Сбербанка в прямом эфире
«Сбер» представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» Материал редакции
«Сбер», «Афина» и «Джой».
«Сбербанк» на конференции по масштабной трансформации представил «семейство» виртуальных ассистентов «Салют» из трёх персонажей с разными характерами: «Сбер», «Афина» и «Джой».
«Сбер — воплощение нового образа компании, молодой, с широким кругозором и мягким чувством юмора. Афина — собранная, скрупулёзная, начитанная; стремится помочь пользователю быть эффективным», — пояснил глава SberDevices Константин Круглов.
«Джой» жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, добавили в компании.
Ассистенты созданы с помощью суперкомпьютера «Кристофари». Они доступны в смартфоне и других устройствах.
«Сбер» также показал «умную» медиаприставку SberBox специально для семейства «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору — в нём сразу появятся ассистенты. В SberBox есть 185 телеканалов.
К «Салюту» подключены сервисы «Сбера». Например, с помощью голосового управления через телевизор можно заказать еду. Кроме того, искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах, может включить музыку и показать её текст с переводом.
Компания также показала «умный» дисплей «Сберпортал» со встроенными ассистентами.
Ну наконец-то можно будет посмотреть перевод песни Cardi B - Wet Ass Pussy!
Салют 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Ну надо чтобы на С было, потом трансформируются в помощницу Светлану 👩🦳
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