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Техника
Таня Боброва
3919

Apple запустит функцию ЭКГ на Apple Watch в России Материал редакции

Согласованную с Росздравнадзором функцию включат в ближайшем обновлении системы.

44 комментария
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Apple добавит приложение «ЭКГ» в «умные» часы Apple Watch Series 4 и более новые модели в России, сообщили vc.ru в компании. Функция появится вместе со следующим обновлением ОС, сроки обновления Apple не уточнила.

Сервис позволит пользователям самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья, отмечают в Apple. Для этого нужно открыть приложение и удерживать палец на колёсике Digital Crown. При касании электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце, после чего определяется характер сердцебиения, пояснили в компании.

Также российские пользователи смогут получать уведомления о нерегулярном сердечном ритме: сервис периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения сбоев. Функция будет доступна на Apple Watch Series 3 или новее.

Все записанные данные хранятся в приложении «Здоровье».

Согласно заявлению ВНИИМТ (подразделение Росздравнадзора), приложение «ЭКГ» и уведомления о нерегулярном сердечном ритме — не медицинские устройства, подчеркнули в компании. Они не предназначены для медицинских целей и самостоятельной постановки диагноза.

9to5mac

Apple представила Apple Watch Series 4 с ЭКГ в 2018 году, приложение было доступно в США.

#новость #apple #applewatch

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44 комментария
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Giorgiy Kiladze

6

При таком курсе доллара только ЭКГ в помощь 💔

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Орзэмэс Мирзов

5

А я уже начал рыскать у себя в вотчах...

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Aleksey Bobkov

Орзэмэс
1

Чини апп под айпад лучше

Ответить

Владимир Бугаев

5
Ответить

Артем Акулов

4

Лучше с такой штукой походите недельку. Многое узнаете о своем сердце.

Ответить

Alexandr Simonov

Артем
1

Вроде на сутки такие вешают

Ответить

Алексей Бакеев

2

Я ждал этого 2, мать его, года!

Ответить

Ильнар Сафин

Алексей
5

Джва года ждал?)

Ответить

Ilgar Dadashov

0

Если мне память не изменяет, то ЭКГ ток в версиях с LTE?

Ответить

Михаил

Ilgar
1

Во всех версиях.

Ответить

Ilgar Dadashov

Михаил
0

Понял, значит что-то напутал

Ответить

Пластиковое Окно

1

Вот теперь у AW4+ есть преимущество, а то смысла менять свои AW3 не было вообще. 

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Пластиковое
2

Взгрустнул, когда показали AW SE, а я только весной взял S3. Теперь взгрустнул во второй раз. 

Ответить

Igor Oleynick

Vladislav
2

Та же проблема, бро.

Ответить

Sergey Ontime

–16

Заголовок звучит почти так же абсурдно, как «Эппл обнаружила, что у жителей России тоже есть сердца».

Ответить

Михаил

Sergey
2

Петросян заплакал.

Ответить

Alexandr Simonov

Михаил
0

Его фичи не прошли экспертизу контролирующих органов 

Ответить

Юрий Смольянов

Sergey
1

Как бы это не звучало абсудрно, но сначала Apple получает разрешение от контролирующих органов страны для запуска многих своих фичей.

Ответить

Denis Kiselev

0

Ничоси! Неужели они смогли сделать сертификацию на мед изделие? У нас в стране это - отдельный ад

Ответить

алёша 🏳️‍🌈

Denis
2

не смогли

Ответить

Marat Ahiar

алёша
0

То есть данные из aw не имеют отношения к реальности?

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Marat
1

Данные из любого не-мед оборудования не имеют отношения к реальности. Но думаю можно на них ориентироваться "для себя".

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Marat
0

Юридически да

Ответить

Denis Kiselev

алёша
0

Ну - вроде да, не сертифицировали как мед изделие. Тогда что их ограничивало в запуске - мне не понятно.

Ответить

Artem Nedorezov

Denis
0

Apple watch это не мед изделие, они даже у себя на сайте Apple, если не ошибаюсь, дисклеймер пишут, что это не мед. изделие.

Ответить

Nikita Rogatov

Artem
–1

Тогда зачем это?

Ответить

Artem Nedorezov

Nikita
3

"для себя", наверное. Предполагаю, что если человек знает, что у него барахлит сердце, то при выборе себе умных часов, он более вероятно выберет ябло-часы с такой фичей, которая ему может в какой-то момент подсказать, что у него сердце троит. И тогда он сразу к врачу пойдет проверяться. Как-то так.

Ответить

Denis Kiselev

Nikita
2

Все фитнес трекеры тоже - не мед изделия. Но пульс и оксигенацию крови измеряют как то! просто эти измерения не имеют силы медицинского факта, и, видимо, могут быть не всегда точными. Но ситуацию общую - описывают, тем и полезны. 

Ответить

Denis Bystruev

Nikita
2

Болезни сердца — причина № 1 смерти в мире.

Есть специализированные приборы для контроля нарушений сердечного ритма, например, мерцательной аритмии, но их покупают тогда, когда что-то уже произошло.

С помощью включения такой функции в часы можно предупредить большое количество людей, кто об этом даже не задумывается (болей вначале может и не быть), что у них какие-то проблемы с сердечным ритмом.

Причём проверять сердечный ритм не раз в 3 года на диспансеризации, а несколько раз в день.

Ответить

Aleksey Bobkov

–1

Охуенно, дайте две!

Ответить

Maxim Medvedev

–1

Огонь! Ждем, когда появится встроенный рентген и проверка на паразитов)

Ответить

Alexandr Simonov

Maxim
2

И массаж простаты

Ответить

Aleksey Bobkov

–4

В бэтке будет доступна? Када бетка?

Ответить

Виктор Аллин

0

Огонь!!!!

Ответить

Appin Michael

Виктор
0

👍🏾

Ответить

Yury Kotov

0

Надо замерить кстати

Ответить

Igor Chimbur

0

Правда от этого она все равно сертифицированной не стала.

Ответить

Slava Kuznetsov

0

Теперь можно обновляться с 3 серии :)

Ответить

Mykola Petiukh

0

Проперделись таки

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Boris Polikarpov

0

Жаль симкарту нельзя завести. Зачем они модуль e-sim делают с клонированием основной симкарты не понятно. Почему нельзя сделать как в iPhone? Ведь там с властями удалось договориться и сейчас уже можно у любого опсоса получить е-сим.

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Владислав Пасека

0

Не прошло и три года)

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Konstantin Savinov

0

Этот момент, когда не дождался совсем немного, и месяц назад активировал через чувака на Авито 🙈

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Ivan Susanin

0

Аллилуйя! Я одно не понимал все это время. Почему Apple не сделало запрет на использование в России формальным, но очень легко обходимым. Сделали бы так, что при включенном VPN другой страны функция работает или просто спрашивали пользователя "Вы подверждаете, что находитесь вне России? В России использовать запрещено". А они прям реальный такой запретище сделали, который фиг обойдешь

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Artem Nedorezov

0

а ECG вроде только на AW series 6 из новых моделей, нет?

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