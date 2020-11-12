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Техника
Евгений Делюкин
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Что нового в macOS Big Sur: редизайн в стиле iOS, поддержка ARM и Safari с переводчиком и проверкой паролей Материал редакции

Обновление будет доступно с 12 ноября 2020 года.

53 комментария
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Обновлённый внешний вид

Big Sur — самое большое изменение дизайна macOS со времен OS X, заявила Apple на WWDC 2020. Система стала ближе к iPadOS: с акцентом на полупрозрачности, глубине и затемнениях. Компания переработала системные меню, «Центр уведомлений» и «Пункт управления».

Обновление постепенно станет доступно для всех пользователей актуальных устройств.

Apple также обновила иконки стандартных приложений, чтобы они больше напоминали значки сервисов на iOS, но «сохранили индивидуальность Mac». Панели инструментов и боковые панели приложений выглядят чище, подсветка кнопок отключается, пока не используются.

Слева — старые иконки macOS, справа — новые

Верхняя строка меню стала полупрозрачной, между кнопками увеличился интервал. В строке изменился дизайн кнопок и появилась новая — для вызова «Пункта управления». Он работает так же, как в iOS.

«Пункт управления» macOS предоставляет быстрый доступ к системным функциям: беспроводным подключениям, управлению музыкой и громкостью, яркостью дисплея и подсветкой клавиатуры, режиму «Не беспокоить».

При необходимости можно убирать и добавлять в «Пункт управления» нужные функции, перетаскивая их в строку меню

Центр уведомлений тоже переработали: он объединяет входящие сообщения от приложений с виджетами в едином окне.

Уведомления сгруппированы по приложениям, долгим нажатием на них можно вызвать дополнительные действия, например воспроизведение нового подкаста или ответ на письмо без открытия приложения.

Виджеты похожи на те, что в iOS 14 — они настраиваются в трех размерах, есть отдельная галерея для предпросмотра, появились виджеты для «Заметок», «Подкастов», «Экранного времени» и других приложений.

Dock тоже изменился и стал «плавающим» и полупрозрачным.

Сверху — macOS Big Sur, снизу — macOS Catalina 2019 года

Изменились диалоговые окна, боковые панели, окно Finder: некоторые кнопки исчезнут из окон, если убрать курсор из области, где они расположены. Apple считает, что это позволит сосредоточиться на работе или контенте.

Системные звуки также изменились, чтобы быть «приятнее для слуха», вернулся стандартный звук включения.

Включение Mac с Big Sur

Поддержка ARM-процессоров Apple

Новая macOS Big Sur будет поддерживать как чипы Intel, так и Apple, которая планирует перейти на собственные процессоры в Mac в течение двух лет.

Первым процессором Apple стал M1, он будет установлен в MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini 2020 года.

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С переходом на ARM разработчики смогут переносить приложения с iOS на macOS без дополнительных изменений, все приложения Apple уже адаптированы под новую архитектуру.

Приложения, выпущенные для Intel-устройств, будут работать на ARM-версии Big Sur через инструмент Rosetta 2. Приложения для чипов Apple — через интерфейс Universal 2.

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Работа с конфиденциальностью

Apple добавила пометки в App Store и Mac App Store о том, какие данные собирают приложения и используются ли они для отслеживания пользователя в других приложениях и на сайтах. Разработчики должны сами сообщить эту информацию.

Обновление приложений

Safari

  • Браузер Apple получил новую стартовую страницу. На неё можно добавить избранное, часто посещаемые сайты, предложения Siri, список для чтения, вкладки iCloud и новую функцию Privacy Report (отчёт о конфиденциальности).
  • Браузер стал быстрее и энергоэффективнее, заявляет Apple: скорость загрузки сайтов на 50% выше, чем у Google Chrome, а время работы устройства при просмотре потокового видео в Safari до полутора часов больше, чем в Chrome или Firefox.
  • Появилась поддержка HDR-видео и просмотр 4K HDR и Dolby Vision в Netflix и YouTube — для владельцев устройств 2018 года и позднее.
  • Появился «Отчёт о конфиденциальности» — он показывает, сколько трекеров было заблокировано на всех сайтах и конкретном адресе за последние 30 дней.
  • Появилась поддержка API для преобразования расширений Google Chrome, Microsoft Edge и Firefox в совместимый с Safari формат. Для каждого расширения можно выбрать, к каким сайтам оно получит доступ.
  • Появился встроенный переводчик, русский среди поддерживаемых языков.
  • Браузер теперь проверяет пароли, предупреждает, если они были скомпрометированы в утечках данных, и при необходимости генерирует новые.
  • Переработаны вкладки, появилась функция предпросмотра страницы. Вместе с адресом показывается логотип.

