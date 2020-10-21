Microsoft выпустила октябрьское обновление Windows 10 — с небольшим редизайном «Пуска» и браузером Edge Материал редакции
Главные нововведения второго крупного обновления Windows 10 в 2020 году.
Вечером 20 октября Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 Update (версия 2009). Оно будет постепенно доступно всем владельцам Windows 10 в ближайшие несколько недель через «Центр обновления». Чтобы проверить его доступность, нужно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».
В новой версии ОС компания изменила дизайн меню «Пуск», заменила старый браузер Edge на новый, основанный на Chromium, и внесла несколько мелких изменений в настройки и внешний вид системы.
Изменения в интерфейсе
Новый дизайн «Пуска»
Внешний вид «Пуска» переработан: вместо однотонного цвета под логотипами приложений теперь полупрозрачный фон, который должен упростить считывание информации из меню. Также «Живые плитки» адаптируются под системную тему оформления — могут быть темнее или светлее.
Список приложений тоже избавился от выделенных квадратов под каждую иконку — общий внешний вид стал чище, а «Пуск» больше соответствует выбранной теме оформления Windows.
Улучшение уведомлений и панели задач
Дизайн всплывающих уведомлений больше приближен к будущей Windows 10X — добавлен логотип приложения.
Для новых пользователей или покупателей устройств с Windows 10 October 2020 Update панель задач будет адаптироваться под их учетную запись. Например:
- Если установлен Office 365, то на панели задач будет закреплено приложение Office,
- Для подключивших Android-смартфон через приложение «Мой телефон» закрепится иконка с приложением для быстрого доступа
- Для игровых ПК, на которых пользователь залогинен в Xbox Live, на панели задач появится приложение Xbox.
Обновление не коснётся существующих пользователей после обновления системы.
Новый Microsoft Edge
Теперь в состав Windows 10 будет входит обновленный браузер Microsoft Edge на базе Chromium — он заменит старый Edge для всех пользователей.
Для Edge был изменен принцип работы просмотра открытых приложений по комбинации клавиш Alt+Tab: теперь кроме списка приложений пользователи смогут быстро переключаться между вкладками браузера. При необходимости функцию можно отключить в «Параметры» → «Система» → «Многозадачность».
Мелкие изменения
- В «Параметрах» появилась возможность изменять частоту обновления экрана: «Параметры» → «Система» → «Дисплей» → «Дополнительные параметры дисплея».
- Режим планшета станет работать по умолчанию при отключении клавиатуры — убрано всплывающее уведомление с запросом о переключении режимов.
- В «Параметрах» на вкладке «О системе» можно копировать информацию об устройстве одним кликом.
С каждым апдейтом всем больше радуюсь десятке. Забыл уже про танцы с бубном, какие были в 7 и ранее.
Есть ещё недостатки по ux, но не критично. Возмещаются общей скоростью и стабильность.
Как они запарили со своими обновлениями. После последнего пришлось откатывать систему.
Да что вы делаете с компьютерами ?
Почему у меня обновления всегда ставились нормально? (ну когда я был на Windows)
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