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Техника
Евгений Делюкин
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Вкратце: новые iPhone и другие анонсы октябрьской презентации Apple Материал редакции

Ожидается четыре смартфона (один из них компактный) с 5G и новыми цветами, а в некоторых — лидар.

6 комментариев
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13 октября Apple проводит вторую осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов — посвященную новым iPhone и другим устройствам компании. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Колонка Apple HomePod mini

  • Колонка с 360-градусным звуком.
  • Сверху сенсорная панель с подсветкой и управлением громкостью.
  • Внутри чип Apple S5 (как в часах Apple Watch Series 5). Он обрабатывает звук 180 раз в секунду.
  • Две колонки объединяются в стереопару.
  • Поддержка чипа U1, с помощью которого колонка определяет местоположение iPhone. Если поднести смартфон к колонке, iPhone покажет информацию о воспроизводимом медиа, а HomePod mini засветится.
  • Поддержка не только Apple Music, но и других других аудиосервисов (поддержки Spotify нет).
  • Siri распознает тексты песен по запросу пользователя.
  • HomePod mini может собирать информацию с приложений на iPhone пользователя — например, чтобы давать сводку за день.
  • Siri распознает голоса членов семьи и дает персонализированные ответы.
  • Поддержка мультирума — колонки автоматически переключают звук в зависимости от местоположения пользователя.
  • Поддержка функции интерком: пользователь может передать колонке фразу, которая продублируется во всех колонках, а также других устройствах, например, в AirPods.
  • Стоимость — $99, поступит в продажу 16 ноября.

iPhone 12

  • Поддержка 5G сетей — официально. Тим Кук считает, что это открывает для iPhone и пользователей «новую эру», в которой передача данных станет безопаснее, так как больше не будет смысла подключаться к Wi-Fi. Мобильный интернет будет не менее быстрым, чем Wi-Fi (до 4 Гбит/сек для скачивания и до 200 мбит/сек для загрузки)

Первыми представили iPhone 12.

  • Дизайн похож на iPhone 4 и iPad Pro — с плоскими гранями.
  • 5 цветов: черный, белый, красный, зеленый и синий.
  • Super Retina XDR (в два раза больше, чем в iPhone11).
  • Все iPhone 12 будут с OLED-дисплеями.
  • На 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче, чем iPhone 11.
  • Стекло усилено керамикой для большей прочности.
  • Процессор — 6-ядерный Apple A14, как в iPad Air 4 (2020 года).
  • Система оптимизирована под 5G: когда не нужно использовать высокие скорости 5G, телефон переключается на LTE.
  • Максимальная скорость 5G-соединения на базовом iPhone 12 — 3,5 Гбит/сек.
  • Двойная система камер обновлена:
  • Режим работы при низком освещении стал захватывать на 27% больше света.
  • Обновлен ночной режим — теперь в нем работают обе камеры, в том числе, сверхширокоугольная.

Трансляция:

#apple #iphone #homepod

Статья дополняется
Евгений Делюкин
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6 комментариев
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Anton Chigaev

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Боярского, я так понял, на презентацию не позвали

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Alexey Rusanov

Anton
0

Мигеля тож, хоть он и в трендах

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Влада Матва

Anton
0

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Dmitry Semenikhin

0

Оо, наконец квадратная десятка

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Яся Зайцев

0

ох 2011 пахнуло

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Дмитрий Богданов

0

.

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