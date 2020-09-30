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Reuters: Google согласилась открыть доступ к данным пользователей Fitbit с их согласия для одобрения сделки регулятором Материал редакции
В июле компания отказалась использовать данные с фитнес-трекеров для рекламы, но регулятор всё равно начал расследование.
- Google пошла на очередные уступки, чтобы европейский регулятор разрешил компании купить производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.
- Google разрешит пользователям Fitbit подключаться к сторонним сервисам по API и откроет доступ к пользовательским данным другим компаниям с согласия владельцев устройств.
- Источники издания отмечают, что эти предложения «расчистят путь» для завершения сделки. Комиссия должна принять решение по сделке до 23 декабря, пишет Reuters. Регулятор отказался от комментариев.
- В июле компания согласилась ограничить использование данных с устройств Fitbit для рекламы, но регулятор посчитал это недостаточным. В августе антимонопольные службы в Европе приостановили сделку и начали расследование.
- В первом квартале 2020 года доля Fitbit на мировом рынке носимых устройств составляла 3%, указывает Reuters. Доля Apple — 29,3%. Это также меньше, чем доли Xiaomi, Samsung и Huawei.
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