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Техника
Вадим Скворцов
4204

Apple должна заменить Lightning на USB-С в iPhone, если действительно хочет помочь окружающей среде Материал редакции

Мнение корреспондента The Verge Джона Портера.

Фото: Apple

Ещё во время презентации новых iPhone все обсудили отсутствие адаптера питания и наушников в комплектах. Поэтому кратко выпишу тезисы Портера:

  • USB-C — это уже стандарт. И не только для мобильных устройств. С помощью этого разъёма подключаются колонки, VR-гарнитуры и другие аксессуары, USB-C есть в планшетах, ноутбуках, консолях. «Мало того, что USB-C используется почти везде, трудно также назвать что-то, в чём Lightning действительно лучше», — пишет автор The Verge.
  • У покупателей вероятнее уже будут провода с USB-C, чем с Lightning, так как устройств USB-C в целом больше.
  • Также Apple отметила, что большинству покупателей не нужны новые зарядки, так как они наверняка остались с прошлых покупок. Но в прошлых моделях смартфон подключался к адаптеру с помощью шнура с Lightning на USB-A. Теперь же в комплекте шнур с Lightning на USB-C. Поэтому если у вас не сохранился старый шнур, придётся всё равно потратиться или на новый шнур, или на новый адаптер.
  • Apple утверждала, что резкий переход с Lightning на USB-C будет более вредным для экологии, чем поддержка единственного стандарта зарядки. Так как это сделает все провода для прошлых смартфонов бесполезными, пользователи начнут их резко выбрасывать. Но автор The Verge говорит, что стоит заплатить такую цену, чтобы в дальнейшем разъёмы были одинаковыми для всех.
  • Покупатели просто чувствуют себя обманутыми, покупая смартфон за сотни долларов, который нельзя зарядить из коробки. «В прошлом году мой коллега Дитер утверждал, что iPhone 11 должен был быть последним с Lightning. Он все ещё прав», — завершает Джон Портер.

#apple #iphone #lightning

Вадим Скворцов
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40 комментариев
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Alex V. Povar

35

Ну, судя по тому, о чем говорили на более ранних презентациях и свежепоказанному MagSafe, гораздо более вероятно, что в одном из следующем айфонов не будет вообще никаких разъемов.

Ответить

Алексей Потылицын

Alex
27

И будут класть в коробку просто телефон, без ничего, ведь "у вас по-любому уже скопилось штук 20 MagSafe-ов в тумбочке"))) 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Alex
9

"Нам этот ваш тайп и нахуй не нужен!" - оперативный комментарий Apple

Ответить

Герман Манвелов

Я
2

Не не нужен, а не нужОн.

Ответить

Kirill Ivanov

Alex
5

а дебажить как при разработке? По кривому протоколу по воздуху? Или выпустят iphone developer edition с ценой х2?

Ответить

Гала Перидоловна

Kirill
4

Будто вы там JTAG распаяли и дебажите бутлоадер. В чем проблема через WiFi работать?

Ответить

Nick Fomich

Гала
0

речь идет о разработке приложения и последующей проверке работоспособности/дебаге непосредственно на устройстве через провод

Ответить

Vladislav Zhukov

Nick
12

Вопрос повторяется. В чем проблема дебажить через wifi?

Ответить

Nick Fomich

Vladisl…
0

да я чето даже такой опцией не интересовался, если честно, так что благодарю за наводку

Ответить

max smirnoff

Nick
0

А мозг включить?

Ответить

Гала Перидоловна

Nick
9

XCode умеет цепляться к приложениям через WiFi. Провод не обязателен уже года 4 как.

Ответить

Nick Fomich

Гала
1

все по делу

Ответить

Nikolay Kapustin

Nick
1

кучу глюков убрали бы только с этим воздухо-дебагом, а так да

Ответить

max smirnoff

Kirill
1

Будешь задавать неудобные вопросы - Apple заблокирует твой аккаунт разработчика.

Ответить

Arthur N

Kirill
0

Сделают скрытый сервисный порт как на Apple Watch.

