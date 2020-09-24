Технология Ultra WideBand уже есть в iPhone 11, но не работает в стране из-за ограничений властей.

В закладки

Apple в России попросила властей выделить ей полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц, пишет РБК со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Подлинность документа изданию подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

В этих частотах работает технология Ultra WideBand (UWB) — аналог Bluetooth, указывает РБК. ГКРЧ может рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании, говорится в проекте решения.

Согласно документу, Apple просит радиочастоты для научных и исследовательский целей. Такие работы проводятся, чтобы узнать, будет ли устройство создавать помехи кому-либо, поясняет издание.

Положительные решения по заявке «дочки» Apple уже дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны, теперь ответ должно дать Минобороны, говорится в материалах ГКРЧ. Если министерство даст согласие, вопрос вынесут на голосование в комиссии.

Технология Ultra WideBand уже есть в iPhone11, однако в России она не работает из-за ограничений ГКРЧ. Apple хочет заменить Bluetooth на UWB в своих смартфонах и других устройствах, рассказал собеседник РБК. По его словам, чтобы смягчить ограничения в России, нужно провести необходимые исследования.

Представитель Apple отказался от комментариев.