Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G Материал редакции
А также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max для профессиональных съёмок фото и видео.
Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ и с поддержкой 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, голубом и зелёном.
iPhone 12 оснащен самым прочным дисплеем в отрасли с технологией защиты стекла Ceramic Shield, заявили в компании. Все iPhone 12 будут с OLED-дисплеями и Super Retina XDR (в два раза больше, чем в iPhone 11). Стекло усилено керамикой для большей прочности.
Смартфон автоматически переключается между 5G и LTE для экономии батареи. Максимальная скорость 5G-соединения на базовом iPhone 12 — 3,5 Гбит/сек.
В нём установлен новый самый мощный процессор компании шестиядерный Apple A14, как в iPad Air 4 (2020 года) на основе пятинанометровой технологии. Он на 50% быстрее А13, говорят в компании.
На смартфоне появится League of Legends.
В iPhone 12 есть широкоугольная камера с диафрагмой f/2.4.
В смартфоне появится магнитный коннектор MagSafe, который позволяет крепить к устройству аксессуары (кошельки, чехлы) и автоматически центрирует смартфон на ковриках беспроводной зарядки. Заряжать iPhone 12 можно будет с одной зарядки с Apple Watch.
Компания также показала чехол MagSafe Duo для зарядки часов и телефона.
В коробке с iPhone 12 больше не будет адаптера питания и наушников, только кабель и смартфон.
Компания также показала iPhone 12 mini с теми же функциями, что и в iPhone 12, 5,4-дюймовым экраном. Это самый компактный 5G-смартфон в мире — он меньше и легче 4,7-дюймовых старых iPhone, говорят в компании.
Стартовая цена iPhone 12 mini — $699 (в России 69 990 рублей), iPhone 12 — $799 (в России 79 990 рублей). iPhone 12 появится в продаже 23 октября, iPhone 12 mini — 13 ноября.
Apple также показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ из хирургической стали и с технологией защиты экрана Ceramic Shield. Смартфон представлен в четырех цветах: в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий». Камера с 4-хкратным оптическим зумом.
Все четыре камеры поддерживают технологию Deep Fusion.
Стартовая цена на iPhone 12 Pro — $999 (в России 99 990 рублей), iPhone 12 Pro Max — $1099 (в России 109 990 рублей). iPhone 12 Pro появится в продаже 23 октября, iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.
Смартфоны появятся в продаже на сайте apple.com/ru, в приложении Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple.
Первая презентация компании прошла в сентябре — компания показала Apple Watch Series 6, Watch SE, единую подписку Apple One, новый iPad Air и другое.
Уже очередь в банк выстроилась за кредитами
А можно аппл засудить? Они пока рассказывали о камерах, на фотках не было ни одного белого человека)
Дима, тоже заметил это.
Я кажись понял, у них там просто новые технологии, которые тебя автоматом в черного(простите в deny) перекрашивают😅
Там есть на что брать кредит? Полчаса рассказа про очередные amazing фото, когда 99% ЦА будет использовать их для тик-тока и инстаграма. Кстати, я пропустил или они не затронули вопросы батареи? 5Г и обработка видео/фото - недешевые операции.
Информации по батарейки не было. Но ходили слухи, что она станет урезанной из-за более тонкого корпуса.
Так дело не в том, что он технически как-то изменился, а в том, что появился новый цвет, который будут раскупать с молниеносной скоростью, особенно в РФ.
Владельцы Андроид, стартуйте с хейтом!
Все кроме Стилуса давно работает, и флешки и файлы
Вы не поняли уважаемый, это другое :)
Нужно ж иметь возможность музыку прям в корень диска скинуть. Ну или в папочке чтоб.
Мой Xiaomi стоит как адаптер для iPhone. И плюс этого в том, что могу позволить менять телефон раз в месяц.
Сомнительное преимущество
Согласен. Но я телефон то потеряю, то разобью. В игры не играю, фото не снимаю. И за лишнюю штуку, лучше обновлю Мак
Сижу на Андроиде с 2011 года, пользуюсь Pixel 3.