«Сообщения»

Apple перенесла «Сообщения» из iOS 14, оно получило похожие функции.

  • В верхней части приложения можно закрепить до девяти чатов, индикаторы показывают, когда кто-то набирает текст, новые сообщения и ответы анимированы.
  • Появились упоминания и цепочки ответов: можно ответить на конкретное сообщение в разговоре, приложение автоматически создаст новую ветку под ответом.
  • Поиск группирует результаты по наличию ссылок и фото, выделяет в сообщениях нужные слова.
  • Появилась возможность создавать и отправлять Memoji и эффекты.

«Карты»

Приложение также портировано с iOS 14.

  • Теперь на Mac можно планировать маршруты и отправлять их на iOS.
  • Появились путеводители с кафе, магазинами и интересными местами.
  • Некоторые города можно осматривать в режиме 3D-панорам (раньше было только в iOS).
  • Появились планы аэропортов и торговых центров.

«Фото»

  • В приложении появились новые инструменты ретуширования для удаления элементов изображений.
  • Для редактирования видео доступны все инструменты, что и для снимков: фильтры, экспозиция, повороты.
  • Улучшены «Воспоминания»: используются актуальные медиафайлы, применяется стабилизация.
  • Появилась возможность добавить подписи в свойствах медиафайла.

Быстрые обновления и другие новые возможности

  • Все обновления системы после установки Big Sur будут проходить в фоновом режиме и быстрее.
  • AirPods и другие наушники Apple с чипом H1 автоматически переключаются между устройствами одной учетной записи iCloud. Например, если слушать музыку на iPhone и сесть за Mac, система предложит переключить аудио с телефона на компьютер.
  • Появилась функция оптимизированной зарядки аккумулятора и график его использования, как на iOS.
  • Оптимизирован поиск Spotlight, результаты появляются при вводе запроса и выдаются структурированным списком. Сам Spotlight интегрирован в Safari, Pages, Keynote и другие приложения, появился предпросмотр документов.
  • В диктофоне появились папки, избранное и функция автоматической очистки шумов и эха.
  • В «Напоминаниях» появились подсказки при выборе даты и места, а также из «Почты», установка напоминаний для тех, с кем пользователь делится списками, быстрый поиск и эмодзи.
  • Улучшен поиск в «Музыке».

Какие устройства можно обновить до macOS Big Sur

  • MacBook: 2015 и позднее.
  • MacBook Air: 2013 и позднее.
  • MacBook Pro: Late 2013 и позднее.
  • Mac mini: 2014 и позднее.
  • iMac: 2014 и позднее.
  • iMac Pro: 2017 и позднее.
  • Mac Pro: 2013 и позднее.
A visual comparison of macOS Catalina and Big Sur
This post is an attempt to provide a visual comparison of pretty dramatic UI changes between macOS…
www.andrewdenty.com

#macos #apple

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53 комментария
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Denis Novikov

9

А я пожалуй недельку подожду, отзывы почитаю

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Kokoulin Nikolay

Denis
7

Убрали калькулятор из сайдбара, так что смысла переходить нет

Ответить

Григорий Крутеев

Kokoulin
1

Зато его добавили прямо в spotlight. Просто набираете формулу и все.

Ответить

Яся Зайцев

Kokoulin
0

Вот это плохо частенько юзаю его из бока

Ответить

Виктор Арапов

Denis
0

Через недельку её только скачают)

Ответить

Goodsanta

8

Какие устройства можно обновить до macOS Big Sur

MacBook Air 2013+

Мой эйр 2018 года при проверке обновлений:

Ответить

George Weiller

5

Что значит вернулся стандартный звук включения, у меня он не уходил никуда..

Ответить

Анна Просветова

George
0

Его убрали начиная с MacBook Pro 2016.

Ответить

Виктор Арапов

4

Эпол, почему так долго, я уже переиксайтед...

Ответить

A V

Виктор
1

Потому что все уже переиксайтед

Ответить

Simon Sablin

A
4

даже мой мак уже переиксайтед 

Ответить

Dmitry Myachin

1

Почему в Вай-Фая и Блютуза нет стрелочки, а АирДропа есть? Что должно происходит по кликам на эти элементы?

Подсветка клавиш — почему кнопка, а не слайдер? Разве есть только одно значение яркости? Или это просто вкл-выкл?

На какой позиции проигрывания находится музыкальный трек? Как вернуться на предыдущий? Это перейти на несколько секунд вперёд по треку или перейти на следующий трек?

Сук, я в этих вашим МакОСах нифига не понимаю. Всё такое неочевидное.

