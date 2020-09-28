Минцифры предложило обязать операторов компенсировать управляющим компаниям расходы при размещении сетей в домах Материал редакции
Операторы против такого решения — они и так платят управляющим компаниям «сотни миллионов рублей» в год за доступ в дома.
Министерство цифрового развития предложило ввести механизм компенсаций от операторов связи управляющим компаниям жилых домов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания ведомства с операторами связи.
Если механизм вступит в силу, компании должны будут вносить разовые и ежемесячные платежи, чтобы получить доступ к инфраструктуре для размещения сетей связи.
Большинство операторов против такого механизма: по собственным данным, они уже ежегодно платят УК «сотни миллионов рублей» за доступ в дома, но законодательно вопрос не урегулирован. В ФАС оценивали общие затраты операторов в 2,7 млрд рублей в год.
Для введения механизма компенсации нет экономических оснований: инфраструктура для размещения сетей — это собственность оператора, за содержание которой отвечает сама компания, а за расходы на обслуживание коммуникаций в многоквартирном доме платят жильцы, рассказал изданию представитель МТС.
Минцифры также не хочет отменять процедуру, операторы «входят» в дома при согласии двух третей жильцов, что не устраивает операторов. Эту позицию поддерживают в «Мегафоне» и «Билайне».
УК выступают против «бесконтрольного доступа» провайдеров в дома: неограниченное количество операторов может привести к нарушению строительных нормы при монтаже, незаконному распространению рекламы и потере ключей от серверных, что может стать причиной срывания замков, считает замгендиректора по технологическому развитию и коммерции УК «Пик Комфорт» Александр Востриков.
По закону «О связи» у собственника недвижимости есть право требовать от организации связи плату за пользование, подчеркивают в Минцифры. Чтобы устранить двоякие толкования ведомство предлагает ограничить плату фактическими затратами УК и внести уточнение в Жилищный кодекс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.
Размер затрат должен быть документально подтвержден. Например, в случае с электроэнергией ее потребление определяется по приборам учета. В Минцифры допускают дальнейшие обсуждения проекта, как с операторами связи, так и с УК.
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"По закону «О связи» у собственника недвижимости есть право требовать от организации связи плату за пользование, подчеркивают в Минцифры. Чтобы устранить двоякие толкования ведомство предлагает ограничить плату фактическими затратами УК и внести уточнение в Жилищный кодекс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство." - а при чем здесь УК, простите? Фактическими затратами жильцов и плате им - да, они собственники, а УК здесь ни при чем, это всего лишь сервисная организация, выполняющая волю жильцов по содержанию и обслуживанию дома, зачастую отвратно абсолютно. Но постойте, это же Россия, о чем это я...
Помогает только жаловаться постоянно и собирать подписи, организовывать собрания и все такое. Иначе вообще никак не движется, к сожалению.
Сейчас количество провайдеров в домах зависит от стоимости автопарка директора УК, а не лимита инфраструктуры. Можно легко наблюдать, что в одних домах только один провайдер, от которого все жильцы в ахуе, а в других - 20, а в стояках джунгли из витой пары.
Вместо того, чтобы организовать прозрачную процедуру подключения дома к провайдеру и сделать общую инфраструктуру, когда до квартиры идет один провод и через этот провод можно менять провайдера - они опять придумали какую-то хуйню.
деловые хомячки. нравятся им видите ли свои сраные трубу по подъездам ставить без разрешения - перебьетесь.
за аренду платят, еще и за электричество должны платить. знаем мы случаи и подключения серверов и крипто ферм.
Ушатайте кто-нибудь эту бешенную макаку, хотя бы доступ в медиа пространство ограничьте, пусть там между собой обмениваются идеями.
Что вообще за бред такой про плату в управляющую компанию за вход в дом? Кто такая управляющая компания? С какого ей ещё платят за вход, если дом принадлежит собственникам?
А тут вот интересный момент: все доходы от коммерческого использования общего пространства должны расходоваться на обустройство, а УК — отчитываться перед жильцами.
А у нас вполне обычная ситуация, когда УК просто кладет на всё и всех.
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