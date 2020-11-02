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Техника
Рая Хачатрян
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Apple проведет третью презентацию 10 ноября — на ней могут показать новые Mac на ARM Материал редакции

Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro.

15 комментариев
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Apple анонсировала третью осеннюю презентацию 2020 года. Она пройдёт 10 ноября в 21:00 по московскому времени. Онлайн-приглашение получили в редакции vc.ru.

На презентации могут показать первый Mac на базе процессоров ARM, сообщил Bloomberg в октябре. Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro. Он должен опережать версии с Intel по скорости работы и по энергоэффективности, писало издание.

Ранее Apple заявила, что планирует выпустить компьютеры Mac с собственными процессорами на базе ARM вместо Intel. В iPhone и iPad Apple уже давно используются процессоры, разработанные Apple, которые, по словам компании, помогают продлить срок службы батареи и повысить производительность.

#новость #apple

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15 комментариев
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Evgeny Boyko

2

Стоило только купить новенький Леново

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Оптимальный вентилятор

Evgeny
1

А ведь кто-то купил новенький мак только что :)

Ответить

Александр Александрович

Evgeny
0

Я мак вот взял только только...

Ответить

Даниил Рыжков

Александр
1

Рано пока ARM-маки брать, я считаю. Нужно пару годиков подождать, пока все устаканится. А вот новый аймак с тонкими рамками очень бы хотелось увидеть

Ответить

Vlad Murygin

Александр
0

Ой-ой..Новость о презентации в конце года прям такая неожиданная

А свой мак теперь можешь выкидывать 🤷🏻‍♂️
Он станет сразу станет тыквой и перестанет работать.

Ответить

Александр Александрович

Vlad
0

Ахахаха, надеюсь, что такого не случится) ахахаха

Ответить

Александр Александрович

Vlad
0

Я это к тому, что он мог быть бы дешевле...

Ответить

Даниил Рыжков

Александр
0

А может стать и дороже. Курс доллара все-таки :) 

Ответить

Alexander Olssen

0

Интересно, что же уберут из комплектации в этот раз?

Ответить

Lezhebokov com

Alexander
3

Дисплей

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Lezhebokov
0

Я бы лучше убрал процессор

Ответить

Александр Александрович

Lezhebokov
0

Оруууу

Ответить

Руслан Яцукевич

0

Нужно было либо самому следить за продуктовыми планами Apple, либо перед покупкой консультироваться с продвинутыми парнями вроде меня.

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Mike Kosulin

0

Откуда уверенность в том, что на ARM первым будет про?

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Иван Демьян

0

Жду 16"+ старшую модель

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