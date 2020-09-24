Техника
Рая Хачатрян
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РБК: Apple в России попросила выделить ей частоты для тестов улучшенного аналога Bluetooth Материал редакции

Технология Ultra WideBand уже есть в iPhone 11, но не работает в стране из-за ограничений властей.

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Apple в России попросила властей выделить ей полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц, пишет РБК со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Подлинность документа изданию подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

В этих частотах работает технология Ultra WideBand (UWB) — аналог Bluetooth, указывает РБК. ГКРЧ может рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании, говорится в проекте решения.

Согласно документу, Apple просит радиочастоты для научных и исследовательский целей. Такие работы проводятся, чтобы узнать, будет ли устройство создавать помехи кому-либо, поясняет издание.

Положительные решения по заявке «дочки» Apple уже дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны, теперь ответ должно дать Минобороны, говорится в материалах ГКРЧ. Если министерство даст согласие, вопрос вынесут на голосование в комиссии.

Технология Ultra WideBand уже есть в iPhone11, однако в России она не работает из-за ограничений ГКРЧ. Apple хочет заменить Bluetooth на UWB в своих смартфонах и других устройствах, рассказал собеседник РБК. По его словам, чтобы смягчить ограничения в России, нужно провести необходимые исследования.

Представитель Apple отказался от комментариев.

  • Apple впервые внедрила технологию UWB в свои устройства в 2019 году — в iPhone11, напоминает РБК. В августе 2020 года смартфон с UWB представила Samsung — Galaxy Note 20 Ultra.
  • Технология UWB используется для передачи данных, но скорость и дальность взаимодействия с другими устройстваси у неё выше, чем у Bluetooth, отмечает издание.
  • По данным Patently Apple, в будущем компания может использовать технологию для денежных переводов. Смартфоны с UWB смогут заменить ключи от машины и дома, а AppleInsider писало, что с помощью UWB будут работать маячки AirTag, которые пока не представлены.

#новость #apple

Рая Хачатрян
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