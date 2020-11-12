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GeekBench: MacBook на процессорах Apple M1 в синтетических тестах обогнали предшественников на Intel и чуть уступили ПК Материал редакции

MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года.

41 комментарий
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В базе данных тестового приложения GeekBench появились первые компьютеры Apple на собственных процессорах M1. По результатам синтетических тестов, они работают быстрее всех предшественников на Intel и немного проигрывают популярным «настольным» чипам.

MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти на чипе M1 показал 1687 баллов в тестах однопоточной производительности и 7433 балла в мультипоточной. Это выше, чем у многих предыдущих моделей на Intel-процессорах, в том числе последних iMac на i9 и i7 и MacBook Pro с i7.

MacBook Air по производительности в однопоточных задачах превосходит любые уже вышедшие и доступные для покупки Mac, в том числе модели с процессорами Intel 10-го поколения. При этом новое устройство от Apple работает без активного охлаждения и оснащено 8 ГБ оперативной памяти против 16 ГБ у Pro-моделей c Intel на борту.

В многопоточной производительности MacBook Air на M1 обгоняет Mac Pro конца 2013 года на Intel Xeon, а также MacBook Pro 2019 года с Intel Core i9. Однако проигрывает Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года.

Новый Air также на 53% быстрее самой максимальной модели на i7, которая вышла весной 2020 года в однопоточных задачах, и втрое быстрее в многопоточных. Устройство также превосходит процессор Ryzen 9 для ноутбуков в однопоточных задачах на 41% и на 6,6% отстаёт в многопоточных. Настольному ПК на Ryzen 5 5600X новый Air на M1 проигрывает менее 1% производительности в одном потоке и 12% — в многопотоке.

Geekbench не отражает реальную производительность, а выдаёт унифицированные результаты в синтетических тестах, пишет TJ. Как именно устройства на M1 будут справляться с повседневными и профессиональными задачами, пока неизвестно: для полного раскрытия их потенциала разработчикам ещё предстоит адаптировать программы и игры под новую архитектуру.

Geekbench также не учитывает работу с графикой. По ней MacBook Air вряд ли смог бы обогнать решения с дискретными видеокартами, отмечает издание.

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#новость #apple #macbook

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41 комментарий
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Bot Fabric

8

Прорыв, огромный скачок в производительности на ватт, а в рунете один хейт 🤦 

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Sergei

Bot
7

потому что курс доллара и общая российская бедность

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
9

чертов эппл!

Ответить

Andrey Kulakov

Bot
0

Возможно, в рунете люди просто понимают что значат слова ARM и x86_64

Ответить

Лесной корабль

8

Что я узнал из этой статьи?
Что последний iMac рвёт все предыдущие Прошки.

Ответить

Mikhail Novichkov

Лесной
3

Я узнал это из названия статьи, сэкономил кучу времени 👌

Ответить

Rifat Kayumov

Лесной
2

А так и есть! Товарищь до выхода новых iMac 27 смотрел на iMac Pro, но как только вышел новый iMac сразу переобулся и предазказал именно его, а не Про)

Он же, кстати, очень внимательно следил за последней презой, думая, что с переходом яббла на АРМ его еще не купленный аймак станет тыквой. Но нет, не станет и еще долго)

Ответить

Сергей Бакотин

Rifat
1

Вчера в Mvideo раскупили все кастомные imac 27 2020, что там было. Самыми первыми выгребали машины, где было по 1тб SSD вместо 512 стандартных.

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Андрей Малолин

Сергей
1

Да ладно, еще минимум год будут в продаже.

Ответить

Rifat Kayumov

Сергей
0

ну да, народ быстро расчухал что к чему! нормальных аймаков уже может никогда и не будет))

Ответить

Светлана Завацкая

Rifat
–1

Я не у дивлена, люди понимают в чем толк и прелесть этого произведения технического искусства.

Ответить

Dimakey Lekko

Светлана
3

В широченных рамках вокруг экрана?

Ответить

Evgeny Boyko

Лесной
0

Рвет, ага. Базовую. Аж на пять попугаев.

