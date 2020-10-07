Вторая осенняя онлайн-презентация Apple начнётся в 20:00 по Москве.

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В сентябре компания представила обновлённые планшеты, часы и единую подписку на свои сервисы. От нового мероприятия зарубежные аналитики ожидают iPhone 12, их выпуск компания отложила на несколько недель из-за пандемии, и несколько продуктов «поменьше».

Что известно о новых устройствах по слухам и утечкам.

Рендер iPhone 12 Tom's Guide

iPhone 12

Инсайдер Джон Проссер и другие источники утверждают, что в этом году Apple представит четыре смартфона:

5,4-дюймовый iPhone 12 (или iPhone 12 mini).

6,1-дюймовый iPhone 12 Max (или iPhone 12).

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro.

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Сравнение iPhone 12 с другими смартфонами Apple

Дисплеи

У всех смартфонов будут OLED-дисплеи, старшая модель iPhone 12 Pro Max может получить поддержку десятибитного цвета и частоту обновления экрана 120 Гц ProMotion, как в iPad Pro. Кроме того, iPhone 12 Pro Max станет самым большим смартфоном в истории iPhone с экраном в 6,7 дюйма.

Вырез на передней части дисплея останется, но станет меньше в 5,4-дюймовом iPhone 12.

Процессор

Смартфоны получат пятинанометровый чип Apple A14 Bionic, представленный вместе с iPad Air 4 в сентябре: процессор быстрее A12 на 40%, графический чип — на 30%. Сравнения с более актуальным A13 Bionic, установленном в iPhone 11, Apple не проводила.

В младших моделях будет 4 ГБ оперативной памяти, в старших — 6 ГБ.

Камеры

Система камер будет похожа на ту, что стояла в iPhone 11: в «не Pro» не будет телефотокамеры. Также в Pro-модели встроят лидар, он позволяет измерять расстояние до объектов и создавать карту глубины.

Пока лидар встроен только в iPad Pro. С его помощью можно составлять объёмные копии предметов

5G

Ожидается, что новые iPhone получат поддержку 5G-сетей. Но поддержка более скоростной передачи данных в миллиметровом диапазоне mmWave появится только в моделях Pro или даже только в iPhone 12 Pro Max.

Технология mmWave позволяет работать на более высоких частотах, чем обычные сети 5G, поэтому скорость передачи данных намного выше Qualcomm

Дизайн

Внешний вид смартфонов будет похож на дизайн iPad Pro и iPhone 4: вместо закругленных краёв будут более плоские. Младшие версии получат алюминиевую окантовку корпуса, старшие — из нержавеющей стали.

Задняя часть останется стеклянной, появится тёмно-синий цвет корпуса на замену зелёному iPhone 11 Pro.

Утечка промоматериалов с Tmall

Другие изменения

Компания планирует отказаться от адаптера питания и наушников в комплекте поставки, чтобы снизить стоимость и компенсировать цену 5G-модуля. Кабель lightning станет плетёным.

Цены и поступление в продажу

iPhone 12 (mini): $649 за модель на 128 ГБ памяти, $749 за 256 ГБ памяти.

iPhone 12 (Max): $749 за модель со 128 ГБ памяти, $849 за модель с 256 ГБ.



iPhone 12 Pro: $999 за модель со 128 ГБ памяти, $1099 за модель с 256 ГБ и $1299 за модель с 512 ГБ.



iPhone 12 Pro Max: $1099 за модель со 128 ГБ памяти, $1199 за модель с 256 ГБ и $1399 за модель с 512 ГБ.



Аналитики считают, что предзаказ на младшие модели iPhone 12 начнется 15–16 октября, 23 октября смартфоны поступят в продажу. Pro-версии задержатся до конца октября или начала ноября из-за проблем с поставками.

AirPods Studio

Компания готовит первые полноразмерные накладные наушники в линейке AirPods. Они будут поддерживать активное шумоподавление и режим «прозрачности», который позволяет слышать собеседника не снимая устройство.

Макет AirPods Studio

AirPods Studio могут получить ретро-дизайн и модульную структуру, когда амбушюры крепятся на магнитах к металлическому оголовью. Корпуса амбушюр можно будет менять, будет представлено два варианта — из искусственной кожи и более лёгких материалов для комфортных занятий спортом.

Спортивный вариант AirPods Studio Twitter

С помощью датчиков положения наушники будут поддерживать функцию остановки и воспроизведения музыки при снятии с головы. Также датчики в амбушюрах автоматически перенаправляют аудиоканалы, поэтому наушники можно будет надеть любой стороной.

Устройство предназначено в основном для профессиональных пользователей, на iOS и macOS они разблокируют пользовательские настройки эквалайзера.

Предположительная стоимость AirPods Studio — $349.

HomePod 2 (HomePod Lite)

На презентации компания может представить новую «умную» колонку — она сохранит цилиндрический дизайн HomePod, но будет вдвое меньше и дешевле, пишет Bloomberg. Siri получит «улучшенную функциональность», например, сможет уведомлять о звонках в дверь через HomeKit.

HomePod

Сама колонка за счёт низкой цены сможет увереннее, нежели первая версия HomePod, конкурировать с недорогими устройствами от Amazon и Google

Apple AirTags

Ещё один предположительный анонс — маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей. Они будут интегрированы с iOS и macOS: пользователи смогут получить доступ к трекеру через приложение «Локатор».

Маячок будет поддерживать технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB), передавать данные с низкими затратами энергии и точностью до 5–10 сантиметров (тогда как у Wi-Fi и Bluetooth — около 5 метров).

Рендер AirTag Джон Проссер

Для поиска маячков владельцы смогут задействовать технологию дополненной реальности и следить за ним с помощью всплывающих визуальных подсказок. Над вещью с меткой повиснет воздушный шарик, и устройство с «Локатором» будет издавать звуки, по мере того как к метке будет приближаться пользователь (по аналогии с металлоискателем).