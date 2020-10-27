Это вторая по масштабу сделка в индустрии после покупки Nvidia производителя процессоров Arm.

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Американский производитель микросхем AMD и Xilinx заключили окончательное соглашение — AMD согласилась купить производителя микросхем за $35 млрд, сообщили в компании.

В компании считают, что объединение поможет извлечь выгоду в наиболее важных сегментах отрасли — игровой и компьютерной индустриях, автомобильной, индустриальной, аэрокосмической и оборонной промышленности.

По условиям соглашения, акционеры Xilinx получат за каждую бумагу компании по 1,7234 акции AMD. После закрытия сделки AMD будет владеть 74% акций объединённой компании, акционерам Xilinx будет принадлежать 26%.

Продажа Xilinx компании AMD состоится только после одобрения акционеров и регулирующих органов. AMD ожидает, что сделку закроют к концу 2021 года. До этого момента компании будут существовать независимо друг от друга.

Эта сделка станет одной из крупнейших в индустрии, считает The New York Times. В сентябре 2020 года Nvidia подтвердила покупку разработчика микросхем Arm за $40 млрд.

На протяжении десятилетий AMD считалась конкурентом Intel и выигрывала только в продажах по более низким ценам. Но в последнее время компания опередила Intel по некоторым ключевым показателям вычислительной производительности, а ее конкурент столкнулся с техническими и финансовыми проблемами, пишет издание.