Apple представила iPhone 12 с плоскими краями и поддержкой 5G Материал редакции
Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 с поддержкой 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, голубом и зелёном.
iPhone 12 оснащен самым прочным дисплеем в отрасли с технологией защиты стекла Ceramic Shield, заявили в компании.
Смартфон автоматически переключается между 5G и LTE для экономии батареи. В нём установлен новый самый мощный процессор компании A14 Bionic на основе пятинанометровой технологии. Он на 50% быстрее А13, говорят в компании.
В iPhone 12 есть широкоугольная камера с диафрагмой f/2.4.
Первая презентация компании прошла в сентябре — компания показала Apple Watch Series 6, Watch SE, единую подписку Apple One, новый iPad Air и другое.
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Какая емкость батареи у этого несчастного телефона
Сейчас фанатики будут доказывать, что именно Apple изобрел первый телефон с 5G.
Уже давно в этом плане андроид пользователи более токсичны, в то время как пользователи apple просто пользуются тем, чем им хочется и всё.
Чет Эппл поплыли. Новый SE выпускают в неудачном закругленном формфакторе. Новые же флангманы выпускают в старом удачном дизайне.
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