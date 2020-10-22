iPhone 12: первые впечатления

«Угловатый» дизайн, нерешённые вопросы с зарядкой и отличный дисплей.

В закладки

Дизайн

Стандарты iPhone 4, представленного десять лет назад, возвращаются. Примечательно, что на онлайн-презентации не было никаких отсылок к оригинальной модели, наоборот, сказали, что наступила «новая эра iPhone». Фразу можно расшифровать так: в ближайшие лет пять смартфоны Apple будут вот с таким дизайн-кодом.

Прямые грани.

Снизу вверх: iPhone 4, iPhone 5, iPhone 12

Плоские поверхности полностью из стекла.

И, наконец-то, дизайнеры Apple нашли способ убрать надписи сзади — всё переехало на боковую грань.

Есть два ощущения, которые появились у меня в тот момент, когда взял в руки смартфон. Во-первых, iPhone 12 страшно уронить. Конечно, любой смартфон страшно знакомить с кафелем или тротуаром, но сглаженные края раньше создавали ощущение (возможно, ложное), что соприкосновение с твердой поверхностью не оставит заметных следов. Прямые углы практически «стеклянного» iPhone такого ощущения не создают.

Apple заявляет, что вместо стекла использует новый материал под названием Ceramic Shield — он снижает риск повреждений при падении в четыре раза. Тестовый образец разбивать я не осмелился (стоимость iPhone 12 в России начинается от 70 тысяч рублей), но уверен, что в ближайшие дни YouTube заполнится дроп-тестами смартфона, по которым можно будет судить о прочности нового материала.

Во-вторых, новый iPhone увереннее «сидит» в руке, хотя свайп «Домой» лишился той естественности, которая была в предыдущей модели: каждый раз чувствую, как палец слегка «запинается» о прямую грань смартфона.

Стоит признать, что выход «угловатого» смартфона в 2020 году — хороший ход. Какой бы современный смартфон я ни взял сейчас в руки — любой iPhone прошлого поколения, любой Samsung, Huawei или Xiaomi — они все одинаково ощущаются в руках. Гладкие, с закругленными краями и незаметным переходом между корпусом и экраном.

Взяв в руки iPhone 12 сразу понимаешь, что это непривычное устройство — важный момент для потенциального покупателя, который вряд ли бы вслепую заметил разницу между корпусами X, XS, или 11.

Ещё одно преимущество нового дизайна — уменьшение размеров устройства с сохранением размера экрана. Если iPhone 11 казался немного увеличенным, то iPhone 12 стал ближе к «классическому» iPhone 6 — оптимальный размер для большинства пользователей.

Теперь кажется, что у iPhone 11 гигантские грани по краям экрана.

Слева — iPhone 12, справа – iPhone 11

Экран

Грани у дисплея уменьшились благодаря переходу на OLED-экраны — на мой взгляд, это главное и ключевое техническое нововведение в iPhone 2020 года. Теперь у смартфона яркая и контрастная картинка с настоящим черным цветом в любой его точке — как в моделях Pro.

Дисплей получил поддержку HDR, и благодаря увеличившемуся количеству пикселей он теперь соответствует стандарту 1080p. При визуальном сравнении разница видна без погружения в технические детали.

Кстати, одно отличие от дисплея в Pro-модели всё же есть. Судя по спецификациям на сайте, у него более яркий экран. Однако разглядеть эту разницу я не смог — оба экрана iPhone 12 и iPhone 12 Pro отлично передают цвета без видимых глазу отличий как в помещении, так и на улице.

Камеры

Сенсоры и линзы остались практически без изменений, за исключением уменьшившейся диафрагмы основной камеры, — ƒ/1.6 вместо ƒ/1.8. Все нововведения произошли на уровне программного обеспечения.

Ночной режим теперь появился на всех камерах — в том числе и на фронтальной. А «умный» HDR научился распознавать больше объектов в кадре, чтобы применять к ним разные настройки.

При прямом сравнении снимков на iPhone 11 и iPhone 12 заметно, что последний захватывает больше света и лучше передаёт детали в ночном режиме съемки.

Слева iPhone 12, справа — iPhone 11

Слева iPhone 12, справа — iPhone 11

Как обычно, коты хорошо получаются на любую камеру

Широкоугольная камера по-прежнему отстаёт по качеству съёмки от основной. С ней, например, сложнее получить хороший снимок в новом ночном режиме — зачастую я получал смазанное изображение в те моменты, когда основная камера выдавала хороший снимок. Да и ночной режим на ней не производит ожидаемого эффекта.

Но главная причина по которой будет казаться, что iPhone 12 снимает заметно лучше iPhone 11, — это экран. iPhone 11 просто не передаёт все детали получившегося изображения, в отличие от iPhone 12 с OLED-дисплеем.

Сверху — iPhone 11, снизу — iPhone 12

Зарядка

Идея с отказом от адаптера в комплекте iPhone 12 и появление в экосистеме MagSafe — беспроводной зарядки, которая примагничивается к задней крышке iPhone, — это промежуточный шаг на пути к устройству, который будет вовсе лишено каких-либо разъемов.

Меня такая перспектива перестала пугать с покупкой простейшей беспроводной зарядки за 1500 рублей. С ней я практически перестал подключать смартфон к проводу: единственный сценарий, когда разъем мне всё еще нужен, — это каршеринговый или иной автомобиль без поддержки Bluetooth.

