На примере новых Apple Watch Series 6 пытаюсь понять, что такое «умные» часы и зачем они нужны.

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Несколько устройств

Периодически знакомые, которые не носят «умные» часы, спрашивают: «А зачем нужны Apple Watch?» И, честно признаться, этот вопрос зачастую ставит меня в тупик. Я ношу «умные» часы каждый день, но дать понятный короткий ответ сложно.

Похожая ситуация была с iPad: до определённого момента было непонятно, в чём его идея и зачем вообще нужен «увеличенный iPhone», на котором за счёт большого экрана просто удобнее потреблять контент. И никакие красивые фразы о «будущем компьютеров» и «посткомпьютерной эре» не помогали разглядеть цель развития планшетов.

Для меня восприятие iPad изменилось с поддержкой физической клавиатуры в первой Pro-модели. Не самое инновационное нововведение помогло понять идею устройства. iPad — это попытка создать новый универсальный компьютер, с которым, в отличие от ноутбуков, можно работать как угодно: с клавиатурой, с мышкой, с тач-интерфейсом или электронным пером, лёжа, стоя, сидя за столом или на ходу.

А что с Apple Watch? Для описания устройства можно применить тот же приём, что использовал Стив Джобс на презентации первых iPhone. Тогда он сказал, что смартфон — это сразу несколько устройств в одном: iPod с большим экраном, телефон и интернет-коммуникатор.

На примере Apple Watch Series 6 я попытался сформулировать, из каких устройств состоят «умные» часы, насколько каждое из них улучшилось в новом поколении и какой может быть короткий ответ на вопрос, зачем нужны «умные» часы.

Компактный смартфон

Кажется, из первых Apple Watch разработчики хотели сделать устройство сразу для всего. Это был и ответ швейцарским производителям классических часов с большим разнообразием классических ремешков и материалов, и компьютер, и фитнес-трекер, и смартфон. В часы сразу встроили так много всего, что стало совсем непонятно, для чего это нужно. Особенно учитывая тот факт, что для работы многих функций нужно было иметь iPhone под рукой. В первой итерации получился перегруженный аксессуар для смартфона, а не новое устройство.

Следующие версии Apple Watch снижали зависимость часов от iPhone, чтобы превратить часы в полноценное устройство, способное решать задачи без участия смартфона. Так в Series 2 появился GPS. В Series 3 — eSIM, благодаря которому Apple Watch напрямую подключились к мобильной связи (в России технология eSIM, используемая в «умных» часах, пока находится под запретом).

Параллельно операционная система watchOS делала часы всё более самостоятельным устройством. Так появились отдельный App Store и полноценные приложения, работающие на часах. В последнюю версию watchOS 7 добавили, пожалуй, одну из самых интересных настроек — Family Setup. Теперь часы можно настроить для детей или пожилых родственников, и Apple Watch будут работать как отдельный компактный смартфон без какой-либо постоянной синхронизации с iPhone (к сожалению, функция полностью завязана на eSIM, поэтому в России тоже не работает).

Family Setup работает только с Apple Watch Series 4 c eSIM и более новыми моделями

С «умными» часами, конечно, не получится полноценно решать задачи смартфон-уровня, их сфера деятельности находится в области мгновенных и коротких сценариев работы с различными сервисами. Они нужны для того, чтобы прочитать новое сообщение и коротко ответить на него, быстро отправить голосовое сообщение, посмотреть погоду, стоимость акций, список покупок, пробки на дорогах, добавить напоминание, переключить музыку и так далее.

Apple Watch — самый короткий и самый быстрый способ получить уведомление или проверить статус.

К 2020 году Apple Watch научились работать как автономное устройство (и снова — не в России) и снизили к минимуму свою зависимость от iPhone. Однако заслуги Series 6 здесь нет — часы не добавили ценности «смартфонной» части часов и не сделали их более независимыми.

