Служба спасения использовала сеть, чтобы координировать работу при тушении лесных пожаров.

В закладки

SpaceX предоставила пожарным из Вашингтона два наземных терминала системы Starlink, пишет The Verge. Терминалы обеспечивают широкополосный доступ в интернет в сельских районах, где спасательная служба тушит лесные пожары.

Доступ к интернету без терминала был бы практически невозможен, сообщил пресс-секретарь вашингтонского отделения управления по чрезвычайным ситуациям Стивен Фридрих: «Насколько мне известно, это первое публичное использование системы». Она может быть полезна в будущем при других стихийных бедствиях, например, землетрясениях.

Спасатели использовали терминалы, чтобы согласовывать места тушения огня и запрашивать дополнительные ресурсы и материалы. Сетью пользовались также в городе Молден, чтобы помочь людям восстановить свои дома.

В SpaceX пока не ответили на запрос The Verge.

SpaceX пока тестирует Starlink: компания запустила более 700 спутников. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.