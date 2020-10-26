Компания обновит и AirPods Pro в 2021 году, рассказали источники.

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Apple работает над выпуском бюджетной версии AirPods и обновленной версией AirPods Pro, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, компания планирует выпустить обновлённые устройства в первой половине 2021 года.

AirPods Pro, выпущенные в 2019 году

Новая модель AirPods по дизайну будет похожа на AirPods Pro, но с укороченным стержнем и сменными силиконовыми насадками. У модели не будет функции шумоподавления, зато увеличится время работы устройства.

AirPods Pro станут более компактными. Компания планирует убрать короткий стрежень — дизайн будет иметь округлую форму, которой придерживаются Samsung, Google и другие производители беспроводных наушников, отмечает издание.

Компания сообщила, что выручка сегмента носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров в последнем квартале составила $6,5 млрд, что на 70% больше, чем в 2018 году. Продажи наушников могут вырасти, пишет Bloomberg, потому что Apple убрала наушники из комплектов iPhone.

На долю Apple в 2019 году приходилось больше 50% рынка по продаже беспроводных наушников, однако лидерство компании подорвали более доступные аналоги от китайских конкурентов, пишет Bloomberg. По данным исследования Counterpoint Research, во втором квартале 2020 года Apple заняла 35% рынка. Компания-конкурент Xiaomi занимает 10%, Samsung — 6%.