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Техника
Евгений Делюкин
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Microsoft выпустила октябрьское обновление Windows 10 — с небольшим редизайном «Пуска» и браузером Edge Материал редакции

Главные нововведения второго крупного обновления Windows 10 в 2020 году.

9 комментариев
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Вечером 20 октября Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2020 Update (версия 2009). Оно будет постепенно доступно всем владельцам Windows 10 в ближайшие несколько недель через «Центр обновления». Чтобы проверить его доступность, нужно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».

В новой версии ОС компания изменила дизайн меню «Пуск», заменила старый браузер Edge на новый, основанный на Chromium, и внесла несколько мелких изменений в настройки и внешний вид системы.

Изменения в интерфейсе

Новый дизайн «Пуска»

Внешний вид «Пуска» переработан: вместо однотонного цвета под логотипами приложений теперь полупрозрачный фон, который должен упростить считывание информации из меню. Также «Живые плитки» адаптируются под системную тему оформления — могут быть темнее или светлее.

Список приложений тоже избавился от выделенных квадратов под каждую иконку — общий внешний вид стал чище, а «Пуск» больше соответствует выбранной теме оформления Windows.

Улучшение уведомлений и панели задач

Дизайн всплывающих уведомлений больше приближен к будущей Windows 10X — добавлен логотип приложения.

Для новых пользователей или покупателей устройств с Windows 10 October 2020 Update панель задач будет адаптироваться под их учетную запись. Например:

  • Если установлен Office 365, то на панели задач будет закреплено приложение Office,
  • Для подключивших Android-смартфон через приложение «Мой телефон» закрепится иконка с приложением для быстрого доступа
  • Для игровых ПК, на которых пользователь залогинен в Xbox Live, на панели задач появится приложение Xbox.

Обновление не коснётся существующих пользователей после обновления системы.

Новый Microsoft Edge

Теперь в состав Windows 10 будет входит обновленный браузер Microsoft Edge на базе Chromium — он заменит старый Edge для всех пользователей.

Для Edge был изменен принцип работы просмотра открытых приложений по комбинации клавиш Alt+Tab: теперь кроме списка приложений пользователи смогут быстро переключаться между вкладками браузера. При необходимости функцию можно отключить в «Параметры» → «Система» → «Многозадачность».

Мелкие изменения

  • В «Параметрах» появилась возможность изменять частоту обновления экрана: «Параметры» → «Система» → «Дисплей» → «Дополнительные параметры дисплея».
  • Режим планшета станет работать по умолчанию при отключении клавиатуры — убрано всплывающее уведомление с запросом о переключении режимов.
  • В «Параметрах» на вкладке «О системе» можно копировать информацию об устройстве одним кликом.

#новость #microsoft #windows

Евгений Делюкин
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9 комментариев
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Олег Васюкевич

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С каждым апдейтом всем больше радуюсь десятке. Забыл уже про танцы с бубном, какие были в 7 и ранее. 
Есть ещё недостатки по ux, но не критично. Возмещаются общей скоростью и стабильность.

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Roman Nz

Олег
1

Семёрка красивая была. С темами aero...=)

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Степан Марципан

Олег
–1

это прикол?

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Roman Nz

Степан
0

Нет, мне правда аэро нравились. Оформление больше нравилось, чем на win10. Но это вкусовщина...

Ответить

Пётр Радищев

2

Цвет поменялся. Вот это revolution я понимаю)))

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Степан Марципан

1

Как они запарили со своими обновлениями. После последнего пришлось откатывать систему. 

Ответить

Павел Кристалл

Степан
1

Да что вы делаете с компьютерами ?
Почему у меня обновления всегда ставились нормально? (ну когда я был на Windows)

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Илья Прокопенко

1

Молодцы, конечно. Но пользы особо нет=)

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Alex Marvell

0

А всю равно без ClassicShell не могу...

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