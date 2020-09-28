Операторы против такого решения — они и так платят управляющим компаниям «сотни миллионов рублей» в год за доступ в дома.

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Министерство цифрового развития предложило ввести механизм компенсаций от операторов связи управляющим компаниям жилых домов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания ведомства с операторами связи.

Если механизм вступит в силу, компании должны будут вносить разовые и ежемесячные платежи, чтобы получить доступ к инфраструктуре для размещения сетей связи.

Большинство операторов против такого механизма: по собственным данным, они уже ежегодно платят УК «сотни миллионов рублей» за доступ в дома, но законодательно вопрос не урегулирован. В ФАС оценивали общие затраты операторов в 2,7 млрд рублей в год.

Для введения механизма компенсации нет экономических оснований: инфраструктура для размещения сетей — это собственность оператора, за содержание которой отвечает сама компания, а за расходы на обслуживание коммуникаций в многоквартирном доме платят жильцы, рассказал изданию представитель МТС.

Минцифры также не хочет отменять процедуру, операторы «входят» в дома при согласии двух третей жильцов, что не устраивает операторов. Эту позицию поддерживают в «Мегафоне» и «Билайне».

УК выступают против «бесконтрольного доступа» провайдеров в дома: неограниченное количество операторов может привести к нарушению строительных нормы при монтаже, незаконному распространению рекламы и потере ключей от серверных, что может стать причиной срывания замков, считает замгендиректора по технологическому развитию и коммерции УК «Пик Комфорт» Александр Востриков.

По закону «О связи» у собственника недвижимости есть право требовать от организации связи плату за пользование, подчеркивают в Минцифры. Чтобы устранить двоякие толкования ведомство предлагает ограничить плату фактическими затратами УК и внести уточнение в Жилищный кодекс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.