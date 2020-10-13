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Техника
Лиана Липанова
39 713

Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G Материал редакции

А также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max для профессиональных съёмок фото и видео.

229 комментариев
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Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ и с поддержкой 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, голубом и зелёном.

iPhone 12 оснащен самым прочным дисплеем в отрасли с технологией защиты стекла Ceramic Shield, заявили в компании. Все iPhone 12 будут с OLED-дисплеями и Super Retina XDR (в два раза больше, чем в iPhone 11). Стекло усилено керамикой для большей прочности.

Смартфон автоматически переключается между 5G и LTE для экономии батареи. Максимальная скорость 5G-соединения на базовом iPhone 12 — 3,5 Гбит/сек.

В нём установлен новый самый мощный процессор компании шестиядерный Apple A14, как в iPad Air 4 (2020 года) на основе пятинанометровой технологии. Он на 50% быстрее А13, говорят в компании.

На смартфоне появится League of Legends.

В iPhone 12 есть широкоугольная камера с диафрагмой f/2.4.

В смартфоне появится магнитный коннектор MagSafe, который позволяет крепить к устройству аксессуары (кошельки, чехлы) и автоматически центрирует смартфон на ковриках беспроводной зарядки. Заряжать iPhone 12 можно будет с одной зарядки с Apple Watch.

Компания также показала чехол MagSafe Duo для зарядки часов и телефона.

В коробке с iPhone 12 больше не будет адаптера питания и наушников, только кабель и смартфон.

Компания также показала iPhone 12 mini с теми же функциями, что и в iPhone 12, 5,4-дюймовым экраном. Это самый компактный 5G-смартфон в мире — он меньше и легче 4,7-дюймовых старых iPhone, говорят в компании.

Стартовая цена iPhone 12 mini — $699 (в России 69 990 рублей), iPhone 12 — $799 (в России 79 990 рублей). iPhone 12 появится в продаже 23 октября, iPhone 12 mini — 13 ноября.

Apple также показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ из хирургической стали и с технологией защиты экрана Ceramic Shield. Смартфон представлен в четырех цветах: в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий». Камера с 4-хкратным оптическим зумом.

Все четыре камеры поддерживают технологию Deep Fusion.

Стартовая цена на iPhone 12 Pro — $999 (в России 99 990 рублей), iPhone 12 Pro Max — $1099 (в России 109 990 рублей). iPhone 12 Pro появится в продаже 23 октября, iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.

Смартфоны появятся в продаже на сайте apple.com/ru, в приложении Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple.

Первая презентация компании прошла в сентябре — компания показала Apple Watch Series 6, Watch SE, единую подписку Apple One, новый iPad Air и другое.

Вкратце: новые iPhone и другие анонсы…
Ожидается четыре смартфона (один из них компактный) с 5G и новыми цветами, а в некоторых — лидар.
vc.ru

#новости #apple

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229 комментариев
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Кирилл Карпенко

47

Уже очередь в банк выстроилась за кредитами

Ответить

Dmitry Semenikhin

Кирилл
21

А можно аппл засудить? Они пока рассказывали о камерах, на фотках не было ни одного белого человека) 

Ответить

Zachary Vichinsky

Dmitry
–1

Дима, тоже заметил это.

Ответить

alex twit

Zachary
5

Р а с и с т ы

Ответить

Dmitry Semenikhin

Zachary
–1

Я кажись понял, у них там просто новые технологии, которые тебя автоматом в черного(простите в deny) перекрашивают😅

Ответить

Igor Thorik

Dmitry
1

У них это уже года два, как и у всех остальных, на сайт найка зайдите

Ответить

Igor Star

Кирилл
7

За мной будете!

Ответить

Denis Bystruev

Igor
4

Мы ещё за прошлый не отдали

Ответить

BearStrikesBack

Кирилл
3

Там есть на что брать кредит? Полчаса рассказа про очередные amazing фото, когда 99% ЦА будет использовать их для тик-тока и инстаграма. Кстати, я пропустил или они не затронули вопросы батареи? 5Г и обработка видео/фото - недешевые операции.

