Тему обнаружили в исходном коде Windows XP, которая в сентябре оказалась в открытом доступе.

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Microsoft создала секретную тему оформления для Windows XP, которая делала операционную систему больше похожей на Mac, обратило внимание The Verge. Несколько непубличных тем, разработанных компанией в 2000-х, стали доступны из-за утечки исходного кода Windows XP в сентябре.

The Verge

Тема Candy повторяет элементы интерфейса из темы Apple Aqua, которую Apple представила в 2000 году. Издание отмечает, что Microsoft никогда не выпускала Candy, эта тема могла быть тестовой и использоваться при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС.

В описании темы указано, что она предназначена только для внутреннего использования.

The Verge