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Sony объявила о выходе на рынок беспилотников с брендом Airpeak Материал редакции
Компания планирует запустить проект весной 2021 года.
- Sony объявила, что выходит на рынок беспилотников с новым брендом Airpeak. Компания планирует запустить проект «в области робототехники и ИИ» весной 2021 года.
- Подробности проекта пока не раскрываются. В сообщении Sony говорится, что компанию вдохновили изменения в промышленном и творческом секторах, вызванные распространением дронов.
- «Airpeak будет максимально поддерживать креативность создателей видео, стремясь внести свой вклад в дальнейшее развитие индустрии развлечений, а также повысит эффективность и экономию средств в различных отраслях промышленности», — заявили в компании.
- «В ближайшее время» Sony планирует начать поиск партнёров для проекта.
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