Ответить

Александр Макаров

BearStrikesBack
2

Информации по батарейки не было. Но ходили слухи, что она станет урезанной из-за более тонкого корпуса.

Ответить

Кирилл Карпенко

BearStrikesBack
1

Так дело не в том, что он технически как-то изменился, а в том, что появился новый цвет, который будут раскупать с молниеносной скоростью, особенно в РФ.

Ответить

Антон Артёмов

26

Владельцы Андроид, стартуйте с хейтом!

Ответить

Alex Kuz

Антон
9

Мы всегда здесь)

Ответить

Welt Rogg

Антон
0

А что тут хейтить? он мне не подходит и все. Мне шлешки подключать, гибкость ОС, удобство работы с файлами надо и стулус как у серии Note, да и писелей у камеры эппл не хватает. Какая разница что эппл делает если это не моё

Ответить

Roman Moskovskiy

Welt
0

Все кроме Стилуса давно работает, и флешки и файлы

Ответить

Николай Новиков

Roman
3

Вы не поняли уважаемый, это другое :)
Нужно ж иметь возможность музыку прям в корень диска скинуть. Ну или в папочке чтоб.

Ответить

Denis Kiselev

Николай
4

Музыку скидывать обязательно по Bluetooth!

Ответить

Максим Чирин

Антон
0

 Мой Xiaomi стоит как адаптер для iPhone. И плюс этого в том, что могу позволить менять телефон раз в месяц.

Ответить

Юрий Белоножкин

Максим
6

Сомнительное преимущество

Ответить

Максим Чирин

Юрий
0

Согласен. Но я телефон то потеряю, то разобью. В игры не играю, фото не снимаю. И за лишнюю штуку, лучше обновлю Мак

Ответить

Denis Komutkov

Антон
0

Сижу на Андроиде с 2011 года, пользуюсь Pixel 3.

Мне удобна ось, но по форм-фактору Ipone 12 mini должен быть лучше (для меня лично, подчёркиваю), чем всё, что сейчас выпускают на Андроиде. 

Palm phone не в счёт, там нет NFC. 

Как найду официальные характеристики по размеру, буду крепко думать. Если ширина 62 мм или меньше, скорее всего сменю в будущем Пиксель на айфон. Для меня даже 68 мм — огромный размер, неудобно пользоваться.  

Ответить

Pavel Gorgulov

Denis
1

Тоже mini понравился, но смущает что будет по батарейке

Ответить

Denis Komutkov

Pavel
0

Согласен, это, кстати, часть того, почему не взял Palm phone (800 mAh, оптимизация стандартная для андроида) — хотя в руке он лежит идеально.

Ответить

Kostya Golikov

Антон
1

Когда уже эппл закопает свой lightning и перейдёт на православный тайпси? Напоминает мили-галлоны-футы. Вроде понятно что отстой и весь мир уже отказался, но нет, надо тащить этот чемодан без ручки

Ответить

Canapsis

28

iPhone 4 XXL Super Mega Large Big Plus Oled Touch Screen 5G Nano Air Max Hi-Fi VR S+

Ответить

Vladimir Chigak

Canapsis
1

дуал сим забыл

Ответить

Mihael Isaev

Canapsis
1

no charger тоже в название стоит добавить

Ответить

Aleksey Murashko

Canapsis
–2

Блин, он еще и денег давать будет. Да и ваще, без него и цыпа не даст симпотная. И коллеги зачморят.

Ответить

Artem Petrenkov

Canapsis
0

...Dolby Video HDR Pro

Ответить

Сеня Зибарев

23

iPhone 5 v5.3

Ответить

Elijah Garrison

15

Лучше бы монобровь убрали. Бесит она.

