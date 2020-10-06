Samsonite и Google выпустили «умный» рюкзак с модулем для управления смартфоном Материал редакции
Рюкзаки будут стоить от $200 до $220 в зависимости от модели.
Производитель сумок и чемоданов Samsonite и Google создали «умный» рюкзак с модулем Jacquard, который позволяет управлять смартфоном с помощью жестов
Съемный датчик Jacquard находится в левой лямке рюкзака. Он распознает четыре жеста — свайпы вверх и вниз, двойное нажатие и удержание. В специальном приложении к каждому жесту можно добавить действие. Например, свайп вверх будет запускать «Google Ассистента».
На рюкзаке есть светодиодная лента, которая загорится при определенных действиях пользователя. Сам датчик съёмный и заряжается через micro-USB.
В магазине Samsonite есть два варианта рюкзака Konnect-i — маленький (с вертикальной застёжкой) за $200 и побольше за $220. Оба рюкзака выполнены из влагоотталкивающей ткани. В них есть отдельный карман быстрого доступа для смартфона.
Кроме рюкзака в линейку Jacquard входит куртка от Levi's с похожим набором функций и стельки для футбольных бутс от Adidas GMR.
Micro-USB в конце 2020 🤦♂️
Теперь еще и рюкзак заряжать, ага. Повербанк съемный был бы куда удобнее.
Ну и любые смарт-часы куда интереснее смотрятся, чем целых 4 жеста!
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