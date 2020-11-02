Apple проведет третью презентацию 10 ноября — на ней могут показать новые Mac на ARM Материал редакции
Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro.
Apple анонсировала третью осеннюю презентацию 2020 года. Она пройдёт 10 ноября в 21:00 по московскому времени. Онлайн-приглашение получили в редакции vc.ru.
На презентации могут показать первый Mac на базе процессоров ARM, сообщил Bloomberg в октябре. Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro. Он должен опережать версии с Intel по скорости работы и по энергоэффективности, писало издание.
Ранее Apple заявила, что планирует выпустить компьютеры Mac с собственными процессорами на базе ARM вместо Intel. В iPhone и iPad Apple уже давно используются процессоры, разработанные Apple, которые, по словам компании, помогают продлить срок службы батареи и повысить производительность.
Стоило только купить новенький Леново
Я мак вот взял только только...
Рано пока ARM-маки брать, я считаю. Нужно пару годиков подождать, пока все устаканится. А вот новый аймак с тонкими рамками очень бы хотелось увидеть
Ой-ой..Новость о презентации в конце года прям такая неожиданная
А свой мак теперь можешь выкидывать 🤷🏻♂️
Он станет сразу станет тыквой и перестанет работать.
Я это к тому, что он мог быть бы дешевле...
Интересно, что же уберут из комплектации в этот раз?
Дисплей
Нужно было либо самому следить за продуктовыми планами Apple, либо перед покупкой консультироваться с продвинутыми парнями вроде меня.
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