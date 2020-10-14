Во время презентации компания не уточнила, что новые правила касаются не только iPhone 12, но и других моделей смартфона, которые остались в продаже.

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Apple убрала адаптер зарядки и наушники из комплектов iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE, заметил блогер и инсайдер Бен Гескин. Так компания сможет уменьшить упаковку, чтобы минимизировать «углеродный след».

Во время презентации 13 октября Apple сообщила об отказе от аксессуаров в коробке iPhone 12. Однако компания не уточнила, что новые правила касаются и других моделей iPhone, которые остались в продаже.

В комплекте поставки будет только провод USB-C на Lightning. Отдельно адаптер мощностью 20 Вт на сайте Apple стоит 2 тысячи рублей, а беспроводная магнитная «таблетка» для зарядки MagSafe в iPhone 12 — 4 тысячи рублей.