Ответить

Dear Moscow,

Elijah
2

Лучше бы монобровь убрали

Это фича, аналог яблока сзади.

Если вы видите у кого-то телефон со стороны экрана и вам интересно что это за модель, то по брови вы можете практически безошибочно его идентифицировать.

То же с мокапами — если где-то изображён телефон с бровью, то скорее всего, ЦА соответствующего продукта являются любители яблок.

Ответить

Elijah Garrison

Dear
3

Да да, слышал я эту нелепую отмазку, реальность же заключается в том что они не смогли сделать полностью безрамочный экран. 

Ответить

Rudolf Cunningham

Elijah
4

Так полностью безрамочный не нужен. Самсунг уже обосрался со своими загнутыми краями и постоянными ложными нажатиями. Больше никто в адеквате в это не полезет.

Ответить

Elijah Garrison

Rudolf
1

Причем тут загнутые края?

Ответить

Rudolf

Elijah
0

Притом, что у безрамочных будут аналогичные проблемы.

Ответить

Elijah Garrison

Rudolf
0

Нет

Ответить

Rudolf

Elijah
2

Аргументированно.

Ответить

Никита

Rudolf
0

Чё за бред. У меня загнутый экран, но не Самсунг и ложных нажатий нет.

Ответить

Павел

Elijah
0

Никто не смог. Даже у смартфонов с выдвигающимися камерами есть подбородок, где спрятан контроллер дисплея.

Ответить

Василий Гуров

Elijah
1

Можно еще дальше посмотреть - в сторону отказа от фронталки совсем.

Ответить

Алексей Полепчук

Василий
0

на с20 камера в экране - все топ, эпл отстал на 2 поколения

Ответить

Ильдар Муртазен

Алексей
–6

На световые годы. 

Ответить

Алексей Полепчук

Ильдар
0

ну самс ша больше эпл чем эпл, эпл анонсирует а в самсе уже релиз и лучше чем у эпла. это не смешно.

похоже на сони и ранний эпл когда вышел эйр

Ответить

Ильдар Муртазен

Алексей
–7

.

Ответить

Алексей Полепчук

Ильдар
0

не суди по своей

Ответить

Mihael Isaev

Ильдар
0

стоит заявление в полицию написать на тебя

Ответить

Ильдар Муртазен

Mihael
–2

По поводу?

Ответить

Anton Smets

–22

Сейчас фанатики будут доказывать, что именно Apple изобрел первый телефон с 5G.

Ответить

Alexey Vasenin

Anton
39

Уже давно в этом плане андроид пользователи более токсичны, в то время как пользователи apple просто пользуются тем, чем им хочется и всё.

Ответить

Anton Smets

Alexey
–1

Никакой токсичности. Андроид пользователи тупо ржут от "инноваций" Apple последние три года.

Ответить

Антон Артёмов

Anton
24

И каждые полгода меняют «мёртвые» телефоны 😂

Ответить

Anton Smets

Антон
0

Зачем?

Ответить

John Doe

Anton
6

А кто же вас знает ;-) Но у меня так же было пару знакомых, которые критиковали iPhone за стоимости, но при этом каждый год покупали более дорогие топовые samsung (т.к. "старые недостаточно хорошо работают"). 

Ответить

Олег Якунин

John
–2

Мб с самсунгами трабла, oneplus юзаю больше года и не собирааюсь менять. Прошлый op юзал полтора года, и не менял бы, если бы стекло не разбил. А вот то что apple до сих не могут сделать опцию смахивания звонка во время работы с телефоном - просто ужас. 

Ответить

Александр

Олег
3

Уже сделали в новом iOS

Ответить

Олег Якунин

Алексан…
0

То есть там теперь не вылазит плашка на весь экран со звонком, когда работаешь в телефоне? Не прошло и 100 лет. Глядишь, спустя пару поколений и от челки избавятся.

Ответить

Павел

Олег
0

Как бы сделали с текущей оси. 