Поэтому новость о том, комплектация iPhone лишилась адаптера я воспринял без каких-либо эмоций. Во-первых, это не значит, что к iPhone нужно обязательно купить зарядку Apple. На рынке большой выбор доступных беспроводных зарядок и намного более интересный выбор USB-C-адаптеров — вроде компактного Mopoint, мощности которого хватит для одновременной зарядки пары ноутбуков. Во-вторых, оптимизация и осознанное потребление — это действительно хорошо.

Было бы совсем хорошо снизить стоимость iPhone по сравнению с предыдущим поколением, но предположу, что новый OLED-экран заметно повысил себестоимость смартфона. Главная же моя претензия связана не с изменением комплектации, а с тем, что у мобильных устройств Apple по-прежнему нет единого подхода к вопросу зарядки.

Отправляясь в поездку я беру с собой iPhone, наушники AirPods, часы Apple Watch и iPad. Для этого набора устройств из одной экосистемы мне понадобится взять еще небольшую сумку из проводов и адаптеров питания, потому что почти для каждого из них нужен свой провод или свой адаптер.

Для зарядки часов нужен специальный провод, потому что они не поддерживают Qi-стандарт. Вместе с проводом придется взять еще и адаптер питания с USB-A-разъемом. Для iPad нужен провод USB-C и еще один адаптер к нему. В iPhone и AirPods используется Lightning — плюс один провод в сумку. Три разных провода для четырех мобильных устройств.

В итоге перед каждым путешествием приходится решать ребус из проводов и адаптеров. Я не могу взять пару одинаковых проводов и один адаптер с несколькими USB-C-разъемами. Даже в счастливом будущем, где в каждый стол встроена беспроводная зарядка, она мне не поможет, ведь Qi поддерживается только в iPhone и AirPods.

Проблему частично бы решил переход на USB-C — стандарт уже почти стал универсальным для устройств. Достаточно бы было держать дома пару проводов, чтобы обеспечивать питанием всю технику.

Но этого не произошло — могу лишь предположить, что Apple не хочет делать промежуточный шаг перед полным отказом от разъемов. И как будет выглядеть это будущее пока тоже не ясно — вместо провода, который можно свернуть и уместить в любой карман, придется возить с собой более массивный MagSafe и... USB-адаптер.

MagSafe

Внутри iPhone установлен дополнительный NFC-чип, с помощью которого он определяет, какой именно аксессуар подключен к телефону. У меня пока нет MagSafe-зарядки или другого аксессуара, работающего с новыми магнитами, поэтому я поделюсь лишь несколькими наблюдениями.

В случае с чехлами и кошелькам Apple распознавание влияет лишь на то, какую анимацию покажет смартфон при подключении аксессуара. В случае с беспроводной зарядкой MagSafe (продаётся отдельно за 4000 рублей), распознавание переводит iPhone в режим быстрой зарядки.

Сторонние производители смогут создавать свои аксессуары, которые будут работать с магнитами, быстрой зарядкой и NFC-чипом iPhone, в рамках программы «Сделано для Apple» (MFi).

И хочется надеяться, что они получат возможность использовать все преимущества от появившегося распознавания: например, автоматически открывать соответствующие приложения при установке смартфона на док-станцию квадрокоптера, в стабилизатор или зарядку в автомобиле.

Ничего не мешает сделать аксессуар, который будет взаимодействовать только с магнитами — вроде крепления для смартфона в автомобиле. Кстати, не стоит рассчитывать на то, что для этих целей подойдет любое магнитное крепление. Чтобы iPhone держался крепко, размер и геометрия магнита должны соответствовать тому, что используются в смартфоне.

К старому магнитному креплению неизвестного производителя iPhone 12 прилипает, но держится не очень надежно

С обычной беспроводной зарядкой iPhone 12 заряжается так же медленно, как и раньше. Наличие магнитов никак не влияет на положение смартфона на зарядной станции.

Идея с добавлением магнитов и NFC кажется интересной. Смартфон оброс большим количеством аксессуаров вокруг, но всё это время не умел с ними общаться быстрым и простым способом. Но здесь всё будет зависеть от того, как много производителей подключатся к программе MFi и насколько интересными будут такие интеграции.

Базовая модель на будущее

Когда я сравнивал iPhone 11 и iPhone 11 Pro, было сложно дать однозначный совет, какую модель выбрать. iPhone 11 был хорош, особенно в своей стоимости, но для меня проигрывал в первую очередь отсутствием OLED-экрана. Приходилось добавлять комментарий в стиле: «Если для вас не принципиально качество экрана».

С 12-м поколением всё стало однозначнее. iPhone 12 не проигрывает iPhone 12 Pro во всех ключевых моментах. У него такой же хороший дисплей, такой же мощный процессор и отличные камеры. У него нет лидара и одной дополнительной камеры, и их отсутствие будет совершенно незаметным.

iPhone 12 воспринимается как смартфон с запасом. У него мощный процессор, которого хватит на ближайшие пять лет. У него новый дизайн, который долгое время будет стандартом в устройствах Apple, и встроенная поддержка 5G. Этого стандарта связи пока нет в России, но с его появлением iPhone 12 будет всё так же актуален.

Статья коротко