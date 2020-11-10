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Техника
Таня Боброва
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Reuters: Huawei планирует продать бренд смартфонов Honor за $15 млрд дистрибьютору, правительству Шэньчжэня и другим Материал редакции

Сделка позволит вывести Honor из-под санкций США, под которыми находится Huawei.

9 комментариев
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Huawei планирует продать Honor за 100 млрд юаней (около $15,2 млрд) консорциуму во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China и правительством Шэньчжэня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

По их словам, сделка будет включать почти все активы Honor, в том числе бренд, исследования и разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок. Huawei может объявить о сделке 15 ноября 2020 года, уточнил один из собеседников.

Digital China станет одним из крупнейших держателей акций Honor Terminal с долей почти 15%, утверждают два источника. По данным реестра юрлиц, на который ссылается агентство, эта компания зарегистрирована в апреле и полностью принадлежит Huawei.

К Digital China присоединятся как минимум три инвесткомпании, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, говорят источники. По их словам, каждая из них будет владеть от 10% до 15%.

После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников, заявили собеседники издания. Кроме того, компания думает о выходе на биржу в течение трёх лет.

Honor отказался от комментариев, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня не сразу ответили на запросы.

  • Huawei создала бренд Honor в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании, указывает Reuters. По данным исследовательской компании Canalys за июль-сентябрь, которые приводит издание, смартфоны Honor составили 26% от всех смартфонов Huawei.
  • Китайская Huawei с 2019 года находится в чёрном списке властей США. Если Honor не будет зависеть от компании, на бренд не будут распространяться санкции, указывает агентство.
  • В октябре 2020 года источники Reuters также говорили о переговорах Huawei насчёт продажи Honor. Тогда издание писало о сумме сделки до $3,7 млрд, а детали не приводило.

#новость #huawei #honor

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9 комментариев
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Папа Римский

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Что помешает правительству США добавить новую фирму в черный список? Задавят и правильно сделают, "друзья" ботоксного совсем охренели, ни экология их не интересует, ни права человека.

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Igor Filippov

Папа
–1

 правительству США

 ни экология их не интересует

Как там парижские соглашения? 
 ни права человека

Как там Гуантанамо?

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Dias001 Rrn

Igor
0

Может в отличие от Европы американцев меньше интересуют экологические вопросы, но что касается Гуантанамо, то с террористами не стоит церемониться как с обычными преступниками

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Папа Римский

Igor
0

А, ну да, Гуантанамо же, как я раньше не подумал об этом? Ну тогда и претензий нет, все ок - Китай империя добра, путен бох.

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Petya Mushkin

0

rip. Хорошие были смартфоны

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Igor Filippov

Petya
1

Вроде такие же блевотные обмылки болотного цвета как и все остальное?

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Кирилл Кузьмин

Petya
0

Диванный аналитик заголовков на месте 😎

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Парвиз Мадаминов

Petya
0

Как вы пришли к этому утверждению? 

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Andrew Martynov

0

Пусть Yota Devices купит )

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