Новый процессор S6 на 20% быстрее прошлого поколения, но визуальной разницы в производительности я не почувствовал. Приложения, уведомления, переключение циферблатов — всё работает так же быстро, как и в предыдущем поколении. Скорость зарядки аккумулятора выросла, но в повседневной эксплуатации это так же практически незаметно. Длительность работы тоже осталась без изменений — около 18 часов от одной зарядки. Series 6 — лишь дежурное обновление «железа» для смартфона на запястье и один «багфикс» — это новый экран.

Часы

В прошлом году в Series 5 появился всегда активный экран. Благодаря новой функции Apple Watch стали похожи на традиционные электронные часы, которые показывают время вне зависимости от того, смотрю я на экран или нет.

Тогда в обзоре я рассказывал о техническом упущении — в спящем режиме дисплей не реагировал на прикосновения или свайпы. И я практически ежедневно сталкивался с этой недоработкой. Например, хочу из неактивного режима сразу перейти в какое-нибудь приложение, нажав на его расширение на циферблате. В ответ часы включают подсветку экрана вместо открытия самого приложения. Приходилось ещё раз нажимать на экран, чтобы сделать то, что я хотел.

В Series 6 эта проблема исправлена. Часы реагируют на свайпы и прикосновения в неактивном режиме. В дополнение к этому экран в спящем режиме стал в два с половиной раза ярче. На практике разница практически незаметна — скорее кажется, что экран Series 6 с спящем режиме стал более контрастным, поэтому здесь снова можно сказать, что новая модель получила минорное улучшение «часовой» составляющей Apple Watch.

Слева — Series 5, справа — Series 6

Фитнес-трекер

Для моего любительского уровня занятия спортом Apple Watch — отличный фитнес-трекер ещё с первой версии. Они мотивируют закрывать кольца активности каждый день, соревноваться с друзьями за количество пройденных шагов. И всё это с простым и удобным интерфейсом. Начиная с Series 4, мне даже сложно придумать, чего ещё мне не хватает в часах. Все пожелания крутятся вокруг более удобного переключения музыки на ходу или нехватки каких-то социальных функций для взаимодействия с друзьями.

Кажется, инженеры тоже не могут придумать что-то новое для фитнес-функций Apple Watch. В Series 6 лишь улучшили высотомер, который теперь работает постоянно, что наверняка поможет собирать более точные данные о ежедневной активности. Это точно не нововведение, ради которого нужно покупать новые часы, а лишь итерационное улучшение, чтобы получать более точные данные об активности владельца.

Например, пока кажется, что с Series 6 мои показатели дневной активности улучшились. Наш офис расположен на шестом этаже и я стараюсь всегда подниматься к нему пешком. Series 5 мне говорили о том, что за день я преодолеваю около 15 подъёмов. С Series 6 среднее количество подъёмов за две недели увеличилось до 20 — судя по всему, старые Apple Watch теряли несколько лестничных подъёмов в статистике из-за поздно включающегося датчика либо не учитывали какие-то незначительные подъёмы, которые я преодолевал на пути к офису.

Устройство для отслеживания состояния здоровья

Зарубежные журналисты в описании Apple Watch часто используют термин wellness device (устройство для хорошего здоровья). Этот термин применяют к устройствами, которые нельзя использовать как медицинские приборы — либо у них недостаточная точность измерения, либо ещё нет соответствующих сертификатов, либо не до конца понятна важность тех или иных измерений. Но не стоит называть такие устройства бесполезными — во многих случаях изменения в показателях действительно могут сигнализировать о каком-то недуге.

Apple Watch как wellness-устройство за несколько поколений получили пульсометр, ЭКГ с сертификацией FDA, сенсор уровня шума и датчик падения. Ожидаемое и одновременно ключевое нововведение этого года — сенсоры для изменения уровня насыщенности крови кислородом, установленные в Series 6.

