Apple признала проблему с треском в некоторых AirPods Pro и пообещала их заменять Материал редакции
На треск в AirPods Pro жаловались с 2019 года.
- Apple запустила программу обслуживания для AirPods Pro. В компании заявили, что у «небольшого процента» наушников, выпущенных до октября 2020 года, могут быть проблемы со звуком.
- Компания пообещала бесплатно заменять проблемные наушники.
- Пользователи AirPods Pro жаловались на треск в наушниках с момента их появления в ноябре 2019 года. Массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple.
- В мае 2020 года Apple опубликовала инструкцию для тех, кто столкнулся с проблемой. Там она советовала обновить устройства и проверить подключение. Компания также выпустила обновление прошивки наушников, но это не помогло решить проблему, писал TJ.
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Dima Baychapanov
В мае с данной проблемой поменял по гарантии правый наушник.
В конце лета поменял по гарантии левый наушник. Итого, у меня практически новые airpods pro. Главное обратиться в техподдержку.
Треск у наушников возникает, когда попадает крохотная пыль в сеточку, лечится как раз продувкой из пневмобаллона.