Ответить

Anton Smets

John
–1

Samsung может и плохо работает, но телефоны на Android One Google достаточно долго поддерживает обновлениями.

Ответить

Алексей Полепчук

Anton
–3

они бы меняли айфон каждые пол года, тк айфон плохо работает через месяц эксплуатации.

Ответить

Павел

Алексей
0

Эм? А нахрена тогда девайс держит 4-5 мажорных версий, т.е. 4-5 лет остается на актуальной оси?

Ответить

Алексей Полепчук

Павел
0

на самссе тоже обновы пришли до актуального андроида, только 10 андроид на вееа впереди илс

Ответить

Павел

Алексей
1

Пришли на самик выпущенный с 6 андроидом от 2015?

Ответить

Алексей Полепчук

Павел
0

6 андроид более актуальный чем иос12. вы же както жили без виджетов ) про 15 год не ручаюсь, в 17 вышел с8 с офигенным загнутым экраном, зачем с6?

Ответить

Павел

Алексей
0

Зачем с темы соскакиваешь? Заявил что самик "тоже" ну так покажи что "тоже". 

Ответить

Алексей Полепчук

Павел
0

я не знаю, я столько не пользуюсь одним телефоном, у меня даже 6 айфон рабочий уже 2 раза сломался за 5 лет. у мамы какойто дешевый самс он обновлялся до 10

Ответить

Алексей Полепчук

Антон
2

мой прошлый телефон с8 продержался года 3, уже тогда был тогда лучше хем 11 айфон. сейчас с20 - просто эпичный девайс

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Антон
0

Я каждые полгода меняю.
Обычно из-за того, что забыл в такси или разбил о стену. 
PS. HONOR 8x выдерживает 6 ударов о бетонную стену. Держу в курсе 

Ответить

Anton Smets

Антон
–1

Про Android One вы конечно же не слышали?

Ответить

Alexey Vasenin

Anton
1

Если бы андроид пользователи хоть частичку чего-то вложили в android, я бы понял смысл. А так, это на уровне радости за победы "наших" и смеха над поражениями "врагов".

Ответить

Anton Smets

Alexey
–1

Не надо прописывать свою логику андроид пользователям.
Просто можно объективно посмотреть чуть шире красивой презентации и понять, кто сейчас действительно рулит на рынке как инновационный производитель смартфонов.

Ответить

Alexey Vasenin

Anton
5

Не понимаю зачем смотреть на тех, кто рулит, если можно взять то, что хочется/нравится/подходит? Мне вот нравится iOS и поэтому я когда-то купил себе iphone 6s, который спустя 5 лет работает отлично. Только гики делают из смартфонов что-то большее, чем они на самом деле являются.

Ответить

Anton Smets

Alexey
–2

Ну так я не про вкусы, а про инновационность.

Ответить

Alexey Vasenin

Anton
5

Есть вещи, которые действительно новые. Например iphone 12 мини. Покажи мне хоть один флагман на android с "безрамочным" экраном и такими размерами. 

Ответить

Anton Smets

Alexey
0

Pixel 4a не такой уж и гигантский телефон, кстати.

Ответить

Maga Jobs

Anton
0

Чтобы понять кто рулит на рынке, нужно посмотреть капитализацию компаний.

И да у apple она самая высокая, 2 триллиона$

Ответить

Anton Smets

Maga
–1

Здесь некорректно сравнивать капитализацию, потому что Android смартфоны выпускают разные компании.

Ответить

Николай Новиков

Alexey
0

А зачем нам, Алексей? Это ваша ноша - "рублики-доллары" вкладывать в айфончики новые. И совсем не "частичку". :Р

Ответить

Yashar Nazarov

3

Какая емкость батареи у этого несчастного телефона

Ответить

Yuryy Gruda

Yashar
32

а вот и счастливые владельцы андроида подъехали  

Ответить

Yashar Nazarov

Yuryy
12

У меня только домашний телефон

Ответить

Victor

Yashar
4

Во дворе телефонная будка или совсем мажор и прям дома с крутящимся диском для набора?

