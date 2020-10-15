Facebook рассылал девкиты Oculus Quest 2 в коробке из-под утюга, чтобы избежать утечек Материал редакции
Гендиректор и соучредитель insiteVR Энджел Сэй показал в Twitter коробку, в которой ему доставили Oculus Quest 2.
Коробка той же формы и размера, что и упаковка Quest 2. Но на ней изображен утюг и две ручки вместо Quest 2 и контроллеров. Вместо логотипа Oculus простой круг, а название «slucou» — анаграмма Oculus.
Facebook представила автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest второго поколения во время презентации Facebook Connect 16 сентября.
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Vlad Onischenko
>facebook пытается избегать утечек, рассылая девкиты
>разработчики сливают их при получении
Илья ИлющенкоVlad
Так рассылали их раньше, а сейчас разрешили показать