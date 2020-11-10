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Техника
Таня Боброва
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Apple представила первые MacBook на собственном процессоре M1 Материал редакции

В сША MacBook Air стоит от $999, MacBook Pro — от $1299.

13 комментариев
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Apple представила первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на базе собственного процессора на третьейосенней онлайн-презентации новых продуктов. Трансляция идёт на YouTube.

Первым процессором Apple Silicon для Mac стал M1. С 2005 года Apple использовала процессоры Intel.

MacBook Air

Новые MacBook Air могут работать до 18 часов на одном заряде. Компания утверждает, что он работает на 85% быстрее ноутбуков, проданных за последних год.

В США MacBook Air будет стоить от $999 — это та же цена, что и у прошлого поколения. Для учебных заведений — от $899.

MacBook Pro

В США MacBook Pro будет стоить от $1299, для образовательных учреждений и студентов — от $1199.

Mac Mini

Также компания показала новый Mac Mini — тоже на M1. Стоит от $699.

Вкратце: MacBook Air на ARM, первый чип для Mac…
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#новость #apple #macbook #mac

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13 комментариев
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Даниил Шведов

3

интересно сколько у нас будут стоить эти «999$»...

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BearStrikesBack

Даниил
4

99990

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Денис Кравцов

3

Затестить бы этот Эмэйзинг

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Andre Macareno

1

Интересно, в новом эйре радиатор все так же не подключен к процессору?

Ответить

Ирина Базиева

0

Аппарат

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Рифат Гилязиев

0

Маньюментал тремендоус энд глориус эз шит. Эмейзинг

Ответить

Alexander Peshkov

0

Пора брать

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Kirill Sokolov

0

хмм, интересно

Ответить

Pixel Lens

0

Какую статью читать? 2 почти одинаковые статьи от редакции, обе дополняются

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PV

0

Время от батарейки хорошее

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Кирилл Крайнов

0

А у прошки 2020 какая разница с тем же ранее представленным pro на 16'? Типа вместо интела собственный проц, всё остальное то же и только накинули $300 в цене?

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Александр Свинин

0

Почему нет характеристик процессора? 

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Aleksey Bobkov

0

Кук excited! я excited! все excited!

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