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Техника
Лиана Липанова
3388

Apple представила iPhone 12 с плоскими краями и поддержкой 5G Материал редакции

Apple на второй осенней онлайн-презентации представила iPhone 12 с поддержкой 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, голубом и зелёном.

26 комментариев
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iPhone 12 оснащен самым прочным дисплеем в отрасли с технологией защиты стекла Ceramic Shield, заявили в компании.

Смартфон автоматически переключается между 5G и LTE для экономии батареи. В нём установлен новый самый мощный процессор компании A14 Bionic на основе пятинанометровой технологии. Он на 50% быстрее А13, говорят в компании.

В iPhone 12 есть широкоугольная камера с диафрагмой f/2.4.

Первая презентация компании прошла в сентябре — компания показала Apple Watch Series 6, Watch SE, единую подписку Apple One, новый iPad Air и другое.

Вкратце: новые iPhone и другие анонсы…
Ожидается четыре смартфона (один из них компактный) с 5G и новыми цветами, а в некоторых — лидар.
vc.ru

#новости #apple

Статья дополняется
Лиана Липанова
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Сеня Зибарев

5

iPhone 5 v5.3

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Canapsis

3

iPhone 4 XXL Super Mega Large Big Plus Oled Touch Screen 5G Nano Air Max Hi-Fi VR S+

Ответить

Дмитрий Богданов

3

iphone 5g

Ответить

Deniss Karpak

1

Охуеть новый дизайн и цвета

Ответить

Кирилл Карпенко

2

Уже очередь в банк выстроилась за кредитами

Ответить

Yashar Nazarov

1

Какая емкость батареи у этого несчастного телефона

Ответить

Elijah Garrison

Yashar
0

Какая разница?

Ответить

Nail Gumerov

1

И снова самый лучший iPhone* (из ранее созданных :)

Ответить

John Doe

1

Ну вот я и определился с подарком себе-любимому на Рождество ;-)

Ответить

Elijah Garrison

1

Лучше бы монобровь убрали. Бесит она.

Ответить

Oleksii Sidorov

1

И все та же любимая челка

Ответить

Антон Артёмов

0

Владельцы Андроид, стартуйте с хейтом!

Ответить

StargazerXIII

0

Норм!

Ответить

Darya Svetikova

0

доставайте денюшки 😹

Ответить

Nail Gumerov

0

Формы хорошие

Ответить

Natalia Melekhova

0

Это айфон 5 с двумя камерами?

Ответить

Оксана Раск

0

Какая цена??

Ответить

Hidok

0

Кому он уже нужен то фон.Понты не более...

Ответить

Роман Абрамович

0

Мне пятый айфон больше всех нравился

Ответить

Игорь Сергеевич

0

И тут же перестал нормально работать на остальных 4g 😄👏👏👏

Ответить

Anton Smets

0

Сейчас фанатики будут доказывать, что именно Apple изобрел первый телефон с 5G.

Ответить

Alexey Vasenin

Anton
0

Уже давно в этом плане андроид пользователи более токсичны, в то время как пользователи apple просто пользуются тем, чем им хочется и всё.

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

0

И это Круто!!!!👍

Ответить

Данил Гура

0

Стив, они всё проебали.

*может кому и понравился, но мне лично нет)

Ответить

BearStrikesBack

0

Чет Эппл поплыли. Новый SE выпускают в неудачном закругленном формфакторе. Новые же флангманы выпускают в старом удачном дизайне. 

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Виктор Бежанов

0

Блин опять на дошиках пол года сидеть 😂

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