Мне удобна ось, но по форм-фактору Ipone 12 mini должен быть лучше (для меня лично, подчёркиваю), чем всё, что сейчас выпускают на Андроиде.
Palm phone не в счёт, там нет NFC.
Как найду официальные характеристики по размеру, буду крепко думать. Если ширина 62 мм или меньше, скорее всего сменю в будущем Пиксель на айфон. Для меня даже 68 мм — огромный размер, неудобно пользоваться.
Тоже mini понравился, но смущает что будет по батарейке
Согласен, это, кстати, часть того, почему не взял Palm phone (800 mAh, оптимизация стандартная для андроида) — хотя в руке он лежит идеально.
Когда уже эппл закопает свой lightning и перейдёт на православный тайпси? Напоминает мили-галлоны-футы. Вроде понятно что отстой и весь мир уже отказался, но нет, надо тащить этот чемодан без ручки
iPhone 4 XXL Super Mega Large Big Plus Oled Touch Screen 5G Nano Air Max Hi-Fi VR S+
Блин, он еще и денег давать будет. Да и ваще, без него и цыпа не даст симпотная. И коллеги зачморят.
Лучше бы монобровь убрали. Бесит она.
Лучше бы монобровь убрали
Это фича, аналог яблока сзади.
Если вы видите у кого-то телефон со стороны экрана и вам интересно что это за модель, то по брови вы можете практически безошибочно его идентифицировать.
То же с мокапами — если где-то изображён телефон с бровью, то скорее всего, ЦА соответствующего продукта являются любители яблок.
Да да, слышал я эту нелепую отмазку, реальность же заключается в том что они не смогли сделать полностью безрамочный экран.
Так полностью безрамочный не нужен. Самсунг уже обосрался со своими загнутыми краями и постоянными ложными нажатиями. Больше никто в адеквате в это не полезет.
Причем тут загнутые края?
Можно еще дальше посмотреть - в сторону отказа от фронталки совсем.
на с20 камера в экране - все топ, эпл отстал на 2 поколения
На световые годы.
ну самс ша больше эпл чем эпл, эпл анонсирует а в самсе уже релиз и лучше чем у эпла. это не смешно.
похоже на сони и ранний эпл когда вышел эйр
.
стоит заявление в полицию написать на тебя
Сейчас фанатики будут доказывать, что именно Apple изобрел первый телефон с 5G.
Уже давно в этом плане андроид пользователи более токсичны, в то время как пользователи apple просто пользуются тем, чем им хочется и всё.
Никакой токсичности. Андроид пользователи тупо ржут от "инноваций" Apple последние три года.
И каждые полгода меняют «мёртвые» телефоны 😂
Зачем?
Мб с самсунгами трабла, oneplus юзаю больше года и не собирааюсь менять. Прошлый op юзал полтора года, и не менял бы, если бы стекло не разбил. А вот то что apple до сих не могут сделать опцию смахивания звонка во время работы с телефоном - просто ужас.
Samsung может и плохо работает, но телефоны на Android One Google достаточно долго поддерживает обновлениями.
они бы меняли айфон каждые пол года, тк айфон плохо работает через месяц эксплуатации.
на самссе тоже обновы пришли до актуального андроида, только 10 андроид на вееа впереди илс
6 андроид более актуальный чем иос12. вы же както жили без виджетов ) про 15 год не ручаюсь, в 17 вышел с8 с офигенным загнутым экраном, зачем с6?
я не знаю, я столько не пользуюсь одним телефоном, у меня даже 6 айфон рабочий уже 2 раза сломался за 5 лет. у мамы какойто дешевый самс он обновлялся до 10
мой прошлый телефон с8 продержался года 3, уже тогда был тогда лучше хем 11 айфон. сейчас с20 - просто эпичный девайс
Я каждые полгода меняю.
Обычно из-за того, что забыл в такси или разбил о стену.
