и поселения отделениями и банкоматами не составляет труда. Все что им нужно делать - просто сидеть на месте, рыба сама приплывет.

Ответить

Фархад Керимли

1

Я, конечно, извиняюсь, но, кажется, там женские стоны на заднем плане
https://youtu.be/Ppfq9lZxHVI

Ответить

Розарио Агро

Фархад
0

А вы хотите мужские???!!! 😂

Ответить

lakoros

1

Нам нужно совместить колонку, планшет и веб камеру.

Ответить

Artemy

1

Окей, Салют! Купи-ка мне валют.

Ответить

РосСпам

0

Что-то все ссылки на странице СберДевайсов возвращают 404. Сбер, такой Сбер...

Ответить

РосСпам

РосСпам
2

а тут - https://sberdevices.ru/app/ - даже ссылки сделать не смогли нормальными (google play - ведет на app store)

Ответить

S.Z

РосСпам
0

Универсальная ссылка, зависит от платформы

Ответить

K. A.

S.Z
0

И это неправильно же.

Во-первых, зачем тогда маркировать ссылки как Google Play / App Store.

Во-вторых, будь у меня Mac + Android, что мне было бы делать? С Mac оно перекидывает на App Store. А Windows + iPhone?

Ответить

S.Z

K.
0

это да

Ответить

Кирилл Петровский

0

Римский?

Ответить

Антитрейдер

0

Краткое содержание:
Мы сменили бренд, а теперь значит списочек для оплаты, получите распишитесь.
И да кино конечно сняли на троечку((

Ответить

Max Kalit

0

Нужно говорить СМЭАРТЪ ЕЭПССС как этот крендель, который преезентовал )))))

Ответить

Павел Полихронов

0

Сбер предлагаю вам проект: строите гигантские платформы в океане, на государственные деньги приглашаете туда жить людей и впариваете им эти технологии в этом закрытом городе, ограничив интернет площадью этого города.

Ответить

Котик-мурлыка

0

С ценой лоханулись, 3490 - цена на сбербокс, а на портал цены не говорили.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Отлично, раньше сбер знал сколько у вас денег, теперь он еще будет знать что вы смотрите и кому звоните.

Ответить

Name Company

0

А некоторые так и будут с этим "умным" дисплеем потом общаться:))

Ответить

lakoros

Name
0

Если сзади будет смарт отверстие, то не всё потеряно!
ps. И название у них уже есть Спермобайл.

Ответить

ЯжПрограммист

0

Во всем этом у сбеоа не хватает социальной сети с короткими клипами, тогда набор будет полным.

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timursh

0
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