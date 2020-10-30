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Техника
Евгения Евсеева
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Samsung представила сервис для поиска устройств Galaxy без подключения к интернету Материал редакции

Помочь друг другу в поиске могут другие пользователи.

8 комментариев
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Samsung запустила сервис SmartThings Find, который поможет находить устройства Galaxy под управлением Android 8 или более поздней версии, сообщили в компании.

Найти устройство можно, даже если оно не подключено к интернету. Для поиска SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосной связи Ultra Wideband (UWB).

Пользователи могут помочь друг другу в поиске — после получаса нахождения в автономном режиме устройство подает сигнал BLE, который может получить другой смартфон.

Если сообщить об утере с помощью SmartThings Find, находящийся поблизости смартфон или планшет Samsung уведомит сервер о своем местонахождении. Оттуда сигнал поступит к владельцу потерявшегося устройства. Данные сервиса зашифрованы, поэтому посторонние не смогут узнать местоположение, утверждает компания.

Чтобы найти смартфон или планшет, нужно открыть SmartThings Find и выбрать устройство — его местоположение отобразится на карте.

Когда владелец приблизится к нужной точке, он может включить функцию «Поиск поблизости». На экране появится графика, цвет которой становится ярче при приближении к месту поиска. Также на устройство можно «позвонить».

Сервис появится в приложении после обновления SmartThings — пока неизвестно, будет ли он доступен для пользователей в России. С начала 2021 года Samsung собирается добавить технологию в маячки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы.

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#новость #samsung

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8 комментариев
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Denis Kiselev

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Я так понимаю - теперь самсунги - это неотключаемый трекер. Мечта товарища майора!

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Ровный химик

Denis
0

Apple - уже. Примерно так же устроено.
Ну и тут скорее упор на ситуации когда устройства оффлайн. Так то поиск давно был.
Отключаемый (достаточно НЕ подключать Samsung Account).
Ну и Google account желательно тоже.

А насчет мечты - господа майоры  даже не особо скрывают (потому что работают по ордерам) что любят узнавать кто был в определенном месте в определенное время  - см например https://www.techdirt.com/articles/20191230/12272743653/federal-agents-are-using-reverse-warrant-to-track-down-arson-suspects.shtml и https://arstechnica.com/tech-policy/2019/12/feds-reap-data-from-1500-phones-in-largest-reported-reverse-location-warrant/ ) вот отвечают ли на такие запросы товарищам  майорам - еще вопрос.
 

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Denis Kiselev

Ровный
0

Отключение смартфона Эппл отключает его отслеживание. Поэтому украденные айфоны сразу выключают.

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Пластиковое Окно

Denis
0

Нет

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Denis Kiselev

Пластиковое
0

И как же можно трекать выключенный айфон? Оч интересно! Поделитесь, плиз

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Георгий Беглорян

Denis
0

У вас очень хорошее мнение о товарище майоре. 

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Artem Nedorezov

0

после получаса нахождения в автономном режиме устройство подает сигнал BLE, который может получить другой смартфон.

надеюсь, речь НЕ про выключенный телефон 0_о

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Ровный химик

0

А UWB разве в России разрешен?

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