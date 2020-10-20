Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Вадим Скворцов
1887

Apple должна заменить Lightning на USB-С в iPhone, если действительно хочет помочь экологии Материал редакции

Мнение корреспондента The Verge Джона Портера.

Фото: Apple

Ещё во время презентации новых iPhone все обсудили отсутствие адаптера питания и наушников в комплектах. Поэтому кратко выпишу тезисы Портера:

  • USB-C — это уже стандарт. И не только для мобильных устройств. С помощью этого разъёма подключаются колонки, VR-гарнитуры и другие аксессуары, USB-C есть в планшетах, ноутбуках, консолях. «Мало того, что USB-C используется почти везде, трудно также назвать что-то, в чём Lightning действительно лучше», — пишет автор The Verge.
  • У покупателей вероятнее уже будут провода с USB-C, чем с Lightning, так как устройств USB-C в целом больше.
  • Также Apple отметила, что большинству покупателей не нужны новые зарядки, так как они наверняка остались с прошлых покупок. Но в прошлых моделях смартфон подключался к адаптеру с помощью шнура с Lightning на USB-A. Теперь же в комплекте шнур с Lightning на USB-C. Поэтому если у вас не сохранился старый шнур, придётся всё равно потратиться или на новый шнур, или на новый адаптер.
  • Apple утверждала, что резкий переход с Lightning на USB-C будет более вредным для экологии, чем поддержка единственного стандарта зарядки. Так как это сделает все провода для прошлых смартфонов бесполезными, пользователи начнут их резко выбрасывать. Но автор The Verge говорит, что стоит заплатить такую цену, чтобы в дальнейшем разъёмы были одинаковыми для всех.
  • Покупатели просто чувствуют себя обманутыми, покупая смартфон за сотни долларов, который нельзя зарядить из коробки. «В прошлом году мой коллега Дитер утверждал, что iPhone 11 должен был быть последним с Lightning. Он все ещё прав», — завершает Джон Портер.

#apple #iphone #lightning

Вадим Скворцов
+9698
1
15
{ "author_name": "Вадим Скворцов", "author_type": "editor", "tags": ["lightning","iphone","apple"], "comments": 16, "likes": 15, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 168847, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Oct 2020 14:54:32 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Ну умер и умер: бизнес и Covid
Кто заработал состояние на пандемии и изоляции? Сайты и владельцы в ЖЖ Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex V. Povar

17

Ну, судя по тому, о чем говорили на более ранних презентациях и свежепоказанному MagSafe, гораздо более вероятно, что в одном из следующем айфонов не будет вообще никаких разъемов.

Ответить

Алексей Потылицын

Alex
8

И будут класть в коробку просто телефон, без ничего, ведь "у вас по-любому уже скопилось штук 20 MagSafe-ов в тумбочке"))) 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Alex
5

"Нам этот ваш тайп и нахуй не нужен!" - оперативный комментарий Apple

Ответить

Kirill Ivanov

Alex
0

а дебажить как при разработке? По кривому протоколу по воздуху? Или выпустят iphone developer edition с ценой х2?

Ответить

Гала Перидоловна

Kirill
1

Будто вы там JTAG распаяли и дебажите бутлоадер. В чем проблема через WiFi работать?

Ответить

Nick Fomich

Гала
0

речь идет о разработке приложения и последующей проверке работоспособности/дебаге непосредственно на устройстве через провод

Ответить

Vladislav Zhukov

Nick
2

Вопрос повторяется. В чем проблема дебажить через wifi?

Ответить

Nick Fomich

Vladisl…
0

да я чето даже такой опцией не интересовался, если честно, так что благодарю за наводку

Ответить

Гала Перидоловна

Nick
1

XCode умеет цепляться к приложениям через WiFi. Провод не обязателен уже года 4 как.

Ответить

Nick Fomich

Гала
0

все по делу

Ответить

Arthur N

Kirill
0

Сделают скрытый сервисный порт как на Apple Watch.

Ответить

Глеб Савчик

2

Пользователь должен страдать, какой type-c? 

Ответить

Светлана Мелешкина

2

Подумать эти шнурки вечные. Их все равно раз в год приходится менять.

Ответить

Александр Кирсанов

1

Я все же склонен думать, что в следующем году разъемов вообще не будет. 

Ответить

Антон Ковойцев

0

Ненавижу провода, эпл, ты делаешь меня счастливее. Твой беспроводной хомячок 🐹

Ответить

Санти Воид

Антон
0

беспроводной ручной хомячок

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как выиграть золотую медаль на международной олимпиаде по информатике. Кейс выпускника Тинькофф
В сентябре один из учеников образовательной программы для школьников Тинькофф Поколения выиграл золотую медаль на между…
0
Mail.ru Cloud Solutions
Подписан
Отписаться
Почему без облаков невозможно устойчивое развитие бизнеса: 5 веских причин использовать облачные сервисы
Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions, рассуждает об изменениях ИТ-рынка и том, как облач…
0
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Кому еще помогла пандемия: соцсеть Pinterest привлекла миллионы пользователей и нарастила выручку во время карантина
Соцсеть Pinterest в конце июля представила отчет по итогам второго квартала 2020 года. После публикации отчетности акци…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Пересветов
за день
Он такой один у нас, конечно)
«На кухне можем говорить всё»: Тиньков объяснил слова про «гавно-Яндекс» в письме к сотрудникам и извинился
Alex Kuz
за неделю
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G

Комментарии

Nikolai O

«Как в Германии», или…

Artem Reznikov

Маркетплейсы: создаем идеальную…

Андрей Андреевич

«Заберёшь большую часть нас…

GARDO/I

Имплант в корпусе часов

Janis Mednis

Имплант в корпусе часов

colorless

«Яндекс.Еда» до конца 2020 года…

Марина Гаврилюк

«Как в Германии», или…

Светлана

Обвинение в убийстве, попытка…

Elijah Garrison

Reuters: китайский такси-сервис…

Alexandre Svergoun

Почему я больше не инвестирую в…

Pavel Vladimiroff

Reuters: китайский такси-сервис…

Elijah Garrison

Исследование: возглавляемые…

Олег Ивахнов

Маркетплейсы: создаем идеальную…

Сергей Подливчук

Исследование: возглавляемые…

Sergei Timofeyev

«Люди спрашивают меня, почему я…

Nick Fomich

Apple должна заменить Lightning…

Санти Воид

Apple должна заменить Lightning…

Paul Denisevich

«На кухне можем говорить всё…

Nikolai O

«Как в Германии», или…

Igor Kachura

Исследование: возглавляемые…
null