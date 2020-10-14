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Техника
Рая Хачатрян
2279

Apple убрала адаптер питания и наушники из комплектов iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE Материал редакции

Во время презентации компания не уточнила, что новые правила касаются не только iPhone 12, но и других моделей смартфона, которые остались в продаже.

79 комментариев
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Apple убрала адаптер зарядки и наушники из комплектов iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE, заметил блогер и инсайдер Бен Гескин. Так компания сможет уменьшить упаковку, чтобы минимизировать «углеродный след».

Во время презентации 13 октября Apple сообщила об отказе от аксессуаров в коробке iPhone 12. Однако компания не уточнила, что новые правила касаются и других моделей iPhone, которые остались в продаже.

В комплекте поставки будет только провод USB-C на Lightning. Отдельно адаптер мощностью 20 Вт на сайте Apple стоит 2 тысячи рублей, а беспроводная магнитная «таблетка» для зарядки MagSafe в iPhone 12 — 4 тысячи рублей.

Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе — расходует полезные ископаемые, отравляет воздух выхлопами фабрик и создаёт неразлагаемый электронный мусор.

Вкратце: новые iPhone и другие анонсы…
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#новость #apple #iphone

Рая Хачатрян
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79 комментариев
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Олег Борзов

32

Можно еще телефон убрать из комплекта

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Gero In

Олег
12

И продавать только коробку

Ответить

danil nik

Gero
20

вы вот угораете, а я знаю чувака, который продал на авито коробку за 300р)

Ответить

Олег Борзов

danil
9

многие покупают для продажи "полного комплекта"

Ответить

danil nik

Олег
2

аа, вот оно че) а я думал, что это из серии "сфоткаться для инсты в модели кабины самолета в бизнес классе")

Ответить

Anton Reut

danil
0

С каких пор когото пускают в кабину? Даже за большие деньги не пустят. Если это не бизнес джет на 4 випа.

Ответить

danil nik

Anton
0

я написал в модели кабины. В макете)

Ответить

Gero In

danil
7

Я за 1000₽ продал свою 😎

Ответить

Oleg Oleg

Gero
0

Да вв сударь ещё тот делец;)

Ответить

Я не скажу свое имя машине

danil
0

Их наебщики используют

Ответить

alexander khismatulin

Gero
2

Эта ниша уже занята

Ответить

Aleks Black

alexander
1

блин, а я дурак выкинул все коробки. У меня было 8 штук. Так бы денег поднял

Ответить

Екатерина Баранова

Aleks
11

Еще не все потеряно)))

Ответить

Guy Fawkes

Екатери…
0

Мы раньше из них делали гранаты для страйкбола, может быть и сейчас используют для этого )

Ответить

Aleksey Bobkov

Aleks
0

зачем выкидывать коробки от эппл?

Ответить

danil nik

Aleksey
0

чтобы место не занимали?

Ответить

Дэвид Фокин

Gero
0

А цену оставить прежнюю и презентовать коробки

Ответить

Пётр Радищев

Gero
0

Вот вы шутите, а через 5-6 лет реально они будут отдельно продавать коробку, всю макулатуру внутри и т.д.

Ответить

Anton Reut

Gero
–1

К слову коробка вообще лишняя фигня, она раз в 10 толще телефона и зачем тратить такое количество материала на то что сразу идет в мусор - решительно непонятно.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Anton
0

Полиэтиленовый пакет из Магнита - самое то

Ответить

Anton Reut

Я
0

Нет, но коробку можно сделать толщиной в 1 см и этого будет достаточно для упаковки смарта, а не делать из нее кирпич.

Ответить

Эдуард Летов

15

Какая благородная причина - углеродный след. Банальное сокращение расходов

Ответить

danil nik

Эдуард
2

ну да, обычно эти все зеленые движения для того и нужны, или чтобы мочить кого-то на предмет "экологичности" или оправдывать снижение издержек

Ответить

JÄÄKAAPPI

Эдуард
0

но как это поможет, если все равно кому-то нужно будет покупать адаптер?
или если хоть кому-то не придется и он будет заряжать все от ноута, то это уже победа?

Ответить

Alexey Glazachev

JÄÄKAAPPI
3

Возможно они думают, что у народа на руках скопилась куча адаптеров от предыдущих телефонов.

Ответить

Олег Борзов

Alexey
7

да, но разъем то у нового шнурка на type c

Ответить

Guy Fawkes

Олег
0

Рассчитано, но не точно, что новый телефон купит владелец нового mac, а там много type-c разъемов.

Ответить

Alexander Pankov

Олег
0

И это никак не помешает использовать старый лайтнинг с usb-a.

Ответить

danil nik

Alexey
1

но вообще так оно и есть, в ящике полно этого добра)

Ответить

Anton Reut

Эдуард
0

Дыши меньше - уменьшай углеродный след! )

Ответить

Andrey Arsentyev

14

Увеличение стоимости доллара с 30 рублей до 80, связано с целью минимизировать углеродный след на территории страны - заявили в Правительстве РФ.

Ответить

Alexey Fedorov

11

У нас в семье четыре айфона, три айпада и двое часов. И адаптеров, которые копятся после покупки каждого нового девайса, целый мешок. Вот провода — это да, расходный материал, который никогда не бывает лишним. Поэтому мне логика Apple понятна. Но я — яблочный раб, чо с меня взять.

Ответить

Anton Reut

Alexey
2

Провода специально делают с биоразлагаемой изоляцией, поэтому чем больше ты лапаешь зарядку тем быстрее провод начинает крошиться.

