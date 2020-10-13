А также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max для профессиональных съёмок фото и видео.

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Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ и с поддержкой 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, голубом и зелёном.

iPhone 12 оснащен самым прочным дисплеем в отрасли с технологией защиты стекла Ceramic Shield, заявили в компании. Все iPhone 12 будут с OLED-дисплеями и Super Retina XDR (в два раза больше, чем в iPhone 11). Стекло усилено керамикой для большей прочности.

Смартфон автоматически переключается между 5G и LTE для экономии батареи. Максимальная скорость 5G-соединения на базовом iPhone 12 — 3,5 Гбит/сек.

В нём установлен новый самый мощный процессор компании шестиядерный Apple A14, как в iPad Air 4 (2020 года) на основе пятинанометровой технологии. Он на 50% быстрее А13, говорят в компании.

На смартфоне появится League of Legends.

В iPhone 12 есть широкоугольная камера с диафрагмой f/2.4.

В смартфоне появится магнитный коннектор MagSafe, который позволяет крепить к устройству аксессуары (кошельки, чехлы) и автоматически центрирует смартфон на ковриках беспроводной зарядки. Заряжать iPhone 12 можно будет с одной зарядки с Apple Watch.

Компания также показала чехол MagSafe Duo для зарядки часов и телефона.

В коробке с iPhone 12 больше не будет адаптера питания и наушников, только кабель и смартфон.

Компания также показала iPhone 12 mini с теми же функциями, что и в iPhone 12, 5,4-дюймовым экраном. Это самый компактный 5G-смартфон в мире — он меньше и легче 4,7-дюймовых старых iPhone, говорят в компании.

Стартовая цена iPhone 12 mini — $699 (в России 69 990 рублей), iPhone 12 — $799 (в России 79 990 рублей). iPhone 12 появится в продаже 23 октября, iPhone 12 mini — 13 ноября.

Apple также показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ из хирургической стали и с технологией защиты экрана Ceramic Shield. Смартфон представлен в четырех цветах: в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий». Камера с 4-хкратным оптическим зумом.

Все четыре камеры поддерживают технологию Deep Fusion.

Стартовая цена на iPhone 12 Pro — $999 (в России 99 990 рублей), iPhone 12 Pro Max — $1099 (в России 109 990 рублей). iPhone 12 Pro появится в продаже 23 октября, iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.

Смартфоны появятся в продаже на сайте apple.com/ru, в приложении Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple.

Первая презентация компании прошла в сентябре — компания показала Apple Watch Series 6, Watch SE, единую подписку Apple One, новый iPad Air и другое.