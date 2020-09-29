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Продажи новых Apple Watch Series 6 в России вдвое опережают спрос на Series 5 после релиза в 2019 году Материал редакции
Новая модель с функцией измерения кислорода в крови набирает популярность на фоне пандемии, отмечают «Ведомости».
- Продажи новых Apple Watch Series 6 с измерением кислорода в крови в России вдвое опережают спрос на Series 5 после релиза в 2019 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одной из розничных сетей и представителей МТС и «М.видео-Эльдорадо».
- Продажи Series 6 «оправдали ожидания», заявили в «Связном». Устройства «распродаются быстро», отметили в «Ситилинк».
- Apple добавила в новую модель «умных» часов пульсоксиметр на фоне пандемии — снижение уровня кислорода в крови может быть симптомом коронавируса, но уже спустя существенное время после заражения, объясняет газета.
- Компания представила новую модель часов на презентации 15 сентября. Series 6 можно купить по цене от 36 990 рублей.
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