Техника
Татьяна Боброва
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Разработчики нашли в Windows XP секретные темы оформления — в том числе с элементами Mac OS Материал редакции

Тему обнаружили в исходном коде Windows XP, которая в сентябре оказалась в открытом доступе.

3 комментария
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Microsoft создала секретную тему оформления для Windows XP, которая делала операционную систему больше похожей на Mac, обратило внимание The Verge. Несколько непубличных тем, разработанных компанией в 2000-х, стали доступны из-за утечки исходного кода Windows XP в сентябре.

The Verge

Тема Candy повторяет элементы интерфейса из темы Apple Aqua, которую Apple представила в 2000 году. Издание отмечает, что Microsoft никогда не выпускала Candy, эта тема могла быть тестовой и использоваться при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС.

В описании темы указано, что она предназначена только для внутреннего использования.

The Verge

В финальной версии ОС в 2001 году Microsoft использовала сине-зелёную тему Luna, напоминает издание. В самой компании пока не ответили на запрос The Verge о комментарии.

#новость #microsoft #windows

Татьяна Боброва
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3 комментария
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Артур Кривцов

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Секретная сборка. Извините, не удержался.
Заминусуйте меня, если не в тему.

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Alex Marvell

Артур
0

То-то же, кто-то извлек Зверя из ISO-образа, исходный код, исходный код)) 

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Evil Pechenka

3

в Windows XP секретные темы оформления — в том числе с элементами Mac OS

Ну вот, теперь всё ясно:

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