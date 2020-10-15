Гендиректор и соучредитель insiteVR Энджел Сэй показал в Twitter коробку, в которой ему доставили Oculus Quest 2.

Коробка той же формы и размера, что и упаковка Quest 2. Но на ней изображен утюг и две ручки вместо Quest 2 и контроллеров. Вместо логотипа Oculus простой круг, а название «slucou» — анаграмма Oculus.