Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
(function(w, d, promoUrl, loc) { var modal, box, closeModalBtn, isModalAnimation, body, html, scrollBarWidth, promoButton; var teaser = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines'); if (!teaser) return false; initModal(); preloadImages(['https://leonardo.osnova.io/2755fcfd-f5aa-3496-f0b8-2066ac91e9fa/', 'https://leonardo.osnova.io/0006b8c0-6e01-4b3f-6765-45d1606a2c48/', 'https://leonardo.osnova.io/da12942b-f4f3-2560-40b3-a1c930f4b330/']).then(function() { setTimeout(function() { analyticsEvents(); teaser.classList.add('is-init'); teaser.addEventListener('click', openModal); onDestroy(); }, 100); }); function onDestroy() { var moduleAjaxify = window.Air && window.Air.get('module.ajaxify'); if (moduleAjaxify && moduleAjaxify.on) { moduleAjaxify.on('Before page changed', function() { window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); hideModal(); if (teaser) { teaser.removeEventListener('click', openModal); } if (box) { box.removeEventListener('click', stopPropagation); } if (closeModalBtn) { closeModalBtn.removeEventListener('click', closeModalStop); } if (promoButton) { promoButton.removeEventListener('click', clickPromo); } if (modal) { modal.removeEventListener('click', closeModal); modal.remove(); } }); } }; function initModal() { body = d.querySelector('body'); html = d.documentElement; modal = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo'); box = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-box]'); closeModalBtn = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-close]'); isModalAnimation = false; scrollBarWidth = getScrollbarWidth(); box.addEventListener('click', stopPropagation); modal.addEventListener('click', closeModal); closeModalBtn.addEventListener('click', closeModalStop); promoButton = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo__button'); if (promoButton) { promoButton.setAttribute('href', promoUrl); promoButton.addEventListener('click', clickPromo); } body.appendChild(modal); }; function clickPromo() { sendEvent('Promo button'); }; function stopPropagation(e) { e.stopPropagation(); }; function closeModalStop(e) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); closeModal(); }; function openModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; sendEvent('Popup', 'Open'); body.style.overflow = 'hidden'; html.style.marginRight = scrollBarWidth + 'px'; modal.classList.remove('is-hidden'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-show'); setTimeout(function() { isModalAnimation = false; }, 300); }, 0); }; function closeModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; hideModal(); sendEvent('Popup', 'Close'); }; function hideModal() { modal.classList.remove('is-show'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-hidden'); body.style.overflow = 'auto'; html.style.marginRight = '0px'; isModalAnimation = false; }, 300); }; function isInViewport(elem) { var bounding = elem.getBoundingClientRect(); return ( bounding.top >= 0 && bounding.left >= 0 && bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); }; function preloadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return new Promise(function(resolve) { var image = new Image(); image.onload = resolve; image.src = url; }); })); }; function sendEvent(label, state) { state = state ? state : 'Click'; var value = 'Tinkoff All Airlines 650 (' + loc + ') — ' + label + ' — ' + state; console.log(value); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } }; function getScrollbarWidth() { var outer = d.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; outer.style.msOverflowStyle = 'scrollbar'; d.body.appendChild(outer); var inner = d.createElement('div'); outer.appendChild(inner); var scrollbarWidth = (outer.offsetWidth - inner.offsetWidth); outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; function analyticsEvents() { sendEvent('Teaser', 'init'); window.addEventListener('scroll', scrollHandler); scrollHandler(); }; function scrollHandler() { if (isScrolledIntoView(teaser)) { sendEvent('Teaser', 'Show'); window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); } }; function isScrolledIntoView(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var elemTop = rect.top; var elemBottom = rect.bottom; var isVisible = (elemTop >= 0) && (elemBottom <= w.innerHeight); return isVisible; }; }(window, document, 'https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/black-friday/?utm_source=vc0920_cc&utm_medium=ntv.fix&utm_campaign=allairlines.vcbf', 'entry-head'));
Техника
Татьяна Боброва
613

«Ъ»: власти запланировали создать платформу для мониторинга утечек к 2021 году — на неё выделят 1,4 млрд рублей Материал редакции

Количество утечек из госорганов только растёт, а специальный сервис загрузит государство жалобами, считают эксперты.

