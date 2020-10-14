Apple убрала адаптер питания и наушники из комплектов iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE Материал редакции
Во время презентации компания не уточнила, что новые правила касаются не только iPhone 12, но и других моделей смартфона, которые остались в продаже.
Apple убрала адаптер зарядки и наушники из комплектов iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE, заметил блогер и инсайдер Бен Гескин. Так компания сможет уменьшить упаковку, чтобы минимизировать «углеродный след».
Во время презентации 13 октября Apple сообщила об отказе от аксессуаров в коробке iPhone 12. Однако компания не уточнила, что новые правила касаются и других моделей iPhone, которые остались в продаже.
В комплекте поставки будет только провод USB-C на Lightning. Отдельно адаптер мощностью 20 Вт на сайте Apple стоит 2 тысячи рублей, а беспроводная магнитная «таблетка» для зарядки MagSafe в iPhone 12 — 4 тысячи рублей.
Компания считает, что продолжая класть в комплект каждого нового iPhone аксессуары, она только вредит природе — расходует полезные ископаемые, отравляет воздух выхлопами фабрик и создаёт неразлагаемый электронный мусор.
Можно еще телефон убрать из комплекта
многие покупают для продажи "полного комплекта"
С каких пор когото пускают в кабину? Даже за большие деньги не пустят. Если это не бизнес джет на 4 випа.
Эта ниша уже занята
блин, а я дурак выкинул все коробки. У меня было 8 штук. Так бы денег поднял
Еще не все потеряно)))
Мы раньше из них делали гранаты для страйкбола, может быть и сейчас используют для этого )
зачем выкидывать коробки от эппл?
Вот вы шутите, а через 5-6 лет реально они будут отдельно продавать коробку, всю макулатуру внутри и т.д.
К слову коробка вообще лишняя фигня, она раз в 10 толще телефона и зачем тратить такое количество материала на то что сразу идет в мусор - решительно непонятно.
Полиэтиленовый пакет из Магнита - самое то
Нет, но коробку можно сделать толщиной в 1 см и этого будет достаточно для упаковки смарта, а не делать из нее кирпич.
Какая благородная причина - углеродный след. Банальное сокращение расходов
Возможно они думают, что у народа на руках скопилась куча адаптеров от предыдущих телефонов.
да, но разъем то у нового шнурка на type c
Рассчитано, но не точно, что новый телефон купит владелец нового mac, а там много type-c разъемов.
Увеличение стоимости доллара с 30 рублей до 80, связано с целью минимизировать углеродный след на территории страны - заявили в Правительстве РФ.
У нас в семье четыре айфона, три айпада и двое часов. И адаптеров, которые копятся после покупки каждого нового девайса, целый мешок. Вот провода — это да, расходный материал, который никогда не бывает лишним. Поэтому мне логика Apple понятна. Но я — яблочный раб, чо с меня взять.
Провода специально делают с биоразлагаемой изоляцией, поэтому чем больше ты лапаешь зарядку тем быстрее провод начинает крошиться.
Плюсик за самоиронию
Плюсик за плюсик👍
гоу в рекурсию :-)
зарядку.провод.провод. снова зарядку.
Можно в целлофане продавать телефон или кульке (эко)
Apple Сellophane.
Всего за 299$
Следующим шагом будет "Чтобы пользоваться второй камерой нужно оплатить подписку на месяц".
Лучше бы Type-C завезли, а то отделались только заменой USB A на Type-C на другом конце, оставив допотопный Lightning.
Чем именно допотопен Lightning?
Тем, что ни с чем не совместим?
Когда инженеров вообще волновала совместимость, у них же "свой прекрасный сад за высоким забором".
А создавая по 4 вариации этого самого 12 айфона они природе вообще не «вредят», ага
А айфон 15 можно будет отправить в компост и получить удобрение.
просто в виде говна в коробке?
заметил блогер и инсайдер
Вот это внимательность, при том, что в презентации явно об этом говорили.
Честно сказать, не помню когда последний раз заряжал через родную вилку и юзал родные наушники. Может и есть смысл. Для новых юзеров может и неприятно.
Интересно, а коробки для аксессуаров углеродного следа не оставляют? Или Apple стали настолько «премиальны», что будут аксессуары продавать без упаковок? Как на рынках...
Уж честно написали бы, что мол хотим «срубить» побольше бабла с наивных обывателей.
Все такие пишут гневыные комментарии, а сами решают, когда пойдут за новой заветной коробочкой...
Этот эпл скоро лопнет от собственной жадности, в то время, как китайцы кладут в комплект даже защиту на стекло. Как эпл бережет природу этим, продавая бывшую комплектацию телефонов отдельно?
Политика бывшей хорошей компании превращает ее в барыжническую и постепенно теряет уважение со стороны покупателей.
А что-то изменилось ? Их больше не надо использовать , экран заживать начал?😂
Стоимость зарядки через месяц продаж выросла в 10 раз и составила 20% от стоимости нового айфона...
Пхпхпхпхпхппхппх, они серьёзно на это пошли? Вроде недавно только про это шутили.)))
Совсем ахуевшие, че там, можно вообще все убрать, просто продавайте чек, а ещё лучше воздух, а ещё лучше - пошли вы нахуй
Пандемия, Лукашенко, фиты Баскова с реперами, теперь еще и это. 2020й и правда странный год.
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