Ответить

Mikhail Che

Yashar
0

у тебя значок андроида рядом с именем, палишься

Ответить

Elijah Garrison

Yashar
3

Какая разница?

Ответить

Ilya Popov

Elijah
3

разница на самом деле есть, у 5G модемов повышенное энергопотребление

Ответить

Rudolf Cunningham

Elijah
0

Ну надо же знать на какое время зарядки планировать.

Ответить

Denis Kiselev

Yashar
1

Раньше у 11 хватало на день уверенно

Ответить

John Doe

16

Ну вот я и определился с подарком себе-любимому на Рождество ;-)

Ответить

Алексис Второй

John
6

А как же PS5?

Ответить

John Doe

Алексис
3

не, в игры не играю. Времени как-то нет :( 

Ответить

Denis Kiselev

John
4

Надо было ответить: зачем? Игры консольного уровня же на айфоне! LoL вот например)

Ответить

Алексис Второй

Denis
1

Дорогая, мой нынешний айфон непозволительно долго высчитывает кубический  корень, что негативно сказывается на моей рабочей деятельности. Есть потребность в обновлении до 12 версии — я надеюсь, что они, наконец-таки, в новой архитектуре решили имеющиеся проблемы с быстродействием. Да, мне ещё нужен беспроводной контроллер Xbox для работы с 3D-моделями.

Ответить

Алексис Второй

John
0

Такая же ситуация. :(
Что насчёт Among Us? :D

Ответить

Gleb Khineev

Алексис
0

Брать консоль на старте, тем более PS5 - сомнительное дело

Ответить

Konstantin Tyufyakin

8

и все таки, зачем нужен 5g? вот прям пример из жизни

Ответить

Андрей Ермолаенко

Konstantin
0

Кто это?

Ответить

Artem Petrenkov

Андрей
4

Реинкарнация Фриды Кало, очевидно

Ответить

Konstantin Tyufyakin

Андрей
0

из презентации аппла, хз

Ответить

Dear Moscow,

Konstantin
0

зачем нужен 5g? вот прям пример из жизни

Чего ещё хотеть человеку, который накрасил увеличенные губы и подвёл брови, как не 5Ж?

Ответить

Aleksey Murashko

Konstantin
0

Так видит эпл своих пользователей? Жесть...

Ответить

Bartholomew Cubbins

5

При Стиве такой х...и не было..

Ответить

Bermet Dosmambetova

Bartholomew
4

от создателей "При Сталине..." %)

Ответить

Bartholomew Cubbins

Bermet
0

Абсолютно верно. 

Ответить

Оксана Раск

0

Какая цена??

Ответить

Alex Kuz

Оксана
26

 в директ написали

Ответить

Владимир Бугаев

7

Не знаю от чего меня коробит больше: от бритья фаланг пальцев или от этих чехлов.

Ответить

Andrey Pilyugin

Владимир
3

Чехол и кошелек максимально стремно смотрятся, а вот встроенные магниты интересное решение.

Ответить

BearStrikesBack

Andrey
0

Особенно когда значительная часть юзеров (чтобы не разбить дорогую игрушку) носит их с попсокетами на месте кошелька из видео.

Ответить

Pavel Nekhaev

BearStrikesBack
0

Значительная часть?

Ответить

BearStrikesBack

Pavel
0

На 2018 год оригиналы продали 100 млн. попсокетов. Сколько продали китайские фейки, мне неизвестно.

Ответить

Дмитрий Богданов

7

iphone 5g

Ответить

Denis Kiselev

5

Магнитики - крутая фича. Раньше в телефонах такого не видел, а выглядит оч полезной!

Ответить

Artem Petrenkov

Denis
4

Магнитная зарядка и на ноутбуках выглядит очень полезной, но от неё отказались :(

Ответить

Denis Kiselev

Artem
1

Так и есть. Хорошая штука была - много раз спасала ноут

Ответить

K. A.

Artem
0

Может, вернут теперь?

