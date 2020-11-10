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Reuters: Huawei планирует продать бренд смартфонов Honor за $15 млрд дистрибьютору, правительству Шэньчжэня и другим Материал редакции
Сделка позволит вывести Honor из-под санкций США, под которыми находится Huawei.
Huawei планирует продать Honor за 100 млрд юаней (около $15,2 млрд) консорциуму во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China и правительством Шэньчжэня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.
По их словам, сделка будет включать почти все активы Honor, в том числе бренд, исследования и разработки и связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок. Huawei может объявить о сделке 15 ноября 2020 года, уточнил один из собеседников.
Digital China станет одним из крупнейших держателей акций Honor Terminal с долей почти 15%, утверждают два источника. По данным реестра юрлиц, на который ссылается агентство, эта компания зарегистрирована в апреле и полностью принадлежит Huawei.
К Digital China присоединятся как минимум три инвесткомпании, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, говорят источники. По их словам, каждая из них будет владеть от 10% до 15%.
После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников, заявили собеседники издания. Кроме того, компания думает о выходе на биржу в течение трёх лет.
Honor отказался от комментариев, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня не сразу ответили на запросы.
- Huawei создала бренд Honor в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании, указывает Reuters. По данным исследовательской компании Canalys за июль-сентябрь, которые приводит издание, смартфоны Honor составили 26% от всех смартфонов Huawei.
- Китайская Huawei с 2019 года находится в чёрном списке властей США. Если Honor не будет зависеть от компании, на бренд не будут распространяться санкции, указывает агентство.
- В октябре 2020 года источники Reuters также говорили о переговорах Huawei насчёт продажи Honor. Тогда издание писало о сумме сделки до $3,7 млрд, а детали не приводило.
Что помешает правительству США добавить новую фирму в черный список? Задавят и правильно сделают, "друзья" ботоксного совсем охренели, ни экология их не интересует, ни права человека.
правительству США
ни экология их не интересует
Как там парижские соглашения?
ни права человека
Как там Гуантанамо?
Может в отличие от Европы американцев меньше интересуют экологические вопросы, но что касается Гуантанамо, то с террористами не стоит церемониться как с обычными преступниками
А, ну да, Гуантанамо же, как я раньше не подумал об этом? Ну тогда и претензий нет, все ок - Китай империя добра, путен бох.
rip. Хорошие были смартфоны
Вроде такие же блевотные обмылки болотного цвета как и все остальное?
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