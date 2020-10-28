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Техника
Татьяна Боброва
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Windows Central: Microsoft готовит крупное обновление Windows 10 в 2021 году — включая редизайн меню «Пуск» Материал редакции

Компания сохранит привычное для пользователей название системы, отмечает издание.

31 комментарий
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Microsoft готовит крупное обновление Windows 10, в том числе дизайна многих элементов интерфейса вроде меню «Пуск», рассказали источники Windows Central. По их словам, компания представит проект под внутренним названием Sun Valley (солнечная долина) в 2021 году.

Вероятно, это проект команды Windows Devices and Experiences под руководством Паноса Паная, пишет издание. В мае 2020 года компания говорила, что будет инвестировать в Windows 10 и, по словам источников, Sun Valley — результат этих инвестиций.

Собеседники издания утверждают, что Microsoft обновит меню «Пуск» и «Центр действий и уведомлений» — вероятно, взяв за основу функции из Windows 10X, но адаптировав их для настольных компьютеров. Также компания работает над обновлением панели задач и улучшением интерфейса для «Проводника».

Пользователи планшетов получат улучшенную анимацию, скруглённые углы окон приложений и других элементов. Для некоторых функций пользователи смогут переключать старый и новый интерфейс. При этом с Sun Valley Windows 10 по-прежнему будет знакома пользователям ПК, отмечает издание.

#новость #windows10 #microsoft

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31 комментарий
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Vlad Murygin

8

Каждое обновление все вокруг пишут, что они готовят «редизайн меню пуск»

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Влад

Vlad
0

Если что ты можешь уже врубить этот «новый» дизайн без больших проблем

Ответить

Vlad Murygin

Влад
5

Боюсь одна большая проблема все же будет...
У меня Mac 🤷🏻‍♂️😄

Ответить

Andre Macareno

Vlad
2

Буткэмп/виртуалки, ну

Ответить

Артур Логвинов

Andre
3

За такое пожизненно в тюрьму сажать надо, святотатство ставить буткамп на мак

Ответить

Serg Ka

Артур
0

а как же игори?

Ответить

Артур Логвинов

Serg
0

Нашел деньги на мак – найдешь деньги и на плейстейшене игры покупать по 5к/штука. Если честно, опыт игровой совсем другой, когда на диване сидишь с геймпадом. Тоже ведь пришлось отказаться от ПК-гейминга. 

Ответить

Алексей Бровко

Артур
0

Неожиданно винда нужна не только для игрушек и нового меню. Кто то вынужден выполнять в ней рабочие задачи даже при наличии мака

Ответить

Пластиковое Окно

Andre
0

Но зачем? /0

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Trubin 🐜

6

Винде не нужно обновлений - ее нужно полностью переписать, с нуля, а не дорабатывать старый тяжелый код, которому много лет. 

Там до сих пор где-то в недрах иконки из 1996 года встречаются...

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Артур Логвинов

Trubin
1

Справедливости ради, в макосе с иконками вопрос обстоит не лучше

Ответить

true iBegginer

Артур
0

Так иконки новые :)

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max smirnoff

Trubin
0

Не нужно ничего переписывать. Win 10 работает превосходно

Ответить

Денис Пихаров

Trubin
0

А вы, наверное, продукт-менеджер?

Ответить

German Galtcov

3

Сколько можно пуск мучать,проводником бы занялись

Ответить

Юрий Белоножкин

German
3

Панелью управления - мое личное пожелание.

Ответить

Andrew Mashkov

Юрий
0

Пользуйся, пока не вырезали

Ответить

Jonathan Livingston

2

Майрософт конечно молодцы, спору нет. Винда всё больше начинает радовать, а про устройства так вообще без нареканий, линейка ноутов/планшетов Сёрфейс почти идеально. Почему почти? Не хватает флагманского смартфона с топовым железом и с мобильной десяткой! Проигрывает эплу/гуглу только за счёт экосистемы

Ответить

Mike Kosulin

Jonathan
1

Не нужна мобильная 10ка. А смартфон на андроиде могли б выпустить с дизайном сюрфейс.

Ответить

Руслан Яцукевич

1

Посмотрел в эмуляторе Win10X как выглядит Пуск. Копируют Launchpad из macOS.
Панель управления особо не изменилась и такая же не удобная как на Win 10. Пусть сделают как на macOS и XP.

Ответить

Артур Логвинов

Руслан
2

Скрин будет?

Ответить

Spotless Mind

0

С винды слезать надо. Монополия на ос и отсутствие конкуренции ни к чему хорошему не приводит. По внедренным трекинг системам и синхронизации видно. Страшно флешку вставлять не знаешь куда фотки улетят. Причем в тихаря как то это происходит и надо искать в настройках где отключать) это бред

Ответить

Farruh Abdujabborov

Spotless
2

а были реальные случаи у вас на практике что фотки улетели?

Ответить

Тарас Мукин

Spotless
0

Ваши предложения? ОС от маленького независимого стартапа из Купертино? ОС от такого же маленького стартапа из маунтин вью? Или та другая ОС, полностью открытая и такая же полностью готовая к реальной работе и полностью совместимая с любым профессиональным софтом?

Ответить

Павел

0

Интересно, объединят ли они вместе Параметры и Панель управления, наконец?..

Ответить

Перси Джексон

0

Надо не просто в 4 раз менять меню Пуск, а в целом определиться с интерфейсом. Или все элементы под тачскрин, крупные и легко обрабатывается пальцами, или как на обычных ПК со всеми этими микроскопическими галочками и полосами прокрутки, расчитанными на курсор. Ведь правда, уже больше 5 лет в Винде мешанина из двух интерфейсов и конца этому не видно.

Ответить

max smirnoff

0

 Windows Devices and Experiences под руководством Поноса Паная

Нас ждет полный Понос ... (((

Ответить

max smirnoff

0

 скруглённые углы окон приложений

WWWWWWWOOOOOOOOOOWWWWWWWWWW

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Сергей Ермилов

0

Мы сделаем мега крутой сеперпуперский редизайн и поменяем "Пуск" на "Спуск"

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Я не скажу свое имя машине

0

Ну такими шагами, может, лет через 10...

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Nikolay Kapustin

–1

Бегите_глупцы.JPG

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