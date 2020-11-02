Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro.

В закладки

Apple анонсировала третью осеннюю презентацию 2020 года. Она пройдёт 10 ноября в 21:00 по московскому времени. Онлайн-приглашение получили в редакции vc.ru.

На презентации могут показать первый Mac на базе процессоров ARM, сообщил Bloomberg в октябре. Первым компьютером Apple с процессором собственного производства станет 13-дюймовый MacBook Pro. Он должен опережать версии с Intel по скорости работы и по энергоэффективности, писало издание.

Ранее Apple заявила, что планирует выпустить компьютеры Mac с собственными процессорами на базе ARM вместо Intel. В iPhone и iPad Apple уже давно используются процессоры, разработанные Apple, которые, по словам компании, помогают продлить срок службы батареи и повысить производительность.