Компания разбила традиционную осеннюю презентацию на три части, чтобы уделить больше внимания каждому продукту.

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Apple проведёт третью презентации в ноябре 2020 года, на которой покажет первый Mac на базе процессоров ARM, сообщает инсайдер Марк Гурман в Bloomberg.

Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro, который должен опережать версии с Intel по скорости работы и по энергоэффективности, пишет Bloomberg. Для него используют процессор A14X, который уже установлен в iPad Air и iPhone 12.

Компания разбила традиционную осеннюю презентацию на три части, чтобы уделить больше внимания каждому продукту, пишет он. На первой презентации в сентябре Apple уже представила новые версии iPad и Apple Watch, а на второй, которая состоится 13 октября, компания покажет iPhone 12 поддержкой 5G и OLED-дисплеем.