Техника
Лиана Липанова
1253

Московскую систему распознавания лиц от NtechLab начали тестировать ещё в десяти крупных городах Материал редакции

В каких именно, в компании не раскрывают.

24 комментария
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Российский стартап NtechLab в пилотном режиме запустил систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, которую применяют в Москве, ещё в десяти крупных городах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

В NtechLab отказались сообщить, в каких именно городах работают пилоты — это может сорвать будущие переговоры и тендеры, опасаются в компании.

Представитель стартапа раскрыл данные только по одному городу — Нижнему Новгороду. В нём к системе видеонаблюдения подключат 3000 камер на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

Распознавание лиц будут использовать, чтобы штрафовать нарушающих карантин и искать преступников, которые есть в базах МВД, объясняет газета. В будущем благодаря камерам на остановках город сможет определять количество людей на них и прогнозировать пробки, говорят в компании.

Сколько придётся заплатить городу за эту систему, стороны пока не определили. Основные затраты при установке системы — это сами видеокамеры и центр обработки данных, для одного крупного города это будет стоить в среднем в 100-110 млн рублей, оценили в ИТ-компании «Крок».

NtechLab основана в 2015 году. В 2016 году компания на основе своей системы распознавания лиц запустила приложение FindFace для поиска по фотографии профиля пользователя «ВКонтакте», а в 2017 году стартап договорился подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы.

В сентябре 2020 года компания привлекла $15 млн на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.

#новость #ntechlab

Лиана Липанова
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24 комментария
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Stanislav Proyaev

11

Гражданин, вы слишком оппозиционны и платите слишком мало налогов.

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Иван Конышев

6

Ну нахер жить в таком обществе. Рабство какой-то продвигают. Скоро турникеты в парадных поставят, кто не оплатил коммуналку - домой не зайдёт. Я буду мигрировать в страны, где такая антиутопия либо не преемлима, либо страна ещё технически не готова.

Ответить

Оксана Вихрова

Иван
4

Таких стран нет, везде продвигают это сейчас

Ответить

Альфия Ситдикова

Иван
0

Какие страны рассматриваете, например? Я тоже призадумалась

Ответить

Alena Dzhukich

Альфия
4

В Германии даже авторегистраторы запрещены, например.

Ответить

Иван Конышев

Альфия
2

Кстати вот Румыния - прекрасная страна. И в ЕС, и в то же время бедная (а значит дешёвая), и невероятно красивая (и море и горы, и горнолыжка и климаты на все вкусы и цвета) и народ хороший, и кухня богатая. В принципе, все Балканы +- такие

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Nikita Rogatov

Иван
2

что равноценно маленькие зарплаты, нет работы, беда с медициной, проблемы с безопасностью

Ответить

Иван Конышев

Альфия
3

Выбор невелик, либо относительно отсталые страны (балканский полуостров, латинская Америка, азиатские вроде Вьетнама. Молдова/Приднестровье и тд) либо идейные, кто не хочет прогибаться под новый мировой порядок. Не знаю, есть ли такие.
В любом случае на наш век хватит. А вот нашим детям уже будет не сладко. И тут, главное, не одичать самому, чтобы дети смогли интегрироваться в новый мировой порядок. если придётся, конечно.
Хочется верить в чудеса, что добрые иношепотяне спасут нас)))

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Alex Marvell

Иван
0

в Ижевск? в Томск? Там определенно не готовы)

Ответить

Иван Конышев

Alex
0

то что Нижние Черкаши - деревня, ещё не значит что там не могут понатыкать камер. Россия же..

Ответить

Alena Dzhukich

4

Ничего хорошего с утра. Как бы мне хотелось чтобы этот стартап прогорел с треском, а с его работниками система в слоника поиграла. 

Ну или хотя бы чтобы его сотрудники стали нерукопожатными везде кроме своей помойки.

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Dmitriy Sedov

Alena
0

Не они, так гугл или еще кто-нибудь. А вот молчаливое принятие всего этого у большинства (простите за генерализацию, но иного и не видно/не слышно) - вот что удручает. Залипуха борьбы за что-то светлое против чего-то темного и всё, все довольны и рукоплещут, занимаются своей атомизированной жизнью, кредитами, заботами, etc.

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Stanislav Proyaev

2

Большой брат следит за тобой!

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Эдуард Гладышев

0

 благодаря камерам на остановках город сможет определять количество людей на них и прогнозировать пробки

Ого, до чего технологии дошли. Предлагаю так же определять процент одобрения действующей власти по выражению лиц людей, ожидающих транспорт на останоках.

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pwm73

Эдуард
4

Как-будто кого-то волнует одобряет народ власть или нет. На это уже давно забили. По телевизору покажут, что все одобряют. На выборх нарисуют то, что захотят. Реальное одобрение им больше не нужно.

Ответить

Viktor Mann

1

Где такое прикупить?

Ответить

Гоша Захаров

Viktor
0

++

Ответить

Эдуард Гладышев

Viktor
0
Ответить

Артем Павлючук

Viktor
0

На али

Ответить

Оксана Вихрова

1

Так начинался век цифровых концлагерей .....

Ответить

Alexey Glazachev

1

Если бы камера могла по выражению лица прогнозировать развитие инсульта в ближайшие 5-10 минут и вызывала бригаду скорой. 

Ответить

Saucedo Puetz

0

Пусть наблюдают. Сейчас можно просто надеть маску и обломать им все видеонаблюдение

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Alex Crown

Saucedo
0

Не поможет. Пример, как деанонят ОМОН в соседней стране
https://www.youtube.com/watch?v=FAJIrnphTFg&feature=youtu.be

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Виталик Карпенко

0

Да... Ну и стартаперы,

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