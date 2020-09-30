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«Ъ»: власти запланировали создать платформу для мониторинга утечек к 2021 году — на неё выделят 1,4 млрд рублей Материал редакции
Количество утечек из госорганов только растёт, а специальный сервис загрузит государство жалобами, считают эксперты.
- В России создадут платформу для мониторинга фишинговых сайтов и утечек личных данных к 2021 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Информационная безопасность». По данным газеты, на создание платформы уйдет 1,4 млрд рублей с 2021 по 2024 годы.
- Сервис будут использовать для проверки госсистем и учётных записей в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на Госуслугах, а также взаимодействия с россиянами, указывает издание.
- Согласно документу, скомпрометированные данные попадут в единую базу, а использующие их ресурсы будут автоматически заблокированы. Также система будет определять источник утечки и искать злоумышленников.
- В Минцифры сообщили «Ъ», что работа над паспортами федеральных проектов «Цифровой экономики» пока продолжается. По данным InfoWatch за 2019 год, которые приводит издание, на утечки из госорганов и силовых структур пришлось 20,8% от всех случаев.
- Опрошенные газетой эксперты считают, что при появлении такой платформы вырастет число обращений, что может повлиять на скорость обработки жалоб. Кроме того, неясно, какие организации попадут в «зону покрытия» сервиса: многие компании уже используют коммерческие решения.
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Андрей Атман
Утечка из бюджета против утечек 😃
Антон РешетинАндрей
С языка снял)))
НаильАндрей
Григорий Крутеев
А кто будет контролировать утечки из ограна по контролю за утечками?
Роман ШепелевГригорий
Орган по контролю за органом по контролю за утечками...
Roman MoskovskiyРоман
Правительство - не то место, где можно, как говорится, только органом
Viktor Mann
Государство: Как создать систему контроля за утечками и систему контроля за системой контроля за утечками?
Бюджет РФ:
Денис Лалетин
То есть они не могут обработать вообще впринцепи ничего, и собрались увеличить число жалоб что бы точно так же на них забивать как и везде, взяв при этом с бюджета 1,4 млрд, шикарно
Viktor MannДенис
Впринцепе да, так и ест.
Andrey Kulakov
Платформа для мониторинга утечек была бы очень полезна, а то не всегда получается быстро найти ссылку на скачивание базы)
Валентин Стекольников
Новость из 2022: на платформе для мониторинга утечек личных данных произошла крупнейшая за последние годы утечка личных данных.
Роман Семенов
Вот и первая утечка 1млрд