Продажи Pixel 5 начнутся 15 октября по цене около 54 тысяч рублей.

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Google на презентации Live Night In представила два новых смартфона Pixel 5 и 4A с 5G, приставку Chromecast, колонку Nest Audio и новую операционную систему для телевизоров Google TV.

Водонепроницаемый флагманский смартфон Pixel 5 на Android будет стоить $699 или около 54 тысяч рублей. 6-дюймовый OLED-дисплей обладает разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц.

Он оснащён 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятором на 4080 мА•ч и 18-ваттной «быстрой» зарядкой с возможностью беспроводной зарядки. Кроме того, Pixel 5 может заряжать другие устройства — например, беспроводные наушники Pixel Buds. Смартфон поддерживает 5G и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G.

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http://goo.gle/pixel5 #LaunchNightIn https://t.co/JB9NVMeWvK A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.

Над экраном больше нет радара и датчиков распознавания лица как в предыдущей модели — вместо этого на задней панели появился датчик отпечатка пальцев. Фронтальная камера на 8 Мп встроена в экран. Сзади две камеры — на 12 Мп и 16 Мп, вместо телеобъектива — широкоугольник.

Продажи устройства стартуют 15 октября, купить его можно будет в зелёном или чёрном цветах.

У Pixel 4a 5G такие же камеры, процессор и встроенная память, но меньше оперативной — 6 Гб вместо 8 Гб. Ёмкость аккумулятора — 3885 мА•ч. Кроме того, смартфон не оснащён беспроводной зарядкой и влагозащитной.

Экран устройства больше, чем у Pixel 5 — 6,2 дюйма, но без поддержки частоты 90 Гц. Pixel 4a 5G стоит $499 (около 38 тысяч рублей). Продажи смартфона в чёрном и белом цветах начнутся в ноябре в большинстве стран, кроме России.

Chromecast и Google TV

Также Google анонсировала новую версию операционной системы Android TV под названием Google TV. Главное отличие в интерфейсе. В поиск интегрированы сторонние приложения — в нём отражаются фильмы, доступные в разных стриминговых сервисах. ОС также заменит приложения Play Movies и TV от Google.

Компания показала ТВ-приставку Chromecast, которая может показывать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Устройство также поддерживает стандарт Dolby Vision, сквозное пропускание аудиосигнала и голосовое управление.

Подключить Chromecast к телевизору можно с помощью HDMI-кабеля. Продажи устройства в США стартуют 30 сентября, в Европе — 15 октября. Оно будет стоить $49.

Nest Audio

Новая «умная» колонка Nest Audio интегрируется с другими «умными» колонками и экранами: например, может выступать в качестве хаба для устройств «умного» дома. Как и предыдущие модели, она оснащена четырьмя светодиодами — они реагируют на голос. Устройство на 75% громче Google Home и выдаёт на 50% больше баса.