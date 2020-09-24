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Лиана Липанова
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«Сбер» представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» Материал редакции

«Сбер», «Афина» и «Джой».

8 комментариев
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«Сбербанк» на конференции по масштабной трансформации представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».

«Сбер — воплощение нового образа компании, молодой, с широким кругозором и мягким чувством юмора. Афина — собранная, скрупулёзная, начитанная; стремится помочь пользователю быть эффективным», — пояснил глава SberDevices Константин Круглов.

«Джой» жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, добавили в компании.

Ассистенты созданы с помощью суперкомпьютера «Кристофари». Они доступны в смартфоне и других устройствах.

«Сбер» также показал «умную» медиаприставку SberBox специально для семейства «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору — в нём сразу появятся ассистенты. В SberBox есть 185 телеканалов.

К «Салюту» подключены сервисы «Сбера». Например, с помощью голосового управления через телевизор можно заказать еду. Кроме того, искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах, может включить музыку и показать её текст с переводом.

Компания также показала «умный» дисплей «Сберпортал» со встроенными ассистентами.

#новость #сбербанк

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Лиана Липанова
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8 комментариев
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Евгений Симутин

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Где же спутник?

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Eugene Smirnov

0

Опять совковые названия

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Pavel Bobrovskikh

0

Ну наконец-то можно будет посмотреть перевод песни Cardi B - Wet Ass Pussy!

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Sergei Toropov

0

Более ранний эрзац-продукт с аналогичным нэймингом

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Кирилл Петровский

0

Римский?

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Kirill Nikolaenko

0

Салют, чувоки!

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Artem Nedorezov

–3

Салют 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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Yury Kotov

Artem
0

Ну надо чтобы на С было, потом трансформируются в помощницу Светлану 👩‍🦳

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