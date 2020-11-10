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Техника
Лиана Липанова
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Sony объявила о выходе на рынок беспилотников с брендом Airpeak Материал редакции

Компания планирует запустить проект весной 2021 года.

  • Sony объявила, что выходит на рынок беспилотников с новым брендом Airpeak. Компания планирует запустить проект «в области робототехники и ИИ» весной 2021 года.
  • Подробности проекта пока не раскрываются. В сообщении Sony говорится, что компанию вдохновили изменения в промышленном и творческом секторах, вызванные распространением дронов.
  • «Airpeak будет максимально поддерживать креативность создателей видео, стремясь внести свой вклад в дальнейшее развитие индустрии развлечений, а также повысит эффективность и экономию средств в различных отраслях промышленности», — заявили в компании.
  • «В ближайшее время» Sony планирует начать поиск партнёров для проекта.

#новость #беспилотники

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