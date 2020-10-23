«Почта Банк»: «умные» бейджи для анализа разговоров с клиентами оказались дешевле и эффективнее «тайных» покупателей Материал редакции
За два месяца использование бейджей увеличило кросс-продажи на 20%, качество сервиса — на 34%.
«Почта Банк» провёл пилотное тестирование «умных» бейджей, которые записывают речь сотрудников для автоматического анализа, рассказали vc.ru в банке.
Бейджи разработал российский стартап Voca.Tech в партнёрстве с «Яндекс.Облаком». На устройстве указаны имя и фамилия сотрудника, а также предупреждение, что разговор записывается.
В пилоте «Почта Банка» участвовали более 20 работников, они носили бейджи два месяца. Данные анализировали еженедельно, чтобы учитывать динамику обслуживаний и звонков, упоминания и продажи продуктов и услуг и качество разговоров.
В беседе с vc.ru представители банка отметили, что бейджи оказались дешевле и эффективнее «тайных» покупателей:
- Сотрудники работают лучше не только потому, что находятся под наблюдением. Банк еженедельно анализировал общение с клиентами: подсказывал, как лучше отвечать, на что обратить внимание, как преподносить продукты.
- Можно было быстро оценить динамику развития персонала.
- «Тайные» покупатели не могут обеспечить 100% консультаций, и персонал легко узнает их.
- Анализ речи проще и точнее, нежели проверки «тайного» покупателя. Последние могут быть искажены или вовсе неверны.
- Бейджи дешевле. Средняя рыночная стоимость анкеты от «тайного» покупателя в банковском секторе — от 3 до 12 тысяч рублей. С бейджем одна консультация обходится в 10–40 рублей, по данным Voca.Tech.
«Почта Банк» продолжит использовать «умные» бейджи и планирует масштабировать технологию в 2021 году — но пока не называет точного формата, объёма и регионального охвата сотрудников.
На мой взгляд выглядит как нарушение гражданских прав. Как наличие индикатора дает возможность отказаться от записи разговора и тем не менее получить услугу? Клиент проинформирован о том, что он может отказаться от записи? Как индикатор это гарантирует, особенно в случаях, когда клиент слабовидящий? Как происходит получение информированного согласия на запись, хранение и обработку его биометрических данных?
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