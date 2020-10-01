SpaceX предоставила пожарным в США доступ к спутникам Starlink для выхода в интернет в сельской местности Материал редакции
Служба спасения использовала сеть, чтобы координировать работу при тушении лесных пожаров.
SpaceX предоставила пожарным из Вашингтона два наземных терминала системы Starlink, пишет The Verge. Терминалы обеспечивают широкополосный доступ в интернет в сельских районах, где спасательная служба тушит лесные пожары.
Доступ к интернету без терминала был бы практически невозможен, сообщил пресс-секретарь вашингтонского отделения управления по чрезвычайным ситуациям Стивен Фридрих: «Насколько мне известно, это первое публичное использование системы». Она может быть полезна в будущем при других стихийных бедствиях, например, землетрясениях.
Спасатели использовали терминалы, чтобы согласовывать места тушения огня и запрашивать дополнительные ресурсы и материалы. Сетью пользовались также в городе Молден, чтобы помочь людям восстановить свои дома.
В SpaceX пока не ответили на запрос The Verge.
SpaceX пока тестирует Starlink: компания запустила более 700 спутников. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.
По результатам тестов компании, партия спутников, которая уже есть на орбите, обеспечивает низкую задержку сигнала и скорость загрузки выше 100 Мбит/с: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве.
Ждем ответочку от Рогозина. Какие идеи? Фёдор сквозь метель и вьюгу несёт интернет на флешке жителям отдаленной сельской местности? Или новый лифт с голосом Гагарина и вайфаем? Или встроенным голосовым помощником «Юрой». Должно быть что-то мощное.
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