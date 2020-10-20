Apple должна заменить Lightning на USB-С в iPhone, если действительно хочет помочь экологии Материал редакции
Мнение корреспондента The Verge Джона Портера.
Ещё во время презентации новых iPhone все обсудили отсутствие адаптера питания и наушников в комплектах. Поэтому кратко выпишу тезисы Портера:
- USB-C — это уже стандарт. И не только для мобильных устройств. С помощью этого разъёма подключаются колонки, VR-гарнитуры и другие аксессуары, USB-C есть в планшетах, ноутбуках, консолях. «Мало того, что USB-C используется почти везде, трудно также назвать что-то, в чём Lightning действительно лучше», — пишет автор The Verge.
- У покупателей вероятнее уже будут провода с USB-C, чем с Lightning, так как устройств USB-C в целом больше.
- Также Apple отметила, что большинству покупателей не нужны новые зарядки, так как они наверняка остались с прошлых покупок. Но в прошлых моделях смартфон подключался к адаптеру с помощью шнура с Lightning на USB-A. Теперь же в комплекте шнур с Lightning на USB-C. Поэтому если у вас не сохранился старый шнур, придётся всё равно потратиться или на новый шнур, или на новый адаптер.
- Apple утверждала, что резкий переход с Lightning на USB-C будет более вредным для экологии, чем поддержка единственного стандарта зарядки. Так как это сделает все провода для прошлых смартфонов бесполезными, пользователи начнут их резко выбрасывать. Но автор The Verge говорит, что стоит заплатить такую цену, чтобы в дальнейшем разъёмы были одинаковыми для всех.
- Покупатели просто чувствуют себя обманутыми, покупая смартфон за сотни долларов, который нельзя зарядить из коробки. «В прошлом году мой коллега Дитер утверждал, что iPhone 11 должен был быть последним с Lightning. Он все ещё прав», — завершает Джон Портер.
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Alex V. Povar
Ну, судя по тому, о чем говорили на более ранних презентациях и свежепоказанному MagSafe, гораздо более вероятно, что в одном из следующем айфонов не будет вообще никаких разъемов.
Алексей ПотылицынAlex
И будут класть в коробку просто телефон, без ничего, ведь "у вас по-любому уже скопилось штук 20 MagSafe-ов в тумбочке")))
Я не скажу свое имя машинеAlex
"Нам этот ваш тайп и нахуй не нужен!" - оперативный комментарий Apple
Kirill IvanovAlex
а дебажить как при разработке? По кривому протоколу по воздуху? Или выпустят iphone developer edition с ценой х2?
Гала ПеридоловнаKirill
Будто вы там JTAG распаяли и дебажите бутлоадер. В чем проблема через WiFi работать?
Nick FomichГала
речь идет о разработке приложения и последующей проверке работоспособности/дебаге непосредственно на устройстве через провод
Vladislav ZhukovNick
Вопрос повторяется. В чем проблема дебажить через wifi?
Nick FomichVladisl…
да я чето даже такой опцией не интересовался, если честно, так что благодарю за наводку
Гала ПеридоловнаNick
XCode умеет цепляться к приложениям через WiFi. Провод не обязателен уже года 4 как.
Nick FomichГала
все по делу
Arthur NKirill
Сделают скрытый сервисный порт как на Apple Watch.
Глеб Савчик
Пользователь должен страдать, какой type-c?
Светлана Мелешкина
Подумать эти шнурки вечные. Их все равно раз в год приходится менять.
Александр Кирсанов
Я все же склонен думать, что в следующем году разъемов вообще не будет.
Антон Ковойцев
Ненавижу провода, эпл, ты делаешь меня счастливее. Твой беспроводной хомячок 🐹
Санти ВоидАнтон
беспроводной ручной хомячок