Ответить

Rifat Kayumov

Evgeny
0

рвет-рвет! и дело не в 5 попугаях, как вам кажется, а в соотношении ЦЕНА/попугаи: аймак 2020 стоит от 2300 бачей и рвет аймак про за 5000. 

Ответить

Yaroslav Sokolovsky

6
Ответить

Хозяин

3

Как такое может быть? Чем Интел и АМД занимались все эти годы?

Ответить

Andrey Kulakov

Хозяин
4

Платформой x86

Ответить

Лесной корабль

Хозяин
3
Ответить

Денис Файзулин

Хозяин
1

в тесте который заточен под РИСК архитектуру сравнивают СИСК процессоры

Ответить

Rifat Kayumov

3

Так, надо еще с айпадами сравнить, ведь архитектурно они к ним ближе))

А реальную мощщ мы уже скоро узнаем, как маки с м1 начнут на руках у юзеров появляться)

Ответить

Никита Алфимов

Rifat
1

Ты хотел написать плавиться?

Ответить

Rifat Kayumov

Никита
3

нет, плавиться они не будут, троттлить - да, но не плавиться. да и то, только эир может,  а остальные имеют антитроттлИн рядом с процом)

Ответить

Никита Алфимов

Rifat
0

Я ж рофлю)

Жду когда умельцы на эту систему андройд или линукс накатают, учитывая что они могут бегать даже на картошке.

Ответить

Aleksey Bobkov

Никита
2

зачем, мазохист?

Ответить

Никита Алфимов

Aleksey
–1

Ну потому что линукс классная опенсорс операционка, на которой можно играть во шо угодно да и делать шо угодно

Ответить

Rifat Kayumov

Никита
0

думаю это несложно) архитектура-то привычна для андроида и линукса)

ах да, надо еще дум завести! ведь на новых маках его еще не запускали))

Ответить

Ruslan Nigmatulin

1

Какой смысл вообще писать про синтетические тесты, если он не отражают реальной картины?

Ответить

Bulat Ziganshin

Ruslan
0

отражают. в spec результаты те же, загляните на anandtech

Ответить

Bot Fabric

Ruslan
–1

GeekBench проводит тесты по обработке данных из популярных жизненных задач, они вполне объективны для сравнения производительности

Ответить

Вася Пражкин

1

Надо брать. Перехожу на обычные макарошки вместо дошика.

Ответить

Aleksey Bobkov

Вася
0

то есть ты обеднел?

Ответить

Вася Пражкин

Aleksey
0

Копить начал, дружище..

Ответить

UTG S

1

Вот такие вот пироги, интел только жалко, скоро вообще к херам закроются

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Сергей Подливчук

0
Ответить

Eugene Danilov

Сергей
0

Без комментария не понятно, на что вы пытаетесь обратить наше внимание. У ASUS 1272, у нового макбука 1687 - и что?

Ответить

Ildus Khayrutdinov

0

Подскажите пожалуйста, знатоки. Брать самый обычный (минимальный по цене) макбук про 13’ 2020 около 102к₽ Или ждать новый м1 (студентам выйдет за 122к₽). Буду использовать базовые проги, + фш, архикад, 3д Макс. 

Ответить

Владислав Романов

Ildus
0

имхо< ждать м1

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Key Jay

Ildus
0

кажется, что можно взять эир вместо самого дешевого про. У меня знания из 2018, тогда про 128гб был в 2 раза слабже по цпу чем про 256 + всего 2 разъёма usb-c (у про 256 было 4). Те тогда если и брать про, то имело смысл именно 256. Не знаю на сколько сейчас это верно. Точно бы не ждал m1, так как сторонний софт оптимизированный туда не скоро сделают, по крайне мере точно надо тестов ждать

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Bulat Ziganshin

–1

уточню - в M1 четыре нормальных ядра и 4 очень простых. так что на самом деле 4-ядерный процессор apple слегка уступает - но только 8-ядерному от интел. когда в следующем году apple выпустит нормальные 8-ядерники для большой прошки, x86 будут выглядеть очень кисло. но конечно, пока всё это перекрывается отсутствием нового софта

для тех, кто не в курсе:

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Лев Толстой

Bulat
0

С чего ты взял, что они по очереди работают?

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Анна Сергеева

–7

Интересно, но нет

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