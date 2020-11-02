Согласованную с Росздравнадзором функцию включат в ближайшем обновлении системы.

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Apple добавит приложение «ЭКГ» в «умные» часы Apple Watch Series 4 и более новые модели в России, сообщили vc.ru в компании. Функция появится вместе со следующим обновлением ОС, сроки обновления Apple не уточнила.

Сервис позволит пользователям самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья, отмечают в Apple. Для этого нужно открыть приложение и удерживать палец на колёсике Digital Crown. При касании электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце, после чего определяется характер сердцебиения, пояснили в компании.

Также российские пользователи смогут получать уведомления о нерегулярном сердечном ритме: сервис периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения сбоев. Функция будет доступна на Apple Watch Series 3 или новее.

Все записанные данные хранятся в приложении «Здоровье».

Согласно заявлению ВНИИМТ (подразделение Росздравнадзора), приложение «ЭКГ» и уведомления о нерегулярном сердечном ритме — не медицинские устройства, подчеркнули в компании. Они не предназначены для медицинских целей и самостоятельной постановки диагноза.

9to5mac

Apple представила Apple Watch Series 4 с ЭКГ в 2018 году, приложение было доступно в США.