Компания сохранит привычное для пользователей название системы, отмечает издание.

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Microsoft готовит крупное обновление Windows 10, в том числе дизайна многих элементов интерфейса вроде меню «Пуск», рассказали источники Windows Central. По их словам, компания представит проект под внутренним названием Sun Valley (солнечная долина) в 2021 году.

Вероятно, это проект команды Windows Devices and Experiences под руководством Паноса Паная, пишет издание. В мае 2020 года компания говорила, что будет инвестировать в Windows 10 и, по словам источников, Sun Valley — результат этих инвестиций.

Собеседники издания утверждают, что Microsoft обновит меню «Пуск» и «Центр действий и уведомлений» — вероятно, взяв за основу функции из Windows 10X, но адаптировав их для настольных компьютеров. Также компания работает над обновлением панели задач и улучшением интерфейса для «Проводника».