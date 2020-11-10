В сША MacBook Air стоит от $999, MacBook Pro — от $1299.

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Apple представила первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на базе собственного процессора на третьейосенней онлайн-презентации новых продуктов. Трансляция идёт на YouTube.

Первым процессором Apple Silicon для Mac стал M1. С 2005 года Apple использовала процессоры Intel.

MacBook Air

Новые MacBook Air могут работать до 18 часов на одном заряде. Компания утверждает, что он работает на 85% быстрее ноутбуков, проданных за последних год.

В США MacBook Air будет стоить от $999 — это та же цена, что и у прошлого поколения. Для учебных заведений — от $899.

MacBook Pro

В США MacBook Pro будет стоить от $1299, для образовательных учреждений и студентов — от $1199.

Mac Mini

Также компания показала новый Mac Mini — тоже на M1. Стоит от $699.

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