Ответить

Artem Petrenkov

K.
0

Будем надеяться.

Ответить

Nail Gumerov

5

И снова самый лучший iPhone* (из ранее созданных :)

Ответить

A.A. Rayskiy

5

Каждый новый проц быстрее на 50% предыдущего..как такое возможно ежегодно?
Работают все девайсы одинаково:

Ответить

Алекс Рублев

A.A.
1

Ну он как бы быстрее, но из-за отсутствия нормального охлаждения и всяческих режимов энергосбережения вы этого не увидите :)

Ответить

Denis Kiselev

Алекс
0

Справедливости ради троттлинга на А-чипах мало, что можно в синтетических бенчмарках увидеть. А iOS устройства всегда традиционно работали плавно, ещё с первой версии. Лично я могу подтвердить с поколения 3g.

Ответить

Андрей Николаев

5

Стартовая цена на iPhone 12 Pro — $999 (в России 99 990 рублей),

Я что, проспал момент, когда доллар до 100 рублей все таки вырос?

Ответить

Kostya Golikov

Андрей
0

Так-то в мире эппла, и не такое бывает. То что в штатах обычно продают по $699, в Европе идёт за €699 ($821)

Ответить

Murat Oshroev

0

Новый iPhone, как водораздел между миром и Россией, где никогда не будет работать 5G

Ответить

Alex Kuz

Murat
10

так от них облучение и короновирус

Ответить

Denis Kiselev

Alex
3

И чипирование!

Ответить

Voin Mraka

Denis
3

и писюн отвалится D:

Ответить

Deniss Karpak

3

Охуеть новый дизайн и цвета

Ответить

Natalia Melekhova

4

Это айфон 5 с двумя камерами?

Ответить

Александр Свирида

Natalia
1

Скорее SE 2021

Ответить

Павел

3

Эх, зарядку вытащили, поплоще коробку сделали и все под соусом борьбы за экологию. 

Ответить

John Doe

Павел
4

Ну тут вопрос на самом деле не однозначный. У меня, к примеру, зарядок от старых iPhone штуки 4 по всему дому валяются(которые маленькие кубики). У жены 11 pro с без проводной зарядкой - родная лежит просто так в столу.  Добавим что у нас есть зарядки с usb-c для маков.  И это чисто Apple зарядки. Если посчитать ещё от других устройств, получится наверно штук 10 зарядок, из которых 8 штук просто валяются в столе и скорей всего будут выброшены. И это у нас ещё дети не перешли на смартфоны ;) не говоря уж о том, что можно и в компьютер провод воткнуть, и в докстанцию. И все больше и больше внедряет usb розетки в лампы и тп.

Так что логика в этом есть.

Ответить

Denis Kiselev

John
0

У меня есть большой пакет с зарядками от айфонов и айпадов. Штук 30, не меньше. Да, у детей уже есть и телефоны, и айпады

Ответить

Павел

John
0

Это если айфон не первый, а вот если первый, то "купите вилочку", не очень презентабельно.
+ Какие-то странные ощущения были при открытии новых часов, вроде бы и есть вилка от старых, но все равно чет не то. Хотя это мои тараканы скорее всего. 

Ответить

Pavel Gorgulov

John
0

Это было бы более логично, если бы вместо lightning уже сделали бы type-c. Тогда и с проводами бы проблем не было бы

Ответить

John Doe

Pavel
0

С этим не спорю - сам ожидал, что у 12 будет usb-c. :(

Ответить

Mihael Isaev

Павел
1

без зарядника, без наушников, по прежней цене - налетай!

Ответить

Роман Абрамович

3

Мне пятый айфон больше всех нравился

Ответить

Александр Коломытов

Роман
1

Четвёрка Легенда. Телефону уже лет 10, а до сих пор нормально работает. Ребёнок использует.

