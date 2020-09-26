Разработчики нашли в Windows XP секретные темы оформления — в том числе с элементами Mac OS Материал редакции
Тему обнаружили в исходном коде Windows XP, которая в сентябре оказалась в открытом доступе.
Microsoft создала секретную тему оформления для Windows XP, которая делала операционную систему больше похожей на Mac, обратило внимание The Verge. Несколько непубличных тем, разработанных компанией в 2000-х, стали доступны из-за утечки исходного кода Windows XP в сентябре.
Тема Candy повторяет элементы интерфейса из темы Apple Aqua, которую Apple представила в 2000 году. Издание отмечает, что Microsoft никогда не выпускала Candy, эта тема могла быть тестовой и использоваться при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС.
В описании темы указано, что она предназначена только для внутреннего использования.
В финальной версии ОС в 2001 году Microsoft использовала сине-зелёную тему Luna, напоминает издание. В самой компании пока не ответили на запрос The Verge о комментарии.
Секретная сборка. Извините, не удержался.
Заминусуйте меня, если не в тему.
То-то же, кто-то извлек Зверя из ISO-образа, исходный код, исходный код))
в Windows XP секретные темы оформления — в том числе с элементами Mac OS
Ну вот, теперь всё ясно:
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