По изменению уровня насыщенности крови кислородом можно следить за общим состоянием дыхательной системы человека, однако не стоит полагаться на то, что с его помощью владелец часов сразу узнает о приближении конкретного недуга. Можно чувствовать себя хорошо при низком показателе нормы насыщения крови кислородом и наоборот.

Например, пару дней назад у меня была небольшая температура и неважное самочувствие, но часы говорили, что у меня всё ок — показатель колебался в районе 99%. И наоборот, после утренней пробежки, завтрака и, казалось бы, отличного самочувствия перед началом рабочего дня часы сообщали мне, что уровень кислорода в крови упал до 95%.

Для измерения должны быть соблюдены строгие условия: нужно сохранять неподвижное состояние в течение 15 секунд, рука должна быть на столе или на коленях, а часы должны плотно прилегать к коже, желательно где-то выше запястья. На две попытки вручную измерить уровень кислорода в крови я получал один неудачный результат.

Часы периодически измеряют уровень насыщенности кислородов в фоне, когда для этого есть подходящие условия. Судя по графикам в приложении Health, в среднем у них получается провести измерения три-четыре раза в день.

По нескольким сканированиям никаких выводов сделать не получится. Низкий показатель вполне может говорить и о неправильных условиях для измерений. Но если вдруг часы будут регулярно показывать значение меньше 90%, стоит задуматься о походе к врачу. На всякий случай.

Чтобы часы могли собирать данные об организме днём и ночью, в watchOS 7 появился трекер сна. А чтобы владелец как можно реже снимал Apple Watch с руки, вместе с Series 6 компания представила монобраслеты, лишённые каких-либо застёжек.

Мне было сложно подобрать правильный размер ремешка. Я распечатал инструкцию на принтере, приложил банковскую карту, чтобы проверить масштаб печати, и оказалась, что карточка на несколько миллиметров больше проверочного контура. Сколько я ни пытался изменить настройки принтера, масштаб, тип бумаги и прочее, карточка никак не совпадала с контуром на бумаге.

Поэтому я переключился на второй способ, который предлагается на сайте Apple, — измерить окружность руки с помощью бытовых инструментов. Получилось 18,5 см окружности. Сайт посоветовал выбрать между 9 и более свободным 10 размером.

Я уже думал остановиться на 10-м размере, так как люблю более свободную посадку часов на руке, но обратил внимание на ремешок, который шёл вместе с тестируемыми часами. Им оказался резиновый монобраслет 7 размера — как минимум на два размера меньше рекомендованных значений. При этом я не могу сказать, что он мне был мал. Большую часть дня ремешок хорошо держался на руке, лишь под вечер доставляя небольшой дискомфорт.

В итоге мой выбор — плетёный монобраслет 8-го размера. Он приятнее резинового ремешка и, по моим наблюдениям, быстрее принимает необходимый размер, не доставляя никакого дискомфорта.

Рекомендация при выборе монобраслета: смотрите всегда в меньшую сторону при выборе. А ещё лучше зайти в магазин и попробовать сразу несколько размеров ремешков.

Если Series 3 сделали Apple Watch похожими на компактный смартфон, то Series 6 упрочнила позиции часов как wellness-устройства. Очевидно, что Apple нужно собрать как можно больше информации о здоровье человека, чтобы в будущем конвертировать её в конкретные советы и, вполне возможно, предупредить болезни.

На Apple Watch как устройство для отслеживания состояния здоровья стоит смотреть несколько шире, чем на «умные» часы со встроенным пульсометром, ЭКГ и пульсоксиметром. Представьте, что у вас есть ежедневные данные о разных жизненных показателях человека за последние несколько лет. В случае заболевания можно посмотреть график изменения показателей в прошлом и, возможно, найти закономерности. А если подобные закономерности подтвердятся сразу у группы людей, у нас есть шанс лучше узнать природу заболеваний и предупредить недуг.



