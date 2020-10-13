Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 с поддержкой 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, голубом и зелёном.

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iPhone 12 оснащен самым прочным дисплеем в отрасли с технологией защиты стекла Ceramic Shield, заявили в компании.

Смартфон автоматически переключается между 5G и LTE для экономии батареи. В нём установлен новый самый мощный процессор компании A14 Bionic на основе пятинанометровой технологии. Он на 50% быстрее А13, говорят в компании.

В iPhone 12 есть широкоугольная камера с диафрагмой f/2.4.

Первая презентация компании прошла в сентябре — компания показала Apple Watch Series 6, Watch SE, единую подписку Apple One, новый iPad Air и другое.