Ответить

Николай Новиков

Александр
1

Да можно ж уже ребенка-то из угла вывести? И новый телефон купить, не?

Ответить

Nail Gumerov

3

Формы хорошие

Ответить

Dmitry Polovinkin

2

Жалко, что макбук не анонсировали :(

Ответить

Denis Kiselev

Dmitry
3

Видимо, a14 в mac живьём не ранее конца года.

Ответить

Aleksey Bobkov

2

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Лучезарный Смех

Aleksey
0

Ask

Ответить

Sany Kovalsky

–6

И чем они так рекламировали Обучение на мехмате и программированию. 
А так я вижу телефон 2017 года. 
А после того как я разобрался с P40 Pro + Я понял что  китай на 8 лет обогнал всех по камере . Афро Лутинг никогда еще не был такой яркий и запоминающий как он станет с Айфон 12 ! Жду новых Стримов с Портланда  в прайм тайм по будням !  Это лучше чем Ролики от Соловьева о Звездных войнах !

Ответить

Sany Kovalsky

Sany
2

Да вот только в США как таковых сетей 5G нет. Те фрагментарные сети, которые позиционируются как 5G, работают в низкочастотном спектре и обеспечивают скорость лишь немногим большую чем стандартные 4G. И в полную силу 5G в Штатах заработают не раньше 2025 года, а к тому времени выйдет iPhone 15 (а может и iPhone 16). И не в последнюю очередь это связано с тем, что американцы отказались от оборудования Huawei, которые являются мировыми лидерами в 5G.

Ну а в России что? А то же самое - нет у нас 5G сетей. Во-первых - государство не выделило необходимых частотных спектров. А во-вторых - у операторов, с учетом низкого курса рубля, просто нет денег на строительство 5G сетей.

Так что iPhone 12 купить, конечно, можно. Но 5G попробовать на нем можно будет разве что в Китае или Южной Корее. ))) и то в 2022

Ответить

Sany Kovalsky

Sany
–7

IPHONE LIDAR !!!  РАЗНОШУ В  ГОВНО! их Лидар ! 
Софит для возможностей 3Д сканера 
https://www.youtube.com/watch?v=71eRxTc1DaU
Софт для работы телефона в формате Лидара 
https://www.youtube.com/watch?v=G-5jesjNfLc
Работает на любом телефоне на обычной камере !

Ответить

Denis Kiselev

Sany
1

Чё ты орешь то?!

Ответить

Sany Kovalsky

Denis
–3

Хочу доказать дизлайками    моих постов  от фанатов Apple что предвзятость и зобизм яблочников правит VC и он как сайт скатился на дно. Так как все дизлайки без конструктивной критики, а только  дизы как от ботов )))))) и VC этому способствует а значит сайт и его модель модерации дичь и говно !

Ответить

Denis Kiselev

Sany
6

Чего комментировать всякий бред то? Сравнить лидар и камеру. Смешно же - даже неохота краем глаза глянуть.

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Sany Kovalsky

Denis
0

Ах тыж Батюшки !  Какой Умный !
" Лик БЕЗ для Проллитария - по Ленински  Принцип действия лидара прост. Объект (поверхность) освещается коротким световым импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. Когда вы светите фонариком на объект (поверхность), то вы видите свет, отраженный от объекта и вернувшийся на вашу сетчатку." 

Как Итог  " Лидаром может стать любая камера  в паре со вспышкой"  
и чем выше матрица камеры и сила выспышки тем лучше возможности Лидара " НУ че ? опустили ? 
Как Ржачно смотреть на тех кто тебя лайкал ))))))) ААААААА 

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Sany Kovalsky

Sany
–1

Эх Зуммеры  - я тоже как вы был дятлом ) пока не стал по 3 книги в месяц читать и не художественную муть...

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Zhanserik Kenes

Sany
3

Кпц тебя штырит :D