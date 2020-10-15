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Техника
Лиана Липанова
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Facebook рассылал девкиты Oculus Quest 2 в коробке из-под утюга, чтобы избежать утечек Материал редакции

Гендиректор и соучредитель insiteVR Энджел Сэй показал в Twitter коробку, в которой ему доставили Oculus Quest 2.

Angel Say @sayangel
Since everyone is posting their #quest2 boxes here's a picture of the decoy box I received an early dev kit in. Smart way to prevent any leaks from happening while in transit.

And no, the Quest 2 does not do a good job removing wrinkles in your clothes 😂 https://t.co/zhbs1vS1aq

Коробка той же формы и размера, что и упаковка Quest 2. Но на ней изображен утюг и две ручки вместо Quest 2 и контроллеров. Вместо логотипа Oculus простой круг, а название «slucou» — анаграмма Oculus.

Facebook представила автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest второго поколения во время презентации Facebook Connect 16 сентября.

#facebook #oculus

Лиана Липанова
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Vlad Onischenko

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>facebook пытается избегать утечек, рассылая девкиты

>разработчики сливают их при получении

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Илья Илющенко

Vlad
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Так рассылали их раньше, а сейчас разрешили показать

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