Google представила смартфон Pixel 5, приставку Chromecast и операционную систему для телевизоров Google TV Материал редакции
Продажи Pixel 5 начнутся 15 октября по цене около 54 тысяч рублей.
Google на презентации Live Night In представила два новых смартфона Pixel 5 и 4A с 5G, приставку Chromecast, колонку Nest Audio и новую операционную систему для телевизоров Google TV.
Водонепроницаемый флагманский смартфон Pixel 5 на Android будет стоить $699 или около 54 тысяч рублей. 6-дюймовый OLED-дисплей обладает разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц.
Он оснащён 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятором на 4080 мА•ч и 18-ваттной «быстрой» зарядкой с возможностью беспроводной зарядки. Кроме того, Pixel 5 может заряжать другие устройства — например, беспроводные наушники Pixel Buds. Смартфон поддерживает 5G и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G.
Над экраном больше нет радара и датчиков распознавания лица как в предыдущей модели — вместо этого на задней панели появился датчик отпечатка пальцев. Фронтальная камера на 8 Мп встроена в экран. Сзади две камеры — на 12 Мп и 16 Мп, вместо телеобъектива — широкоугольник.
Продажи устройства стартуют 15 октября, купить его можно будет в зелёном или чёрном цветах.
У Pixel 4a 5G такие же камеры, процессор и встроенная память, но меньше оперативной — 6 Гб вместо 8 Гб. Ёмкость аккумулятора — 3885 мА•ч. Кроме того, смартфон не оснащён беспроводной зарядкой и влагозащитной.
Экран устройства больше, чем у Pixel 5 — 6,2 дюйма, но без поддержки частоты 90 Гц. Pixel 4a 5G стоит $499 (около 38 тысяч рублей). Продажи смартфона в чёрном и белом цветах начнутся в ноябре в большинстве стран, кроме России.
Chromecast и Google TV
Также Google анонсировала новую версию операционной системы Android TV под названием Google TV. Главное отличие в интерфейсе. В поиск интегрированы сторонние приложения — в нём отражаются фильмы, доступные в разных стриминговых сервисах. ОС также заменит приложения Play Movies и TV от Google.
Компания показала ТВ-приставку Chromecast, которая может показывать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Устройство также поддерживает стандарт Dolby Vision, сквозное пропускание аудиосигнала и голосовое управление.
Подключить Chromecast к телевизору можно с помощью HDMI-кабеля. Продажи устройства в США стартуют 30 сентября, в Европе — 15 октября. Оно будет стоить $49.
Nest Audio
Новая «умная» колонка Nest Audio интегрируется с другими «умными» колонками и экранами: например, может выступать в качестве хаба для устройств «умного» дома. Как и предыдущие модели, она оснащена четырьмя светодиодами — они реагируют на голос. Устройство на 75% громче Google Home и выдаёт на 50% больше баса.
Продажи начнутся 5 октября в 21 стране — среди них нет России.
Сканер сзади в устройстве за 54 тысячи? Это прикол? Неужели нельзя было использовать подэкранный, тем более что сейчас уже есть быстрые работающие сканеры под экраном
Это не прикол, это удобно.
особенно когда телефон лежит на столе )
он просто старовер, щас бы еще грани по полтора сантиметра вернуть чтоб держаться удобнее было
Вы допустили в одном предложении несколько логических ошибок, на этом лучше бы закончить пытаться что-то доказать.
для того, что бы посмотреть уведомления не нужно разблокировать телефон
нет, на Huawei P30 например отличный встроенный в экран сенсор, работает при любых условиях. Переодически хожу с Honor и уже отвык от того что нужно палец сзади прикладывать, а экран в любом случае пальцем касаться придется. Выглядит как пережиток прошлого
ок убедил, в след раз возьму huawei p30, что бы стать более современным
Кому как 🤷♂️
Просто пиксели всегда были смартфонами для гиков, и подэкранный сканер был бы к месту
Google TV это приложение-оболочка на Андроид и Андроид ТВ, а не ОС. Ее уже можно установить, обновив бывший Play Movies & TV.
это все не выдерживает никакой критики
Насколько pixel 5 больше/меньше s10e или например iPhone 11pro? А то компактов все нет и нет, у сони компакты перестали таковыми быть, так что если этот размер сносный, то может даже запарился бы с его покупкой
новую операционную систему для телевизоров Google TV.
переименовывают Android TV. Фуксия на подходе и Android-у крышка?
Не спешат русифицировать ассистента встречного в колонку Хоум. Печально. Телефон давно по-русски говорит, почему так сложно портировать на колонку.
Презентация классная, стоит глянуть ;)
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