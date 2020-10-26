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Техника
Евгения Евсеева
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Bloomberg: Apple хочет добавить сменные насадки в AirPods и сделать наушники похожими на AirPods Pro Материал редакции

Компания обновит и AirPods Pro в 2021 году, рассказали источники.

12 комментариев
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Apple работает над выпуском бюджетной версии AirPods и обновленной версией AirPods Pro, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, компания планирует выпустить обновлённые устройства в первой половине 2021 года.

AirPods Pro, выпущенные в 2019 году

Новая модель AirPods по дизайну будет похожа на AirPods Pro, но с укороченным стержнем и сменными силиконовыми насадками. У модели не будет функции шумоподавления, зато увеличится время работы устройства.

AirPods Pro станут более компактными. Компания планирует убрать короткий стрежень — дизайн будет иметь округлую форму, которой придерживаются Samsung, Google и другие производители беспроводных наушников, отмечает издание.

Компания сообщила, что выручка сегмента носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров в последнем квартале составила $6,5 млрд, что на 70% больше, чем в 2018 году. Продажи наушников могут вырасти, пишет Bloomberg, потому что Apple убрала наушники из комплектов iPhone.

На долю Apple в 2019 году приходилось больше 50% рынка по продаже беспроводных наушников, однако лидерство компании подорвали более доступные аналоги от китайских конкурентов, пишет Bloomberg. По данным исследования Counterpoint Research, во втором квартале 2020 года Apple заняла 35% рынка. Компания-конкурент Xiaomi занимает 10%, Samsung — 6%.

Apple по-прежнему планирует выпустить накладные наушники с шумоподавлением, сообщает издание. Наушники должны были поступить в производство несколько недель назад. Но после тестов в компании сочли, что затылочная дужка слишком тесная, поэтому выпуск отложили.

#новость #apple

Евгения Евсеева
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12 комментариев
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Dimakey Lekko

18

Еще надо опрос - надо ли в комплект класть правый наушник - у многих уже есть правый, а для окружающей среды будет полезнее.

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Andrei Mironov

7

Только не округлую форму, боже.
И что делать тем, кто не любит эти силиконовые затычки?

Ответить

Fedor Novikov

Andrei
4

вы не поверите, но кроме эппла есть и другие производители... А эппл лучше знает, что их пользователю нужно

Ответить

Dhdjjd Dbdbdn

Andrei
0

У меня например наушники без затычек выпадают с уха, и это очень хорошее решение

Ответить

Dhdjjd Dbdbdn

4

Юзаю такие с алика уже два года

Ответить

Denis Sibukaev

Dhdjjd
1

У меня айфон с алика, очень хороший аппарат, только Android 6.0 и выше не обновляется

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Yerzhan Yeleussinov

1

Pro это огонь. Особенно когда шумно вокруг, использую как беруши если не хочу слушать музыку а тишина важна, особенно когда пытаешься сконцентрироваться))))

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Stan Chetverikov

Yerzhan
–4

Отличное применение:) Навеяло: купить два Айфона, чтобы класть на глаза, во время сна, чтобы свет не мешал:)

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Sergey Zotov

Yerzhan
0

я особенно оценил эту фичу по шумоподавлению на удаленке, когда соседи делали ремонт несколько недель

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Никита Гордеев

0

Комментариев нет

Ответить

Веня Павлюченко

0

Кажется мне это такая себе идея. А хотя, зная эппл, в будущем будем покупать наушники по частям.

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Stan Chetverikov

–4

Сменные насадки, mmm, oh myyyyy...

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