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Техника
Лиана Липанова
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Google представила смартфон Pixel 5, приставку Chromecast и операционную систему для телевизоров Google TV Материал редакции

Продажи Pixel 5 начнутся 15 октября по цене около 54 тысяч рублей.

22 комментария
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Google на презентации Live Night In представила два новых смартфона Pixel 5 и 4A с 5G, приставку Chromecast, колонку Nest Audio и новую операционную систему для телевизоров Google TV.

Водонепроницаемый флагманский смартфон Pixel 5 на Android будет стоить $699 или около 54 тысяч рублей. 6-дюймовый OLED-дисплей обладает разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц.

Он оснащён 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятором на 4080 мА•ч и 18-ваттной «быстрой» зарядкой с возможностью беспроводной зарядки. Кроме того, Pixel 5 может заряжать другие устройства — например, беспроводные наушники Pixel Buds. Смартфон поддерживает 5G и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G.

Made By Google @madebygoogle
A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.

http://goo.gle/pixel5 #LaunchNightIn https://t.co/JB9NVMeWvK

Над экраном больше нет радара и датчиков распознавания лица как в предыдущей модели — вместо этого на задней панели появился датчик отпечатка пальцев. Фронтальная камера на 8 Мп встроена в экран. Сзади две камеры — на 12 Мп и 16 Мп, вместо телеобъектива — широкоугольник.

Продажи устройства стартуют 15 октября, купить его можно будет в зелёном или чёрном цветах.

У Pixel 4a 5G такие же камеры, процессор и встроенная память, но меньше оперативной — 6 Гб вместо 8 Гб. Ёмкость аккумулятора — 3885 мА•ч. Кроме того, смартфон не оснащён беспроводной зарядкой и влагозащитной.

Экран устройства больше, чем у Pixel 5 — 6,2 дюйма, но без поддержки частоты 90 Гц. Pixel 4a 5G стоит $499 (около 38 тысяч рублей). Продажи смартфона в чёрном и белом цветах начнутся в ноябре в большинстве стран, кроме России.

Chromecast и Google TV

Также Google анонсировала новую версию операционной системы Android TV под названием Google TV. Главное отличие в интерфейсе. В поиск интегрированы сторонние приложения — в нём отражаются фильмы, доступные в разных стриминговых сервисах. ОС также заменит приложения Play Movies и TV от Google.

Компания показала ТВ-приставку Chromecast, которая может показывать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Устройство также поддерживает стандарт Dolby Vision, сквозное пропускание аудиосигнала и голосовое управление.

Подключить Chromecast к телевизору можно с помощью HDMI-кабеля. Продажи устройства в США стартуют 30 сентября, в Европе — 15 октября. Оно будет стоить $49.

Nest Audio

Новая «умная» колонка Nest Audio интегрируется с другими «умными» колонками и экранами: например, может выступать в качестве хаба для устройств «умного» дома. Как и предыдущие модели, она оснащена четырьмя светодиодами — они реагируют на голос. Устройство на 75% громче Google Home и выдаёт на 50% больше баса.

Продажи начнутся 5 октября в 21 стране — среди них нет России.

Made By Google @madebygoogle
Meet #NestAudio from Google.

With its woofer, tweeter, and tuning software, crisp vocals and powerful bass, #NestAudio delivers your music the way it should sound.

#LaunchNightIn http://launchnightin.withgoogle.com https://t.co/locTr9fB1D

#новость #google

Лиана Липанова
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22 комментария
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Михаил Толстых

5

Сканер сзади в устройстве за 54 тысячи? Это прикол? Неужели нельзя было использовать подэкранный, тем более что сейчас уже есть быстрые работающие сканеры под экраном

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J. Manhattan

Михаил
8

Это не прикол, это удобно.

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Mihael Isaev

J.
11

особенно когда телефон лежит на столе )

Ответить

Nesterov Igor

Mihael
0

он просто старовер, щас бы еще грани по полтора сантиметра вернуть чтоб держаться удобнее было

Ответить

Tema Borisenko

Nesterov
1

А вот безрамочники совсем уже достали, да. 

Ответить

J. Manhattan

Nesterov
0

Вы допустили в одном предложении несколько логических ошибок, на этом лучше бы закончить пытаться что-то доказать.

Ответить

J. Manhattan

Mihael
0

для того, что бы посмотреть уведомления не нужно разблокировать телефон

Ответить

Nesterov Igor

J.
0

нет, на Huawei P30 например отличный встроенный в экран сенсор, работает при любых условиях. Переодически хожу с Honor и уже отвык от того что нужно палец сзади прикладывать, а  экран в любом случае пальцем касаться придется. Выглядит как пережиток прошлого

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J. Manhattan

Nesterov
0

ок убедил, в след раз возьму huawei p30, что бы стать более современным

Ответить

Nesterov Igor

J.
2

да не, пользуйся говном старым

Ответить

Михаил Толстых

J.
0

Кому как 🤷‍♂️
Просто пиксели всегда были смартфонами для гиков, и подэкранный сканер был бы к месту

Ответить

Евгений Кондратьев

4

Что-то гугл в этом году расщедрились на батарейку

Ответить

Директор Интернетов

1

Google TV это приложение-оболочка на Андроид и Андроид ТВ, а не ОС. Ее уже можно установить, обновив бывший Play Movies & TV.

Ответить

Aleksey Bobkov

0

это все не выдерживает никакой критики

Ответить

Александр Миров

Aleksey
0

почему же?

Ответить

Никита Алфимов

0

Насколько pixel 5 больше/меньше s10e или например iPhone 11pro? А то компактов все нет и нет, у сони компакты перестали таковыми быть, так что если этот размер сносный, то может даже запарился бы с его покупкой

Ответить

Директор Интернетов

Никита
0

https://m.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=10386&idPhone2=9537

Ответить

Никита Алфимов

Директор
0

Грац грац. Ну они прям очень похожи по размерам.

Ответить

true iBegginer

0

новую операционную систему для телевизоров Google TV.

переименовывают Android TV. Фуксия на подходе и Android-у крышка?

Ответить

Ivan Panchenko

0

Не спешат русифицировать ассистента встречного в колонку Хоум. Печально. Телефон давно по-русски говорит, почему так сложно портировать на колонку. 
Презентация классная, стоит глянуть ;)

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Артур Кривцов

0

С покупки Pixel 2 это наконец то, на что можно пересесть.

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Paul

0

Интересно, Пиксель 4а 5г почти ничем не отличается от 5ки. Но цена -200!

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