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Техника
Евгения Евсеева
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Исследование: Android-смартфоны без сервисов Google заняли 10% рынка в России Материал редакции

В третьем квартале 2020 года выросла доля устройств с Huawei Mobile Services.

2 комментария
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны китайских производителей за девять месяцев 2020 года, сообщили vc.ru в компании.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» с января по сентябрь 2020 года российский рынок смартфонов составил около 23 миллионов смартфонов, это на 6,5% больше, чем годом ранее.

Китайскими брендами произведены 13 млн проданных в России устройств — это 57% от общего количества. На долю Honor и Huawei пришлось около 30% рынка.

С начала 2020 года обе марки расширили свой ассортимент — российским покупателям доступны около 20 устройств с приложениями из экосистемы Huawei Mobile Services (HMS).

В третьем квартале смартфоны с Huawei Mobile Services (HMS) заняли 10% российского рынка. В период с июля по сентябрь Honor 9S и 9A вошли в топ-10 самых продаваемых телефонов на российском рынке.

В мае 2019 года министерство торговли США поместило Huawei в чёрный список. От сотрудничества с Huawei отказалась Google: производитель смартфонов не может выпускать устройства с предустановленными сервисами компании.

В качестве альтернативы компания создала платформу Huawei Mobile Services.

В августе 2019 года Huawei представила ОС Harmony, которую можно использовать на смартфонах, «умных» колонках и других устройствах.

Компания открыла в России продажи первых устройства без сервисов Google в ноябре 2019 года.

#новость #huawei

Евгения Евсеева
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Денис Демидов

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Интересно, какова бы была доля iphone без сервисов apple, если бы это было возможным? 

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Костянтин Черних

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Я тыкаю пальцем в небо, но похоже гугль своими же руками создал себе конкурента.

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