Однако до того момента, когда это будущее наступит, Apple Watch нужно пройти ещё несколько итераций с часами, провести немало исследований и обработать большой объём данных. Поэтому к Series 6 как wellness-устройству я отношусь так: «Хорошо, что часы теперь собирают на один параметр больше о моём организме. Надеюсь, в будущем это пригодится».

Цифровой ключ

Мой любимый пример сценария использования «умных» часов — разблокировка компьютера. Открываю крышку ноутбука и вместо окна ввода пароля передо мной сразу открывается рабочий стол. Подтверждение покупок, доступ к базе паролей, закрытым разделам на компьютере — всё это можно делать с помощью Apple Watch, которые играют роль цифрового ключа у меня на запястье.

К сожалению, возможности такого ключа ограничены экосистемой Apple и системой оплаты Apple Pay, поэтому привязать к часам проездной, карточку от бизнес-центра или карту лояльности не получится — Apple не предоставляет свободного доступа к NFC-чипу всем разработчикам. Однако всё может измениться с появлением Series 6.

Во время сентябрьской презентации Apple лишь бегло упомянула о том, что в часах появился ещё чип U1. Он уже установлен в iPhone последних поколений и позволяет передавать данные на высоких скоростях между находящимися рядом устройствами. А ещё с его помощью можно точно определить местоположение устройств относительно друг друга.

Наиболее очевидное применение чипов U1 — замена физических ключей. Благодаря точной локации замок можно разблокировать именно в тот момент, когда рядом с ним окажется устройство с чипом. Сейчас технология применяется преимущественно среди автопроизводителей. Например, для последней модели BMW 5 можно сгенерировать цифровой ключ и использовать iPhone вместо физического ключа для открытия и запуска машины.

Если U1 поддержат сторонние компании, то Apple Watch станут универсальным идентификатором для доступа к чему угодно: от разблокировки самоката до доступа в бизнес-центр. Кроме того, по слухам в зарубежной прессе, на базе нового чипа будут работать и геомаячки AirTag, которые компания якобы планирует представить в следующем году.

U1 пока отключен на территории России из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал Apple в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Однако в конце сентября РБК сообщило о том, что компания вновь обратилась в государственные ведомства для получения разрешения.

Apple Watch — это имплант

Незадолго до презентации Apple Watch Илон Маск провёл публичную презентацию NeuraLink, на которой показал чип, считывающий мозговую активность. Пока чип имплантировали двум свиньям в качестве эксперимента, но в будущем с его помощью можно будет следить за состоянием человека и общаться с внешними приложениями, считает предприниматель. Например, мысленно позвать машину с парковки.

На самом деле и Apple и NeuraLink решают одну и ту же задачу: как научить технологии общаться с организмом человека. Маск хочет сразу найти решение в будущем. Apple хочет решить задачу небольшими ежегодными итерациями.

Apple Watch — это чип, который собирает информацию об организме человека и помогает взаимодействовать с окружающим пространством. Он пока выполнен в виде часов на запястье, а не какого-то подкожного импланта. Его нужно заряжать раз в сутки, а интерфейс для общения с этим «чипом» — простой маленький экран, имитирующий циферблат часов и голосовое управление.

Series 6

Вряд ли стоит покупать Apple Watch Series 6, потому что в них появился чип U1, датчик уровня кислорода в крови или более яркий экран и чуть более быстрый процессор. Из Series 6 получились хорошие «умные» часы, потому что Apple Watch — это в целом хорошие «умные» часы.

У новой модели недостаточно аргументов, чтобы убедить владельцев Series 4 и Series 5 обновить свои устройства. Series 6 — хороший вариант для владельцев Series 3 или более ранних версий. Правда, есть одно «но». Вместе с Series 6 Apple показала модель SE — «умные» часы, в которых есть все преимущества последней модели Apple Watch и в которых не нужно переплачивать за всегда включенный экран и пульсоксиметр.

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