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Техника
Рая Хачатрян
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SpaceX предоставила пожарным в США доступ к спутникам Starlink для выхода в интернет в сельской местности Материал редакции

Служба спасения использовала сеть, чтобы координировать работу при тушении лесных пожаров.

5 комментариев
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SpaceX предоставила пожарным из Вашингтона два наземных терминала системы Starlink, пишет The Verge. Терминалы обеспечивают широкополосный доступ в интернет в сельских районах, где спасательная служба тушит лесные пожары.

Доступ к интернету без терминала был бы практически невозможен, сообщил пресс-секретарь вашингтонского отделения управления по чрезвычайным ситуациям Стивен Фридрих: «Насколько мне известно, это первое публичное использование системы». Она может быть полезна в будущем при других стихийных бедствиях, например, землетрясениях.

Спасатели использовали терминалы, чтобы согласовывать места тушения огня и запрашивать дополнительные ресурсы и материалы. Сетью пользовались также в городе Молден, чтобы помочь людям восстановить свои дома.

WA Emergency Management 😷 @waEMD
Happy to have the support of @SpaceX’s Starlink internet as emergency responders look to help residents rebuild the town of Malden, WA that was overcome by wildfires earlier this month. #wawildfire https://t.co/xUSQOjcT4T
Elon Musk @elonmusk
@waEMD @SpaceX Glad SpaceX could help! We are prioritizing emergency responders & locations with no Internet connectivity at all.

В SpaceX пока не ответили на запрос The Verge.

SpaceX пока тестирует Starlink: компания запустила более 700 спутников. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.

По результатам тестов компании, партия спутников, которая уже есть на орбите, обеспечивает низкую задержку сигнала и скорость загрузки выше 100 Мбит/с: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве.

#новость #spacex #starlink

Рая Хачатрян
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Bobo Momo

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Our god saviour Elon Musk 

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Лика дизайн

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🤣

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Степан Марципан

0

Госдеп следит за тобой..

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Alexandr Simonov

0

Ждем ответочку от Рогозина. Какие идеи? Фёдор сквозь метель и вьюгу несёт интернет на флешке жителям отдаленной сельской местности? Или новый лифт с голосом Гагарина и вайфаем? Или встроенным голосовым помощником «Юрой». Должно быть что-то мощное.

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Карл

Alexandr
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на дискетах же - 5,25" СТРОГО

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