Ответить

Alexander Voynov

Alexey
1

Плюсик за самоиронию

Ответить

Alexey Fedorov

Alexander
1

Плюсик за плюсик👍

Ответить

Alexander Voynov

Alexey
1

гоу в рекурсию :-)

Ответить

Alexey Fedorov

Alexander
1

Сорян, в другой раз — работать надо)))

Ответить

Oleg Oleg

Alexey
1

Не знаю как зарядки для айфона, зарядки для Айпада действительно крутые вещи. Одна у меня уже несколько лет работает как блок питания для роутера, а родные 1 год не выхаживали

Ответить

Aleks Black

Alexey
0

зарядку.провод.провод. снова зарядку.

Ответить

Alexey Fedorov

Aleks
0

Извини, не понял🤷‍♂️

Ответить

Розарио Агро

9

Каждый раз после презентации Эппл, на vc просто карнавал! 🤣

Ответить

Игорь Мезенцев

6

Можно в целлофане продавать телефон или кульке (эко)

Ответить

Олег Борзов

Игорь
6

Apple Сellophane.
Всего за 299$

Ответить

Anton Reut

Олег
0

iСallphane.

Ответить

Andrew Mashkov

Игорь
4

OEM комплектация

Ответить

JÄÄKAAPPI

Игорь
0

в желтом бумажном пакете с пупырками. как посылки с китая

Ответить

Anton Reut

Игорь
0

В высшем обществе предпочитают брать ведрами-с.

Ответить

Aleks Black

6

Следующим шагом будет "Чтобы пользоваться второй камерой нужно оплатить подписку на месяц".

Ответить

Mark Borisov

Aleks
0

И микротранзакции: купи фильтры, купи 4k, 240 fps

Ответить

Вадим Зарипов

6

Лучше бы Type-C завезли, а то отделались только заменой USB A на Type-C на другом конце, оставив допотопный Lightning.

Ответить

Anton Reut

Вадим
0

Чем именно допотопен Lightning?

Ответить

Евгений Иванов

Anton
1

Он просто слово умное хотел применить , забей

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

Anton
1

Тем, что ни с чем не совместим?

Ответить

Anton Reut

Dmitry
0

Когда инженеров вообще волновала совместимость, у них же "свой  прекрасный сад за высоким забором".

Ответить

NIKITA KOROLEV

4

А создавая по 4 вариации этого самого 12 айфона они природе вообще не «вредят», ага

Ответить

Alexey Glazachev

3

А айфон 15 можно будет отправить в компост и получить удобрение.

Ответить

danil nik

Alexey
0

а могли бы сразу удобрение продавать)

Ответить

Dmitry Pasyutin

danil
0

просто в виде говна в коробке?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Dmitry
0

And one more thing... 

Ответить

Акулинский Пётр

3

Но главное, что цена включает блок питания и наушники.
М-маркетинг

Ответить

John Rickman

2

заметил блогер и инсайдер

Вот это внимательность, при том, что в презентации явно об этом говорили.

Ответить

Михаил Слизкой

1

Честно сказать, не помню когда последний раз заряжал через родную вилку и юзал родные наушники. Может и есть смысл. Для новых юзеров может и неприятно.

Ответить

Anastasia Galkina

0

Интересно, а коробки для аксессуаров углеродного следа не оставляют? Или Apple стали настолько «премиальны», что будут аксессуары продавать без упаковок? Как на рынках...
Уж честно написали бы, что мол хотим «срубить» побольше бабла с наивных обывателей.

Ответить

Aleks Black

0

Все такие пишут гневыные комментарии, а сами решают, когда пойдут за новой заветной коробочкой...

Ответить

BearStrikesBack

Aleks
0

Когда доллар будет по 60? 70к за лоу модель - это неслабо

Ответить

Alexey Vlasov

0

Этот эпл скоро лопнет от собственной жадности, в то время, как китайцы кладут в комплект даже защиту на стекло. Как эпл бережет природу этим, продавая бывшую комплектацию телефонов отдельно?
Политика бывшей хорошей компании превращает ее в барыжническую и постепенно теряет уважение со стороны покупателей.

Ответить

Oleg Oleg

Alexey
1

Нахрена защита на стекло сейчас?

Ответить

Евгений Иванов

Oleg
0

А что-то изменилось ? Их больше не надо использовать , экран заживать начал?😂

Ответить

Piar Creative

0

А цена такая же вроде осталась 🤷🏻‍♂️?

Ответить

Aleks Black

0

Стоимость зарядки через месяц продаж выросла в 10 раз и составила 20% от стоимости нового айфона...

Ответить

Kim Kim

0

Да можно уже просто продавать OEM и всё.
Просто в пупырке.

Ответить

Пётр Радищев

0

Пхпхпхпхпхппхппх, они серьёзно на это пошли? Вроде недавно только про это шутили.)))

Ответить

Виталий Черемухи

0

https://youtu.be/3SsBuNZEhO4

Ответить

Ilya Sorokin

0

минимизировать «углеродный след».
.....

Ответить

Михаил Слизкой

0

Единственное, могли и цену тогда скинуть🤔

Ответить

Aleks Black

0

Забавно смотриться:

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

 неразлагаемый электронный мусор

Не, ну тут-то они правы

Ответить

Анатолий Ахапкин

0

Совсем ахуевшие, че там, можно вообще все убрать, просто продавайте чек, а ещё лучше воздух, а ещё лучше - пошли вы нахуй

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Андрей Малолин

0

Пандемия, Лукашенко, фиты Баскова с реперами, теперь еще и это. 2020й и правда странный год.

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