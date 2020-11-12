MacBook Air на M1 без охлаждения работает быстрее топового MacBook Pro 2019 года.

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В базе данных тестового приложения GeekBench появились первые компьютеры Apple на собственных процессорах M1. По результатам синтетических тестов, они работают быстрее всех предшественников на Intel и немного проигрывают популярным «настольным» чипам.

MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти на чипе M1 показал 1687 баллов в тестах однопоточной производительности и 7433 балла в мультипоточной. Это выше, чем у многих предыдущих моделей на Intel-процессорах, в том числе последних iMac на i9 и i7 и MacBook Pro с i7.

MacBook Air по производительности в однопоточных задачах превосходит любые уже вышедшие и доступные для покупки Mac, в том числе модели с процессорами Intel 10-го поколения. При этом новое устройство от Apple работает без активного охлаждения и оснащено 8 ГБ оперативной памяти против 16 ГБ у Pro-моделей c Intel на борту.

В многопоточной производительности MacBook Air на M1 обгоняет Mac Pro конца 2013 года на Intel Xeon, а также MacBook Pro 2019 года с Intel Core i9. Однако проигрывает Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года.

Новый Air также на 53% быстрее самой максимальной модели на i7, которая вышла весной 2020 года в однопоточных задачах, и втрое быстрее в многопоточных. Устройство также превосходит процессор Ryzen 9 для ноутбуков в однопоточных задачах на 41% и на 6,6% отстаёт в многопоточных. Настольному ПК на Ryzen 5 5600X новый Air на M1 проигрывает менее 1% производительности в одном потоке и 12% — в многопотоке.

Geekbench не отражает реальную производительность, а выдаёт унифицированные результаты в синтетических тестах, пишет TJ. Как именно устройства на M1 будут справляться с повседневными и профессиональными задачами, пока неизвестно: для полного раскрытия их потенциала разработчикам ещё предстоит адаптировать программы и игры под новую архитектуру.