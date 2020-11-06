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Техника
Рая Хачатрян
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Panasonic создала пылесос для сбора беспроводных наушников, потерянных на железнодорожных путях Материал редакции

Устройство начали тестировать в Токио после роста обращений пассажиров.

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East Japan Railway совместно с Panasonic представили пылесос, который поднимает с железнодорожных путей мелкие предметы, например, беспроводные наушники.

С июля по сентябрь 2020 года в железнодорожную компанию обратилось 950 клиентов, у которых беспроводные наушники упали на рельсы в Токио. Сотрудников Japan Railway часто просят достать устройства сразу, не дожидаясь последнего поезда, после которого можно безопасно спуститься на рельсы.

Раньше на станциях использовали щипцы для сбора мусора, который можно использовать, чтобы схватить крупные предметы, например, одежду, обувь, бутылки с водой. Беспроводные наушники часто оказываются между камнями или в щелях. Доставать их с помощью подобных устройств невозможно.

Пока пылесос тестируют на станции Ikebukuro JR East. Panasonic планирует отдельно выпустить насадку, на которую прикрепляются наушники, для клиентов, которые роняют устройства не только на станциях, но и дома или на улице.

#airpods #panasonic

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