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Техника
Рая Хачатрян
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Samsonite и Google выпустили «умный» рюкзак с модулем для управления смартфоном Материал редакции

Рюкзаки будут стоить от $200 до $220 в зависимости от модели.

6 комментариев
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Производитель сумок и чемоданов Samsonite и Google создали «умный» рюкзак с модулем Jacquard, который позволяет управлять смартфоном с помощью жестов

Съемный датчик Jacquard находится в левой лямке рюкзака. Он распознает четыре жеста — свайпы вверх и вниз, двойное нажатие и удержание. В специальном приложении к каждому жесту можно добавить действие. Например, свайп вверх будет запускать «Google Ассистента».

На рюкзаке есть светодиодная лента, которая загорится при определенных действиях пользователя. Сам датчик съёмный и заряжается через micro-USB.

В магазине Samsonite есть два варианта рюкзака Konnect-i — маленький (с вертикальной застёжкой) за $200 и побольше за $220. Оба рюкзака выполнены из влагоотталкивающей ткани. В них есть отдельный карман быстрого доступа для смартфона.

Кроме рюкзака в линейку Jacquard входит куртка от Levi's с похожим набором функций и стельки для футбольных бутс от Adidas GMR.

#новость #google

Рая Хачатрян
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6 комментариев
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Artem Zinnatullin

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Micro-USB в конце 2020 🤦‍♂️

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Юрий Белоножкин

Artem
0

Экономично. 

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Алекс Видео

0

Ипать )))

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Mike Raitsyn

0

Курьерам Яндекс Еды понравилось бы. 

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Алекс Никифоров

0

Теперь еще и рюкзак заряжать, ага. Повербанк съемный был бы куда удобнее.

Ну и любые смарт-часы куда интереснее смотрятся, чем целых 4 жеста!

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Alexandr Simonov

0

Я что-то не понял зачем? И от видео яснее не стало.

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