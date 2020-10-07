Что ожидать на презентации Apple 13 октября: iPhone 12, AirTag, полноразмерные наушники AirPods Studio Материал редакции
Вторая осенняя онлайн-презентация Apple начнётся в 20:00 по Москве.
В сентябре компания представила обновлённые планшеты, часы и единую подписку на свои сервисы. От нового мероприятия зарубежные аналитики ожидают iPhone 12, их выпуск компания отложила на несколько недель из-за пандемии, и несколько продуктов «поменьше».
Что известно о новых устройствах по слухам и утечкам.
iPhone 12
Инсайдер Джон Проссер и другие источники утверждают, что в этом году Apple представит четыре смартфона:
- 5,4-дюймовый iPhone 12 (или iPhone 12 mini).
- 6,1-дюймовый iPhone 12 Max (или iPhone 12).
- 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro.
- 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
Дисплеи
У всех смартфонов будут OLED-дисплеи, старшая модель iPhone 12 Pro Max может получить поддержку десятибитного цвета и частоту обновления экрана 120 Гц ProMotion, как в iPad Pro. Кроме того, iPhone 12 Pro Max станет самым большим смартфоном в истории iPhone с экраном в 6,7 дюйма.
Вырез на передней части дисплея останется, но станет меньше в 5,4-дюймовом iPhone 12.
Процессор
Смартфоны получат пятинанометровый чип Apple A14 Bionic, представленный вместе с iPad Air 4 в сентябре: процессор быстрее A12 на 40%, графический чип — на 30%. Сравнения с более актуальным A13 Bionic, установленном в iPhone 11, Apple не проводила.
В младших моделях будет 4 ГБ оперативной памяти, в старших — 6 ГБ.
Камеры
Система камер будет похожа на ту, что стояла в iPhone 11: в «не Pro» не будет телефотокамеры. Также в Pro-модели встроят лидар, он позволяет измерять расстояние до объектов и создавать карту глубины.
5G
Ожидается, что новые iPhone получат поддержку 5G-сетей. Но поддержка более скоростной передачи данных в миллиметровом диапазоне mmWave появится только в моделях Pro или даже только в iPhone 12 Pro Max.
Дизайн
Внешний вид смартфонов будет похож на дизайн iPad Pro и iPhone 4: вместо закругленных краёв будут более плоские. Младшие версии получат алюминиевую окантовку корпуса, старшие — из нержавеющей стали.
Задняя часть останется стеклянной, появится тёмно-синий цвет корпуса на замену зелёному iPhone 11 Pro.
Другие изменения
Компания планирует отказаться от адаптера питания и наушников в комплекте поставки, чтобы снизить стоимость и компенсировать цену 5G-модуля. Кабель lightning станет плетёным.
Цены и поступление в продажу
- iPhone 12 (mini): $649 за модель на 128 ГБ памяти, $749 за 256 ГБ памяти.
- iPhone 12 (Max): $749 за модель со 128 ГБ памяти, $849 за модель с 256 ГБ.
- iPhone 12 Pro: $999 за модель со 128 ГБ памяти, $1099 за модель с 256 ГБ и $1299 за модель с 512 ГБ.
- iPhone 12 Pro Max: $1099 за модель со 128 ГБ памяти, $1199 за модель с 256 ГБ и $1399 за модель с 512 ГБ.
Аналитики считают, что предзаказ на младшие модели iPhone 12 начнется 15–16 октября, 23 октября смартфоны поступят в продажу. Pro-версии задержатся до конца октября или начала ноября из-за проблем с поставками.
AirPods Studio
Компания готовит первые полноразмерные накладные наушники в линейке AirPods. Они будут поддерживать активное шумоподавление и режим «прозрачности», который позволяет слышать собеседника не снимая устройство.
AirPods Studio могут получить ретро-дизайн и модульную структуру, когда амбушюры крепятся на магнитах к металлическому оголовью. Корпуса амбушюр можно будет менять, будет представлено два варианта — из искусственной кожи и более лёгких материалов для комфортных занятий спортом.
С помощью датчиков положения наушники будут поддерживать функцию остановки и воспроизведения музыки при снятии с головы. Также датчики в амбушюрах автоматически перенаправляют аудиоканалы, поэтому наушники можно будет надеть любой стороной.
Устройство предназначено в основном для профессиональных пользователей, на iOS и macOS они разблокируют пользовательские настройки эквалайзера.
Предположительная стоимость AirPods Studio — $349.
HomePod 2 (HomePod Lite)
На презентации компания может представить новую «умную» колонку — она сохранит цилиндрический дизайн HomePod, но будет вдвое меньше и дешевле, пишет Bloomberg. Siri получит «улучшенную функциональность», например, сможет уведомлять о звонках в дверь через HomeKit.
Сама колонка за счёт низкой цены сможет увереннее, нежели первая версия HomePod, конкурировать с недорогими устройствами от Amazon и Google
Apple AirTags
Ещё один предположительный анонс — маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей. Они будут интегрированы с iOS и macOS: пользователи смогут получить доступ к трекеру через приложение «Локатор».
Маячок будет поддерживать технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB), передавать данные с низкими затратами энергии и точностью до 5–10 сантиметров (тогда как у Wi-Fi и Bluetooth — около 5 метров).
Для поиска маячков владельцы смогут задействовать технологию дополненной реальности и следить за ним с помощью всплывающих визуальных подсказок. Над вещью с меткой повиснет воздушный шарик, и устройство с «Локатором» будет издавать звуки, по мере того как к метке будет приближаться пользователь (по аналогии с металлоискателем).
AirTag хранят контактную информацию о владельце, её можно перевести в режим потери — в этом случае активируется распределённая сеть устройств Apple. Они анонимно отправят владельцу сигнал с местоположением потерянного устройства.
Блоги компаний
Показать еще