Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Евгений Делюкин
214

«Почта Банк»: «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами оказались дешевле и эффективнее «тайных» покупателей Материал редакции

За два месяца использование бейджей увеличило кросс-продажи на 20%, качество сервиса — на 34%.

1 комментарий
В закладки

«Почта Банк» провёл пилотное тестирование «умных» бейджей, которые записывают речь сотрудников для автоматического анализа, рассказали vc.ru в банке.

Бейджи разработал российский стартап Voca.Tech в партнёрстве с «Яндекс.Облаком». На устройстве указаны имя и фамилия сотрудника, а также предупреждение, что разговор записывается.

Устройством могут посменно пользоваться разные сотрудники — на бейдже экран для авторизации и вывода информации

В пилоте «Почта Банка» участвовали более 20 работников, они носили бейджи два месяца. Данные анализировали еженедельно, чтобы учитывать динамику обслуживаний и звонков, упоминания и продажи продуктов и услуг и качество разговоров.

В беседе с vc.ru представители банка отметили, что бейджи оказались дешевле и эффективнее «тайных» покупателей:

  • Сотрудники работают лучше не только потому, что находятся под наблюдением. Банк еженедельно анализировал общение с клиентами: подсказывал, как лучше отвечать, на что обратить внимание, как преподносить продукты.
  • Можно было быстро оценить динамику развития персонала.
  • «Тайные» покупатели не могут обеспечить 100% консультаций, и персонал легко узнает их.
  • Анализ речи проще и точнее, нежели проверки «тайного» покупателя. Последние могут быть искажены или вовсе неверны.
  • Бейджи дешевле. Средняя рыночная стоимость анкеты от «тайного» покупателя в банковском секторе — от 3 до 12 тысяч рублей. С бейджем одна консультация обходится в 10–40 рублей, по данным Voca.Tech.
Как устроена работа бейджа

Уже на этапе пилота мы увидели ощутимый экономический эффект от использования «умных бейджей» и полагаем, что при расширении сферы их использования показатели продаж вырастут пропорционально. И хотя эта технология довольно затратная, мы рассчитываем, что эти затраты довольно быстро окупятся за счет роста кросс-продаж.

Денис Лопатин
руководитель службы коммерческого развития «Почта Банка»

«Почта Банк» продолжит использовать «умные» бейджи и планирует масштабировать технологию в 2021 году — но пока не называет точного формата, объёма и регионального охвата сотрудников.

#vocatech #анализданных

Евгений Делюкин
+32 044
2
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","vocatech"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 169959, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 16:09:40 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Pasha Rumkin

1

На мой взгляд выглядит как нарушение гражданских прав. Как наличие индикатора дает возможность отказаться от записи разговора и тем не менее получить услугу? Клиент проинформирован о том, что он может отказаться от записи? Как индикатор это гарантирует, особенно в случаях, когда клиент слабовидящий? Как происходит получение информированного согласия на запись, хранение и обработку его биометрических данных?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Gett
Подписан
Отписаться
Как мы KIA Optima водителю дарили
MOAB: кейсы, отзывы и полезные статьи
Подписан
Отписаться
А вы верите, что модерация Яндекса и Гугла полностью отсекает рекламу запрещенки? Хах, как бы не так!
Попробуйте вбить в Гугле запрос «купить соль». Мы вот попробовали. Кто ж знал? Не то чтобы это было открытием, мы в MOA…
7
Neti
Подписан
Отписаться
Как разработать для своего бизнеса мобильное приложение и не разориться
Когда бизнес заказывает мобильное приложение, есть риск переплатить или слишком сэкономить. Если переплатить, приложени…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrei Smirnovsky
за день
Может быть стоит просто курьерам чуть больше платить? А не рассчитывать на мигрантов готовых работать за копейки. Если бизнес модель работает только когда у тебя сотрудники получают копейки, то это так себе бизнес.
Сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров из-за оттока мигрантов и сезонности
Dear Moscow,
за неделю
Тем временем в школе пилотов «Победы»:
«Победа» объявила тендер на закупку тренажёров «шикарной улыбки» для бортпроводников

Комментарии

Сергей Подливчук

«Яндекс.Плюс» увеличил…

Οлег Κотов

«Пятёрочка» открыла магазин без…

На всю котлету

Отношение денежной массы рубля…

Οлег Κотов

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Евгений

Аккаунт «умной» колонки…

Семен Смирнов

Сервис доставки продуктов…

Pavel Zhirnov

«Делимобиль» начнёт тестировать…

Dmitry Kiselev

«Делимобиль» начнёт тестировать…

Andrey Chuev

Аккаунт «умной» колонки…

Влад Берг

Аккаунт «умной» колонки…

Art

iPhone 12: первые впечатления

Jack Sparrow

Производитель автоматов…

Slava Itprofi

Производитель автоматов…

Семен Смирнов

Как мы обновили фирменный стиль…

Black Jack

Полное непонимание рынка…

Dmitry Kiselev

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Sergey Zotov

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Dmitry Kalmykov

Производитель автоматов…

Sergey Zotov

«Пятёрочка» открыла магазин без…

Oleg Kurchenko

Binaryx - функциональный и…
null