PS. HONOR 8x выдерживает 6 ударов о бетонную стену. Держу в курсе
Если бы андроид пользователи хоть частичку чего-то вложили в android, я бы понял смысл. А так, это на уровне радости за победы "наших" и смеха над поражениями "врагов".
Не надо прописывать свою логику андроид пользователям.
Просто можно объективно посмотреть чуть шире красивой презентации и понять, кто сейчас действительно рулит на рынке как инновационный производитель смартфонов.
Не понимаю зачем смотреть на тех, кто рулит, если можно взять то, что хочется/нравится/подходит? Мне вот нравится iOS и поэтому я когда-то купил себе iphone 6s, который спустя 5 лет работает отлично. Только гики делают из смартфонов что-то большее, чем они на самом деле являются.
Ну так я не про вкусы, а про инновационность.
Есть вещи, которые действительно новые. Например iphone 12 мини. Покажи мне хоть один флагман на android с "безрамочным" экраном и такими размерами.
Здесь некорректно сравнивать капитализацию, потому что Android смартфоны выпускают разные компании.
А зачем нам, Алексей? Это ваша ноша - "рублики-доллары" вкладывать в айфончики новые. И совсем не "частичку". :Р
Какая емкость батареи у этого несчастного телефона
а вот и счастливые владельцы андроида подъехали
У меня только домашний телефон
Какая разница?
Ну вот я и определился с подарком себе-любимому на Рождество ;-)
А как же PS5?
Надо было ответить: зачем? Игры консольного уровня же на айфоне! LoL вот например)
Дорогая, мой нынешний айфон непозволительно долго высчитывает кубический корень, что негативно сказывается на моей рабочей деятельности. Есть потребность в обновлении до 12 версии — я надеюсь, что они, наконец-таки, в новой архитектуре решили имеющиеся проблемы с быстродействием. Да, мне ещё нужен беспроводной контроллер Xbox для работы с 3D-моделями.
и все таки, зачем нужен 5g? вот прям пример из жизни
Кто это?
зачем нужен 5g? вот прям пример из жизни
Чего ещё хотеть человеку, который накрасил увеличенные губы и подвёл брови, как не 5Ж?
При Стиве такой х...и не было..
от создателей "При Сталине..." %)
Какая цена??
Не знаю от чего меня коробит больше: от бритья фаланг пальцев или от этих чехлов.
Чехол и кошелек максимально стремно смотрятся, а вот встроенные магниты интересное решение.
Особенно когда значительная часть юзеров (чтобы не разбить дорогую игрушку) носит их с попсокетами на месте кошелька из видео.
Значительная часть?
На 2018 год оригиналы продали 100 млн. попсокетов. Сколько продали китайские фейки, мне неизвестно.
Магнитики - крутая фича. Раньше в телефонах такого не видел, а выглядит оч полезной!
Магнитная зарядка и на ноутбуках выглядит очень полезной, но от неё отказались :(
Каждый новый проц быстрее на 50% предыдущего..как такое возможно ежегодно?
Работают все девайсы одинаково:
Ну он как бы быстрее, но из-за отсутствия нормального охлаждения и всяческих режимов энергосбережения вы этого не увидите :)
Справедливости ради троттлинга на А-чипах мало, что можно в синтетических бенчмарках увидеть. А iOS устройства всегда традиционно работали плавно, ещё с первой версии. Лично я могу подтвердить с поколения 3g.
Стартовая цена на iPhone 12 Pro — $999 (в России 99 990 рублей),
Я что, проспал момент, когда доллар до 100 рублей все таки вырос?
Так-то в мире эппла, и не такое бывает. То что в штатах обычно продают по $699, в Европе идёт за €699 ($821)
Новый iPhone, как водораздел между миром и Россией, где никогда не будет работать 5G
Это айфон 5 с двумя камерами?
Эх, зарядку вытащили, поплоще коробку сделали и все под соусом борьбы за экологию.
