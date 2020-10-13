Вкратце: новые iPhone и другие анонсы октябрьской презентации Apple Материал редакции
Ожидается четыре смартфона (один из них компактный) с 5G и новыми цветами, а в некоторых — лидар.
6 комментариев
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13 октября Apple проводит вторую осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов — посвященную новым iPhone и другим устройствам компании. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Колонка Apple HomePod mini
- Колонка с 360-градусным звуком.
- Сверху сенсорная панель с подсветкой и управлением громкостью.
- Внутри чип Apple S5 (как в часах Apple Watch Series 5). Он обрабатывает звук 180 раз в секунду.
- Две колонки объединяются в стереопару.
- Поддержка чипа U1, с помощью которого колонка определяет местоположение iPhone. Если поднести смартфон к колонке, iPhone покажет информацию о воспроизводимом медиа, а HomePod mini засветится.
- Поддержка не только Apple Music, но и других других аудиосервисов (поддержки Spotify нет).
- Siri распознает тексты песен по запросу пользователя.
- HomePod mini может собирать информацию с приложений на iPhone пользователя — например, чтобы давать сводку за день.
- Siri распознает голоса членов семьи и дает персонализированные ответы.
- Поддержка мультирума — колонки автоматически переключают звук в зависимости от местоположения пользователя.
- Поддержка функции интерком: пользователь может передать колонке фразу, которая продублируется во всех колонках, а также других устройствах, например, в AirPods.
- Стоимость — $99, поступит в продажу 16 ноября.
iPhone 12
- Поддержка 5G сетей — официально. Тим Кук считает, что это открывает для iPhone и пользователей «новую эру», в которой передача данных станет безопаснее, так как больше не будет смысла подключаться к Wi-Fi. Мобильный интернет будет не менее быстрым, чем Wi-Fi (до 4 Гбит/сек для скачивания и до 200 мбит/сек для загрузки)
Первыми представили iPhone 12.
- Дизайн похож на iPhone 4 и iPad Pro — с плоскими гранями.
- 5 цветов: черный, белый, красный, зеленый и синий.
- Super Retina XDR (в два раза больше, чем в iPhone11).
- Все iPhone 12 будут с OLED-дисплеями.
- На 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче, чем iPhone 11.
- Стекло усилено керамикой для большей прочности.
- Процессор — 6-ядерный Apple A14, как в iPad Air 4 (2020 года).
- Система оптимизирована под 5G: когда не нужно использовать высокие скорости 5G, телефон переключается на LTE.
- Максимальная скорость 5G-соединения на базовом iPhone 12 — 3,5 Гбит/сек.
- Двойная система камер обновлена:
- Режим работы при низком освещении стал захватывать на 27% больше света.
- Обновлен ночной режим — теперь в нем работают обе камеры, в том числе, сверхширокоугольная.
Трансляция:
Статья дополняется
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Боярского, я так понял, на презентацию не позвали
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