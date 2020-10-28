Windows Central: Microsoft готовит крупное обновление Windows 10 в 2021 году — включая редизайн меню «Пуск» Материал редакции
Компания сохранит привычное для пользователей название системы, отмечает издание.
Microsoft готовит крупное обновление Windows 10, в том числе дизайна многих элементов интерфейса вроде меню «Пуск», рассказали источники Windows Central. По их словам, компания представит проект под внутренним названием Sun Valley (солнечная долина) в 2021 году.
Вероятно, это проект команды Windows Devices and Experiences под руководством Паноса Паная, пишет издание. В мае 2020 года компания говорила, что будет инвестировать в Windows 10 и, по словам источников, Sun Valley — результат этих инвестиций.
Собеседники издания утверждают, что Microsoft обновит меню «Пуск» и «Центр действий и уведомлений» — вероятно, взяв за основу функции из Windows 10X, но адаптировав их для настольных компьютеров. Также компания работает над обновлением панели задач и улучшением интерфейса для «Проводника».
Пользователи планшетов получат улучшенную анимацию, скруглённые углы окон приложений и других элементов. Для некоторых функций пользователи смогут переключать старый и новый интерфейс. При этом с Sun Valley Windows 10 по-прежнему будет знакома пользователям ПК, отмечает издание.
Каждое обновление все вокруг пишут, что они готовят «редизайн меню пуск»
Боюсь одна большая проблема все же будет...
У меня Mac 🤷🏻♂️😄
Буткэмп/виртуалки, ну
За такое пожизненно в тюрьму сажать надо, святотатство ставить буткамп на мак
Нашел деньги на мак – найдешь деньги и на плейстейшене игры покупать по 5к/штука. Если честно, опыт игровой совсем другой, когда на диване сидишь с геймпадом. Тоже ведь пришлось отказаться от ПК-гейминга.
Неожиданно винда нужна не только для игрушек и нового меню. Кто то вынужден выполнять в ней рабочие задачи даже при наличии мака
Винде не нужно обновлений - ее нужно полностью переписать, с нуля, а не дорабатывать старый тяжелый код, которому много лет.
Там до сих пор где-то в недрах иконки из 1996 года встречаются...
Справедливости ради, в макосе с иконками вопрос обстоит не лучше
Сколько можно пуск мучать,проводником бы занялись
Панелью управления - мое личное пожелание.
Майрософт конечно молодцы, спору нет. Винда всё больше начинает радовать, а про устройства так вообще без нареканий, линейка ноутов/планшетов Сёрфейс почти идеально. Почему почти? Не хватает флагманского смартфона с топовым железом и с мобильной десяткой! Проигрывает эплу/гуглу только за счёт экосистемы
Не нужна мобильная 10ка. А смартфон на андроиде могли б выпустить с дизайном сюрфейс.
Посмотрел в эмуляторе Win10X как выглядит Пуск. Копируют Launchpad из macOS.
Панель управления особо не изменилась и такая же не удобная как на Win 10. Пусть сделают как на macOS и XP.
С винды слезать надо. Монополия на ос и отсутствие конкуренции ни к чему хорошему не приводит. По внедренным трекинг системам и синхронизации видно. Страшно флешку вставлять не знаешь куда фотки улетят. Причем в тихаря как то это происходит и надо искать в настройках где отключать) это бред
Ваши предложения? ОС от маленького независимого стартапа из Купертино? ОС от такого же маленького стартапа из маунтин вью? Или та другая ОС, полностью открытая и такая же полностью готовая к реальной работе и полностью совместимая с любым профессиональным софтом?
Надо не просто в 4 раз менять меню Пуск, а в целом определиться с интерфейсом. Или все элементы под тачскрин, крупные и легко обрабатывается пальцами, или как на обычных ПК со всеми этими микроскопическими галочками и полосами прокрутки, расчитанными на курсор. Ведь правда, уже больше 5 лет в Винде мешанина из двух интерфейсов и конца этому не видно.
Windows Devices and Experiences под руководством Поноса Паная
Нас ждет полный Понос ... (((
Мы сделаем мега крутой сеперпуперский редизайн и поменяем "Пуск" на "Спуск"
Блоги компаний
Показать еще