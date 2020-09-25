В каких именно, в компании не раскрывают.

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Российский стартап NtechLab в пилотном режиме запустил систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, которую применяют в Москве, ещё в десяти крупных городах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

В NtechLab отказались сообщить, в каких именно городах работают пилоты — это может сорвать будущие переговоры и тендеры, опасаются в компании.

Представитель стартапа раскрыл данные только по одному городу — Нижнему Новгороду. В нём к системе видеонаблюдения подключат 3000 камер на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

Распознавание лиц будут использовать, чтобы штрафовать нарушающих карантин и искать преступников, которые есть в базах МВД, объясняет газета. В будущем благодаря камерам на остановках город сможет определять количество людей на них и прогнозировать пробки, говорят в компании.

Сколько придётся заплатить городу за эту систему, стороны пока не определили. Основные затраты при установке системы — это сами видеокамеры и центр обработки данных, для одного крупного города это будет стоить в среднем в 100-110 млн рублей, оценили в ИТ-компании «Крок».

NtechLab основана в 2015 году. В 2016 году компания на основе своей системы распознавания лиц запустила приложение FindFace для поиска по фотографии профиля пользователя «ВКонтакте», а в 2017 году стартап договорился подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы.