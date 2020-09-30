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Reuters: Google пошла на уступки, чтобы регулятор ЕС разрешил купить Fitbit за $2,1 млрд Материал редакции
В июле компания отказалась использовать данные с фитнес-трекеров для рекламы, но регулятор всё равно начал расследование.
- Google пошла на очередные уступки, чтобы европейский регулятор разрешил компании купить производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.
- Google разрешит пользователям Fitbit подключаться к сторонним сервисам по API и откроет доступ к пользовательским данным другим компаниям с согласия владельцев устройств.
- Источники издания отмечают, что эти предложения «расчистят путь» для завершения сделки. Комиссия должна принять решение по сделке до 23 декабря, пишет Reuters. Регулятор отказался от комментариев.
- В июле компания согласилась ограничить использование данных с устройств Fitbit для рекламы, но регулятор посчитал это недостаточным. В августе антимонопольные службы в Европе приостановили сделку и начали расследование.
- По данным Counterpoint Research, доля Fitbit на рынке «умных» часов составила 2,4% в первой половине 2020 года. Для сравнения, доля Apple — 51,4%, а доля Samsung — 7,2%.
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