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Техника
Рая Хачатрян
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Bloomberg: у Apple запланировано три презентации на осень, в ноябре покажут Macbook на ARM Материал редакции

Компания разбила традиционную осеннюю презентацию на три части, чтобы уделить больше внимания каждому продукту.

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Apple проведёт третью презентации в ноябре 2020 года, на которой покажет первый Mac на базе процессоров ARM, сообщает инсайдер Марк Гурман в Bloomberg.

Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro, который должен опережать версии с Intel по скорости работы и по энергоэффективности, пишет Bloomberg. Для него используют процессор A14X, который уже установлен в iPad Air и iPhone 12.

Компания разбила традиционную осеннюю презентацию на три части, чтобы уделить больше внимания каждому продукту, пишет он. На первой презентации в сентябре Apple уже представила новые версии iPad и Apple Watch, а на второй, которая состоится 13 октября, компания покажет iPhone 12 поддержкой 5G и OLED-дисплеем.

Ожидается, что компания также представит полноразмерные накладные наушники в линейке AirPods, «умную» колонку HomePod и маячки для поиска вещей Apple AirTags.

Что ожидать на презентации Apple 13 октября…
Вторая осенняя онлайн-презентация Apple начнётся в 20:00 по Москве.
vc.ru

#новость #apple

Рая Хачатрян
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Nikolay Kapustin

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Ну если макбук 13 выйдет до рождества на A-процессоре, это успех. Прикуплю-ка я еще AAPL... 🤔

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Akim Kasabulatov

Nikolay
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да, они обещали later 2020 их

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