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Техника
Лера Михайлова
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Apple признала проблему с треском в некоторых AirPods Pro и пообещала их заменять Материал редакции

На треск в AirPods Pro жаловались с 2019 года.

  • Apple запустила программу обслуживания для AirPods Pro. В компании заявили, что у «небольшого процента» наушников, выпущенных до октября 2020 года, могут быть проблемы со звуком.
  • Компания пообещала бесплатно заменять проблемные наушники.
  • Пользователи AirPods Pro жаловались на треск в наушниках с момента их появления в ноябре 2019 года. Массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple.
  • В мае 2020 года Apple опубликовала инструкцию для тех, кто столкнулся с проблемой. Там она советовала обновить устройства и проверить подключение. Компания также выпустила обновление прошивки наушников, но это не помогло решить проблему, писал TJ.
Apple acknowledges AirPods Pro issues, will…
Are your AirPods Pro earbuds making weird noises? You’re not imagining it — and you’re not the…
techcrunch.com

#новости #apple #airpods

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Dima Baychapanov

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В мае с данной проблемой поменял по гарантии правый наушник. 
В конце лета поменял по гарантии левый наушник. Итого, у меня практически новые airpods pro. Главное обратиться в техподдержку.  

Треск у наушников возникает, когда попадает крохотная пыль в сеточку, лечится как раз продувкой из пневмобаллона. 

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