  • В России создадут платформу для мониторинга фишинговых сайтов и утечек личных данных к 2021 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Информационная безопасность». По данным газеты, на создание платформы уйдет 1,4 млрд рублей с 2021 по 2024 годы.
  • Сервис будут использовать для проверки госсистем и учётных записей в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на Госуслугах, а также взаимодействия с россиянами, указывает издание.
  • Согласно документу, скомпрометированные данные попадут в единую базу, а использующие их ресурсы будут автоматически заблокированы. Также система будет определять источник утечки и искать злоумышленников.
  • В Минцифры сообщили «Ъ», что работа над паспортами федеральных проектов «Цифровой экономики» пока продолжается. По данным InfoWatch за 2019 год, которые приводит издание, на утечки из госорганов и силовых структур пришлось 20,8% от всех случаев.
  • Опрошенные газетой эксперты считают, что при появлении такой платформы вырастет число обращений, что может повлиять на скорость обработки жалоб. Кроме того, неясно, какие организации попадут в «зону покрытия» сервиса: многие компании уже используют коммерческие решения.

#новость

Татьяна Боброва
+46 992
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 162742, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Sep 2020 11:07:01 +0300", "is_special": false }
Albato — сервис для всех интеграций
Свяжите CRM, аналитику, мессенджеры и рекламные каналы без программиста
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Атман

14

Утечка из бюджета против утечек 😃

Ответить

Антон Решетин

Андрей
1

С языка снял)))

Ответить

Наиль

Андрей
0
Ответить

Григорий Крутеев

8

А кто будет контролировать утечки из ограна по контролю за утечками?

Ответить

Роман Шепелев

Григорий
0

Орган по контролю за органом по контролю за утечками...

Ответить

Roman Moskovskiy

Роман
0

Правительство - не то место, где можно, как говорится, только органом

Ответить

Viktor Mann

1

Государство: Как создать систему контроля за утечками и систему контроля за системой контроля за утечками?

Бюджет РФ:

Ответить

Денис Лалетин

0

То есть они не могут обработать вообще впринцепи ничего, и собрались увеличить число жалоб что бы точно так же на них забивать как и везде, взяв при этом с бюджета 1,4 млрд, шикарно

Ответить

Viktor Mann

Денис
0

Впринцепе да, так и ест.

Ответить

Andrey Kulakov

0

Платформа для мониторинга утечек была бы очень полезна, а то не всегда получается быстро найти ссылку на скачивание базы)

Ответить

Валентин Стекольников

0

Новость из 2022: на платформе для мониторинга утечек личных данных произошла крупнейшая за последние годы утечка личных данных. 

Ответить

Роман Семенов

0

Вот и первая утечка 1млрд

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Блокчейн в реальной жизни. Финансовая сфера (часть 2)
Итак, в первой части мы поговорили о статистике и трендах, которые сопутствовали развитию блокчейна. Пришло время для к…
0
1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
Как изменится российский e-commerce после пандемии
В прошлом году отечественный рынок электронной торговли вырос на 23%. Пандемия может ускорить его развитие. За счет рос…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 30. Vexor — что нужно знать, если создаёте продукт для разработчиков?
Vexor был разработан в Evrone, чтобы ускорить внутренние процессы. Потом продукт вырос, у него появились клиенты. Вмест…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Zotov
за день
Также автомобиль на логотипе по форме напоминает купе - это означает, что представитель Логомашины едет вдвоем с клиентом, намекая на продуктивное и тесное сотрудничество без контактов с третьими лицами.
Ребрендинг «Логомашины» — концепт
Владимир Голубенко
за неделю
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)

Комментарии

Andrey Lc

Производитель Ariel начнёт…

Леонид Лобов

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Азамат Салахов

Расчетный счет для ИП — как…

Michael Petrov

Производитель Ariel начнёт…

Denis G

«Беспилотник не может проехать…

Александр Антипов

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Mikhail Fedorinin

Как построить проект с нуля до…

Никита Назаров

Дизайнеры будут не нужны. На…

Dmitry Kiselev

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Dr. Horrible

Disney уволит 28 тысяч…

Александр Антипов

«Беспилотник не может проехать…

Eugene Danilov

Disney уволит 28 тысяч…

From Siberia to…

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Basil

Disney уволит 28 тысяч…

Александр Антипов

Ограничение трафика и штрафы с…

Denis Denis

Disney уволит 28 тысяч…

Константин Гайдук

Советы за 120 тысяч в месяц…

Maxim Petrukhin

Власти Москвы запретили бары…

Alexander…

«Беспилотник не может проехать…

Александр Антипов

История салатных ресторанов…
null