Apple запустит функцию ЭКГ на Apple Watch в России Материал редакции
Согласованную с Росздравнадзором функцию включат в ближайшем обновлении системы.
Apple добавит приложение «ЭКГ» в «умные» часы Apple Watch Series 4 и более новые модели в России, сообщили vc.ru в компании. Функция появится вместе со следующим обновлением ОС, сроки обновления Apple не уточнила.
Сервис позволит пользователям самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья, отмечают в Apple. Для этого нужно открыть приложение и удерживать палец на колёсике Digital Crown. При касании электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце, после чего определяется характер сердцебиения, пояснили в компании.
Также российские пользователи смогут получать уведомления о нерегулярном сердечном ритме: сервис периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения сбоев. Функция будет доступна на Apple Watch Series 3 или новее.
Все записанные данные хранятся в приложении «Здоровье».
Согласно заявлению ВНИИМТ (подразделение Росздравнадзора), приложение «ЭКГ» и уведомления о нерегулярном сердечном ритме — не медицинские устройства, подчеркнули в компании. Они не предназначены для медицинских целей и самостоятельной постановки диагноза.
Apple представила Apple Watch Series 4 с ЭКГ в 2018 году, приложение было доступно в США.
А я уже начал рыскать у себя в вотчах...
Лучше с такой штукой походите недельку. Многое узнаете о своем сердце.
Я ждал этого 2, мать его, года!
Если мне память не изменяет, то ЭКГ ток в версиях с LTE?
Вот теперь у AW4+ есть преимущество, а то смысла менять свои AW3 не было вообще.
Взгрустнул, когда показали AW SE, а я только весной взял S3. Теперь взгрустнул во второй раз.
Заголовок звучит почти так же абсурдно, как «Эппл обнаружила, что у жителей России тоже есть сердца».
Как бы это не звучало абсудрно, но сначала Apple получает разрешение от контролирующих органов страны для запуска многих своих фичей.
Ничоси! Неужели они смогли сделать сертификацию на мед изделие? У нас в стране это - отдельный ад
не смогли
То есть данные из aw не имеют отношения к реальности?
Данные из любого не-мед оборудования не имеют отношения к реальности. Но думаю можно на них ориентироваться "для себя".
Ну - вроде да, не сертифицировали как мед изделие. Тогда что их ограничивало в запуске - мне не понятно.
Apple watch это не мед изделие, они даже у себя на сайте Apple, если не ошибаюсь, дисклеймер пишут, что это не мед. изделие.
Тогда зачем это?
"для себя", наверное. Предполагаю, что если человек знает, что у него барахлит сердце, то при выборе себе умных часов, он более вероятно выберет ябло-часы с такой фичей, которая ему может в какой-то момент подсказать, что у него сердце троит. И тогда он сразу к врачу пойдет проверяться. Как-то так.
Все фитнес трекеры тоже - не мед изделия. Но пульс и оксигенацию крови измеряют как то! просто эти измерения не имеют силы медицинского факта, и, видимо, могут быть не всегда точными. Но ситуацию общую - описывают, тем и полезны.
Болезни сердца — причина № 1 смерти в мире.
Есть специализированные приборы для контроля нарушений сердечного ритма, например, мерцательной аритмии, но их покупают тогда, когда что-то уже произошло.
С помощью включения такой функции в часы можно предупредить большое количество людей, кто об этом даже не задумывается (болей вначале может и не быть), что у них какие-то проблемы с сердечным ритмом.
Причём проверять сердечный ритм не раз в 3 года на диспансеризации, а несколько раз в день.
Огонь! Ждем, когда появится встроенный рентген и проверка на паразитов)
Огонь!!!!
Жаль симкарту нельзя завести. Зачем они модуль e-sim делают с клонированием основной симкарты не понятно. Почему нельзя сделать как в iPhone? Ведь там с властями удалось договориться и сейчас уже можно у любого опсоса получить е-сим.
Этот момент, когда не дождался совсем немного, и месяц назад активировал через чувака на Авито 🙈
Аллилуйя! Я одно не понимал все это время. Почему Apple не сделало запрет на использование в России формальным, но очень легко обходимым. Сделали бы так, что при включенном VPN другой страны функция работает или просто спрашивали пользователя "Вы подверждаете, что находитесь вне России? В России использовать запрещено". А они прям реальный такой запретище сделали, который фиг обойдешь
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