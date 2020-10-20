Apple должна заменить Lightning на USB-С в iPhone, если действительно хочет помочь окружающей среде Материал редакции
Мнение корреспондента The Verge Джона Портера.
Ещё во время презентации новых iPhone все обсудили отсутствие адаптера питания и наушников в комплектах. Поэтому кратко выпишу тезисы Портера:
- USB-C — это уже стандарт. И не только для мобильных устройств. С помощью этого разъёма подключаются колонки, VR-гарнитуры и другие аксессуары, USB-C есть в планшетах, ноутбуках, консолях. «Мало того, что USB-C используется почти везде, трудно также назвать что-то, в чём Lightning действительно лучше», — пишет автор The Verge.
- У покупателей вероятнее уже будут провода с USB-C, чем с Lightning, так как устройств USB-C в целом больше.
- Также Apple отметила, что большинству покупателей не нужны новые зарядки, так как они наверняка остались с прошлых покупок. Но в прошлых моделях смартфон подключался к адаптеру с помощью шнура с Lightning на USB-A. Теперь же в комплекте шнур с Lightning на USB-C. Поэтому если у вас не сохранился старый шнур, придётся всё равно потратиться или на новый шнур, или на новый адаптер.
- Apple утверждала, что резкий переход с Lightning на USB-C будет более вредным для экологии, чем поддержка единственного стандарта зарядки. Так как это сделает все провода для прошлых смартфонов бесполезными, пользователи начнут их резко выбрасывать. Но автор The Verge говорит, что стоит заплатить такую цену, чтобы в дальнейшем разъёмы были одинаковыми для всех.
- Покупатели просто чувствуют себя обманутыми, покупая смартфон за сотни долларов, который нельзя зарядить из коробки. «В прошлом году мой коллега Дитер утверждал, что iPhone 11 должен был быть последним с Lightning. Он все ещё прав», — завершает Джон Портер.
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Alex V. Povar
Ну, судя по тому, о чем говорили на более ранних презентациях и свежепоказанному MagSafe, гораздо более вероятно, что в одном из следующем айфонов не будет вообще никаких разъемов.
Алексей ПотылицынAlex
И будут класть в коробку просто телефон, без ничего, ведь "у вас по-любому уже скопилось штук 20 MagSafe-ов в тумбочке")))
Я не скажу свое имя машинеAlex
"Нам этот ваш тайп и нахуй не нужен!" - оперативный комментарий Apple
Герман МанвеловЯ
Не не нужен, а не нужОн.
Kirill IvanovAlex
а дебажить как при разработке? По кривому протоколу по воздуху? Или выпустят iphone developer edition с ценой х2?
Гала ПеридоловнаKirill
Будто вы там JTAG распаяли и дебажите бутлоадер. В чем проблема через WiFi работать?
Nick FomichГала
речь идет о разработке приложения и последующей проверке работоспособности/дебаге непосредственно на устройстве через провод
Vladislav ZhukovNick
Вопрос повторяется. В чем проблема дебажить через wifi?
Nick FomichVladisl…
да я чето даже такой опцией не интересовался, если честно, так что благодарю за наводку
max smirnoffNick
А мозг включить?
Гала ПеридоловнаNick
XCode умеет цепляться к приложениям через WiFi. Провод не обязателен уже года 4 как.
Nick FomichГала
все по делу
Nikolay KapustinNick
кучу глюков убрали бы только с этим воздухо-дебагом, а так да
max smirnoffKirill
Будешь задавать неудобные вопросы - Apple заблокирует твой аккаунт разработчика.
Arthur NKirill
Сделают скрытый сервисный порт как на Apple Watch.
Nikolay Kapustin
Гнездо USB-C таки разбалтывается быстрее чем лайтнинг. Это факт.
Я не скажу свое имя машинеNikolay
И грязью с обоих дырок забиваются к тому же
max smirnoffЯ
особенно если ковырять им под ногтями
Я не скажу свое имя машинеmax
Это ж какие ногти надо иметь -)
У меня гнезда обычно на даче забиваются, так как и работаю и сплю на улице. Приходится постоянно продувать
Глеб Савчик
Пользователь должен страдать, какой type-c?
Я не скажу свое имя машинеГлеб
Нет, не страдать.
С лайтингом как раз можно понтоваться вопросом типа 'а есть зарядка для айфона, а то я свою забыл', а не это ваше тайпси от любого 'говнокитайца'
Светлана Мелешкина
Подумать эти шнурки вечные. Их все равно раз в год приходится менять.
max smirnoffСветлана
кругооборот шнурков в природе - возможно, именно для этого Бог создал человека
Антон Ковойцев
Ненавижу провода, эпл, ты делаешь меня счастливее. Твой беспроводной хомячок 🐹
Санти ВоидАнтон
беспроводной ручной хомячок
Александр Кирсанов
Я все же склонен думать, что в следующем году разъемов вообще не будет.
Michael ShramkoАлександр
Провода тоже товар... Иначе из стоимость может быть заложена в стоимость устройств новых
colorlessАлександр
Ну ок, дома или в офисе понятно.
А где то в лесу (привет пвербанки), в авто, в общ транспорте/самолете и тп и тд??
Слишком радикально, пока вне дома или офиса инфраструктуры под это нет.
Yuri Ahmedov
А нельзя сделать так, продавать айфоны за фуллпрайс с блоком питания в отдельной коробке? А если он тебе не нужен то вычитать из фуллпрайса. Из SE, XR, 11 тоже вытащили. И что то я не заметил чтобы случилась экологическая катастрофа при переходе айпадов на usb-c. А если уж говорить об экологии, то делали бы они надежные кабели, может и был бы смысл отказаться, но они разваливаются через пол года.
Роман ГабидулинYuri
А нельзя сделать так, продавать айфоны за фуллпрайс с блоком питания в отдельной коробке? А если он тебе не нужен то вычитать из фуллпрайса.
Нельзя, ведь тогда Apple будет меньше зарабатывать.
Yuri AhmedovРоман
Ну и нахер такое лицемерие. Мало того что убрали блок и наушники, так еще и ценник вырос (не только у нас из за курса, но и в США в том числе).
Юрий БелоножкинYuri
Full Edition
Андрей АндреевYuri
У кого то провод зарядки за пол года развалился...
А у меня 2х метровый, красивый и навороченный холодильник Electrolux, собранный в Европе, купленный в 2012 году за 45000 руб. начал конкретно ржаветь по нижней части верхнего отдела, где резинка прилегает.
В то же время холодильник Indesit, купленный в 2 раза дешевле, работает безотказно и выглядит почти, как новый 10й год!
Сергей Мазур
apple спровоцировала рост кучи китайских контор, которые уже не хило так барыжат зарядками. Хотели экологичней, а вышло как всегда
Георгий Пришкин
Если apple хотят сделать телефон экологичным, он должен работать адекватно 5 лет без замены аккумулятор, без покупки новых проводов, но как бы прибыли есть, когда есть потребление.
Михаил Стерлин
Только не "экологии", а "окружающей среде". А так да, конечно.
Вадим СкворцовМихаил
Спасибо большое, так и хотел написать, но желание всё сокращать меня переубедило. Да, так будет корректнее
Михаил СтерлинВадим
Да не вы одиню В итоге в Рассее-матушке народ вообще примерно поголовно путает ecology и enviromental.
max smirnoff
Блин, хоть бы кто подумал про окружающий четверг
Aleksey Kozhevnikov
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