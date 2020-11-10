на The Standoff
Apple представила первые MacBook на собственном процессоре M1 Материал редакции
В сША MacBook Air стоит от $999, MacBook Pro — от $1299.
Apple представила первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на базе собственного процессора на третьейосенней онлайн-презентации новых продуктов. Трансляция идёт на YouTube.
Первым процессором Apple Silicon для Mac стал M1. С 2005 года Apple использовала процессоры Intel.
MacBook Air
Новые MacBook Air могут работать до 18 часов на одном заряде. Компания утверждает, что он работает на 85% быстрее ноутбуков, проданных за последних год.
В США MacBook Air будет стоить от $999 — это та же цена, что и у прошлого поколения. Для учебных заведений — от $899.
MacBook Pro
В США MacBook Pro будет стоить от $1299, для образовательных учреждений и студентов — от $1199.
Mac Mini
Также компания показала новый Mac Mini — тоже на M1. Стоит от $699.
интересно сколько у нас будут стоить эти «999$»...
А у прошки 2020 какая разница с тем же ранее представленным pro на 16'? Типа вместо интела собственный проц, всё остальное то же и только накинули $300 в цене?
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