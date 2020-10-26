Bloomberg: Apple хочет добавить сменные насадки в AirPods и сделать наушники похожими на AirPods Pro Материал редакции
Компания обновит и AirPods Pro в 2021 году, рассказали источники.
Apple работает над выпуском бюджетной версии AirPods и обновленной версией AirPods Pro, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
По данным издания, компания планирует выпустить обновлённые устройства в первой половине 2021 года.
Новая модель AirPods по дизайну будет похожа на AirPods Pro, но с укороченным стержнем и сменными силиконовыми насадками. У модели не будет функции шумоподавления, зато увеличится время работы устройства.
AirPods Pro станут более компактными. Компания планирует убрать короткий стрежень — дизайн будет иметь округлую форму, которой придерживаются Samsung, Google и другие производители беспроводных наушников, отмечает издание.
Компания сообщила, что выручка сегмента носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров в последнем квартале составила $6,5 млрд, что на 70% больше, чем в 2018 году. Продажи наушников могут вырасти, пишет Bloomberg, потому что Apple убрала наушники из комплектов iPhone.
На долю Apple в 2019 году приходилось больше 50% рынка по продаже беспроводных наушников, однако лидерство компании подорвали более доступные аналоги от китайских конкурентов, пишет Bloomberg. По данным исследования Counterpoint Research, во втором квартале 2020 года Apple заняла 35% рынка. Компания-конкурент Xiaomi занимает 10%, Samsung — 6%.
Apple по-прежнему планирует выпустить накладные наушники с шумоподавлением, сообщает издание. Наушники должны были поступить в производство несколько недель назад. Но после тестов в компании сочли, что затылочная дужка слишком тесная, поэтому выпуск отложили.
Еще надо опрос - надо ли в комплект класть правый наушник - у многих уже есть правый, а для окружающей среды будет полезнее.
Только не округлую форму, боже.
И что делать тем, кто не любит эти силиконовые затычки?
вы не поверите, но кроме эппла есть и другие производители... А эппл лучше знает, что их пользователю нужно
У меня например наушники без затычек выпадают с уха, и это очень хорошее решение
Юзаю такие с алика уже два года
У меня айфон с алика, очень хороший аппарат, только Android 6.0 и выше не обновляется
Pro это огонь. Особенно когда шумно вокруг, использую как беруши если не хочу слушать музыку а тишина важна, особенно когда пытаешься сконцентрироваться))))
Отличное применение:) Навеяло: купить два Айфона, чтобы класть на глаза, во время сна, чтобы свет не мешал:)
я особенно оценил эту фичу по шумоподавлению на удаленке, когда соседи делали ремонт несколько недель
Кажется мне это такая себе идея. А хотя, зная эппл, в будущем будем покупать наушники по частям.
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