Ответить

Nikolay Kapustin

13

Гнездо USB-C таки разбалтывается быстрее чем лайтнинг. Это факт.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Nikolay
2

И грязью с обоих дырок забиваются к тому же

Ответить

max smirnoff

Я
2

особенно если ковырять им под ногтями

Ответить

Я не скажу свое имя машине

max
0

Это ж какие ногти надо иметь -)
У меня гнезда обычно на даче забиваются, так как и работаю и сплю на улице. Приходится постоянно продувать

Ответить

Глеб Савчик

4

Пользователь должен страдать, какой type-c? 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Глеб
3

Нет, не страдать.
С лайтингом как раз можно понтоваться вопросом типа 'а есть зарядка для айфона, а то я свою забыл', а не это ваше тайпси от любого 'говнокитайца' 

Ответить

Светлана Мелешкина

5

Подумать эти шнурки вечные. Их все равно раз в год приходится менять.

Ответить

max smirnoff

Светлана
0

кругооборот шнурков в природе - возможно, именно для этого Бог создал человека

Ответить

Антон Ковойцев

2

Ненавижу провода, эпл, ты делаешь меня счастливее. Твой беспроводной хомячок 🐹

Ответить

Санти Воид

Антон
1

беспроводной ручной хомячок

Ответить

Александр Кирсанов

2

Я все же склонен думать, что в следующем году разъемов вообще не будет. 

Ответить

Michael Shramko

Александр
0

Провода тоже товар... Иначе из стоимость может быть заложена в стоимость устройств новых

Ответить

colorless

Александр
0

Ну ок, дома или в офисе понятно.
А где то в лесу (привет пвербанки), в авто, в общ транспорте/самолете и тп и тд??
Слишком радикально, пока вне дома или офиса инфраструктуры под это нет.

Ответить

Yuri Ahmedov

1

А нельзя сделать так, продавать айфоны за фуллпрайс с блоком питания в отдельной коробке? А если он тебе не нужен то вычитать из фуллпрайса. Из SE, XR, 11 тоже вытащили. И что то я не заметил чтобы случилась экологическая катастрофа при переходе айпадов на usb-c. А если уж говорить об экологии, то делали бы они надежные кабели, может и был бы смысл отказаться, но они разваливаются через пол года.

Ответить

Роман Габидулин

Yuri
1

А нельзя сделать так, продавать айфоны за фуллпрайс с блоком питания в отдельной коробке? А если он тебе не нужен то вычитать из фуллпрайса.

Нельзя, ведь тогда Apple будет меньше зарабатывать.

Ответить

Yuri Ahmedov

Роман
0

Ну и нахер такое лицемерие. Мало того что убрали блок и наушники, так еще и ценник вырос (не только у нас из за курса, но и в США в том числе). 

Ответить

Юрий Белоножкин

Yuri
0

Full Edition

Ответить

Андрей Андреев

Yuri
0

У кого то провод зарядки за пол года развалился...

А у меня 2х метровый, красивый и навороченный холодильник Electrolux, собранный в Европе, купленный в 2012 году за 45000 руб. начал конкретно ржаветь по нижней части верхнего отдела, где резинка прилегает.

В то же время холодильник Indesit, купленный в 2 раза дешевле, работает безотказно и выглядит почти, как новый 10й год!

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Сергей Мазур

1

 apple спровоцировала рост кучи китайских контор, которые уже не хило так барыжат зарядками. Хотели экологичней, а вышло как всегда

Ответить

Георгий Пришкин

1

Если apple хотят сделать телефон экологичным, он должен работать адекватно 5 лет без замены аккумулятор, без покупки новых проводов, но как бы прибыли есть, когда есть потребление.

Ответить

Михаил Стерлин

0

Только не "экологии", а "окружающей среде". А так да, конечно.

Ответить

Вадим Скворцов

Михаил
0

Спасибо большое, так и хотел написать, но желание всё сокращать меня переубедило. Да, так будет корректнее

Ответить

Михаил Стерлин

Вадим
0

Да не вы одиню В итоге в Рассее-матушке народ вообще примерно поголовно путает ecology и enviromental.

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max smirnoff

0

Блин, хоть бы кто подумал про окружающий четверг

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Aleksey Kozhevnikov

–1

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