Ну тут вопрос на самом деле не однозначный. У меня, к примеру, зарядок от старых iPhone штуки 4 по всему дому валяются(которые маленькие кубики). У жены 11 pro с без проводной зарядкой - родная лежит просто так в столу. Добавим что у нас есть зарядки с usb-c для маков. И это чисто Apple зарядки. Если посчитать ещё от других устройств, получится наверно штук 10 зарядок, из которых 8 штук просто валяются в столе и скорей всего будут выброшены. И это у нас ещё дети не перешли на смартфоны ;) не говоря уж о том, что можно и в компьютер провод воткнуть, и в докстанцию. И все больше и больше внедряет usb розетки в лампы и тп.
Так что логика в этом есть.
У меня есть большой пакет с зарядками от айфонов и айпадов. Штук 30, не меньше. Да, у детей уже есть и телефоны, и айпады
Это было бы более логично, если бы вместо lightning уже сделали бы type-c. Тогда и с проводами бы проблем не было бы
Мне пятый айфон больше всех нравился
Четвёрка Легенда. Телефону уже лет 10, а до сих пор нормально работает. Ребёнок использует.
Да можно ж уже ребенка-то из угла вывести? И новый телефон купить, не?
Жалко, что макбук не анонсировали :(
Кук excited, я excited, все excited!
И чем они так рекламировали Обучение на мехмате и программированию.
А так я вижу телефон 2017 года.
А после того как я разобрался с P40 Pro + Я понял что китай на 8 лет обогнал всех по камере . Афро Лутинг никогда еще не был такой яркий и запоминающий как он станет с Айфон 12 ! Жду новых Стримов с Портланда в прайм тайм по будням ! Это лучше чем Ролики от Соловьева о Звездных войнах !
Да вот только в США как таковых сетей 5G нет. Те фрагментарные сети, которые позиционируются как 5G, работают в низкочастотном спектре и обеспечивают скорость лишь немногим большую чем стандартные 4G. И в полную силу 5G в Штатах заработают не раньше 2025 года, а к тому времени выйдет iPhone 15 (а может и iPhone 16). И не в последнюю очередь это связано с тем, что американцы отказались от оборудования Huawei, которые являются мировыми лидерами в 5G.
Ну а в России что? А то же самое - нет у нас 5G сетей. Во-первых - государство не выделило необходимых частотных спектров. А во-вторых - у операторов, с учетом низкого курса рубля, просто нет денег на строительство 5G сетей.
Так что iPhone 12 купить, конечно, можно. Но 5G попробовать на нем можно будет разве что в Китае или Южной Корее. ))) и то в 2022
IPHONE LIDAR !!! РАЗНОШУ В ГОВНО! их Лидар !
Софит для возможностей 3Д сканера
https://www.youtube.com/watch?v=71eRxTc1DaU
Софт для работы телефона в формате Лидара
https://www.youtube.com/watch?v=G-5jesjNfLc
Работает на любом телефоне на обычной камере !
Чё ты орешь то?!
Хочу доказать дизлайками моих постов от фанатов Apple что предвзятость и зобизм яблочников правит VC и он как сайт скатился на дно. Так как все дизлайки без конструктивной критики, а только дизы как от ботов )))))) и VC этому способствует а значит сайт и его модель модерации дичь и говно !
Чего комментировать всякий бред то? Сравнить лидар и камеру. Смешно же - даже неохота краем глаза глянуть.
Ах тыж Батюшки ! Какой Умный !
" Лик БЕЗ для Проллитария - по Ленински Принцип действия лидара прост. Объект (поверхность) освещается коротким световым импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. Когда вы светите фонариком на объект (поверхность), то вы видите свет, отраженный от объекта и вернувшийся на вашу сетчатку."
Как Итог " Лидаром может стать любая камера в паре со вспышкой"
и чем выше матрица камеры и сила выспышки тем лучше возможности Лидара " НУ че ? опустили ?
Как Ржачно смотреть на тех кто тебя лайкал ))))))) ААААААА
Эх Зуммеры - я тоже как вы был дятлом ) пока не стал по 3 книги в месяц читать и не художественную муть...