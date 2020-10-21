Главные нововведения второго крупного обновления Windows 10 в 2020 году.

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Вечером 20 октября Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 Update (версия 2009). Оно будет постепенно доступно всем владельцам Windows 10 в ближайшие несколько недель через «Центр обновления». Чтобы проверить его доступность, нужно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».

В новой версии ОС компания изменила дизайн меню «Пуск», заменила старый браузер Edge на новый, основанный на Chromium, и внесла несколько мелких изменений в настройки и внешний вид системы.

Изменения в интерфейсе

Новый дизайн «Пуска»

Внешний вид «Пуска» переработан: вместо однотонного цвета под логотипами приложений теперь полупрозрачный фон, который должен упростить считывание информации из меню. Также «Живые плитки» адаптируются под системную тему оформления — могут быть темнее или светлее.

Список приложений тоже избавился от выделенных квадратов под каждую иконку — общий внешний вид стал чище, а «Пуск» больше соответствует выбранной теме оформления Windows.

Улучшение уведомлений и панели задач

Дизайн всплывающих уведомлений больше приближен к будущей Windows 10X — добавлен логотип приложения.

Для новых пользователей или покупателей устройств с Windows 10 October 2020 Update панель задач будет адаптироваться под их учетную запись. Например:

Если установлен Office 365, то на панели задач будет закреплено приложение Office,

Для подключивших Android-смартфон через приложение «Мой телефон» закрепится иконка с приложением для быстрого доступа

Для игровых ПК, на которых пользователь залогинен в Xbox Live, на панели задач появится приложение Xbox.

Обновление не коснётся существующих пользователей после обновления системы.

Новый Microsoft Edge

Теперь в состав Windows 10 будет входит обновленный браузер Microsoft Edge на базе Chromium — он заменит старый Edge для всех пользователей.

Для Edge был изменен принцип работы просмотра открытых приложений по комбинации клавиш Alt+Tab: теперь кроме списка приложений пользователи смогут быстро переключаться между вкладками браузера. При необходимости функцию можно отключить в «Параметры» → «Система» → «Многозадачность».

Мелкие изменения