Ответить

Kostya Grishko

Dmitry
2

Все там нормально. Просто мышка на скрине не отображается (когда наводишь, стрелочка появляется).

Ответить

Виктор Арапов

1

Пока неутешительно 😢

Ответить

Simon Sablin

Виктор
2

Понеслась! 

Ответить

Simon Sablin

Simon
0

Сейчас увидел, что скорость скачки 9 часов... Шота не хочица столько на работе восседать в столь поздний час

Ответить

Zypar Akhmat

Simon
0

Оставить на качку и вырубить дисплей. Done ✅

Ответить

Simon Sablin

Zypar
0

Ну как бы... GM, мои хорошие

Ответить

Oleksandr

Simon
2
Ответить

Алексей из

Simon
0

12ГБ? Ого.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Simon
0

Сообщение удалено

Ответить

Евгений Черепанов

Simon
0

Уже сутки..

Ответить

Алексей из Loading,express

Виктор
0

у меня тоже самое.

Ответить

Андрей Васильев

1

Падаждемсь...

Ответить

Рустам Мехтиев

Андрей
1

да-да, та же проблема 

Ответить

Руслан Яцукевич

Рустам
0

Через VPN работает быстрее

Ответить

Андрей Васильев

Руслан
1

Вообще встало из-за впн :(

Ответить

Рустам Мехтиев

Руслан
0

сейчас попробуем, спасибо) 

Ответить

Alexandr Kuznetsov

1

Встанет на mac 2018го и imac2019 го?

Ответить

Анна Просветова

Alexandr
1

Конечно.

Ответить

Oleg Berezan

1

Ждёмс...

Ответить

Данил Фёдоров

1

Прежде чем будете обновляться, учтите, что виртуальные машины через Parallels и другие проги еще не работают (по крайней мере на последней бете так было)

Ответить

Kokoulin Nikolay

Данил
0

У паралелса уже есть фикс

Ответить

Ivan Plotin

Данил
0

да они еще в 10.15 * начудили, что виртуализация стала работать через одно место. 

Ответить

Евгений Антропов

1

А что по производительности? Оболочка лучше стала или наоборот, как обычно, тормозит работу 3-5 летних устройств?

Ответить

Павел

Евгений
0

MacBook Pro 17-го года. В целом работает плавнее и быстрее последних сборок Каталины.

Ответить

Алексей Михальский

1

подожду, и так все работает. как всегда еще беспокоит судьба сторонних программ :( все чаще появляются мысли все-таки переползти на винду и андроид, но очень много плюсов и в эппл сохраняются, как ни странно.

Ответить

Nikolay Kapustin

Алексей
0

как и на винде, пока не выйдет первый сервис пак, а еще лучше второй, не надо ставить

Ответить

Виктор Арапов

Nikolay
0

Мохави хорошо работала с первым релизом, даже "сервис пак" ждать не пришлось)

Ответить

Павел

Nikolay
0

Формально первый уже вышел, так как релизной версии 11.0.0 не было. С сегодняшним релизом пользователю отдаётся сразу 11.0.1.

Ответить

Nikolay Kapustin

Павел
0

все равно количество багов в релизе дофига, я подожду

Ответить

Ivan Tsvetkov

0

Не подскажите, как обновиться?

Ответить

Виктор Арапов

Ivan
1

В приложении App Store вбиваете в поиск "macos big sur", дальше природа подскажет ✌🏻 Или через Системные настройки => Обновление ПО

Ответить

Ivan Tsvetkov

Виктор
0

Уже попробовал, везде глухо

Ответить

Виктор Арапов

Ivan
1

Лучше подождите до завтра, скорость скачивания всё равно никуда не годится. 

Ответить

Золотое Руно

0

В предрелизной бете Сафари по-прежнему кусок говна, ждём чуда.

Ответить

Лесной корабль

Золотое
0

Ты просто не умеешь его готовить, это лучший браузер на свете.
А с поддержкой хромовых и лисовых расширений, единственно нужный

Ответить

Виктор Арапов

Лесной
0

Сафари поддерживает хромово-лисовые расширения?

Ответить

Максим Рощин

0

Главный вопрос, пакет adobe уже работает?

Ответить

Виктор Арапов

0

"Все обновления системы после установки Big Sur будут проходить в фоновом режиме и быстрее."

Кто в курсе, как это будет выглядеть? Имеется в виду, вообще в фоне без перезагрузки?

Ответить

Населенный рубин

0

как всегда, эмейзинг
но я пролетаю с ней :(

Ответить

Виктор Арапов

Населенный
0

Зато вам ждать не надо, сидя ночью возле компьютера! Не подошла версия? Зато выспались!

Ответить

Виктор Арапов

0

@Aleksey Bobkov Друг, вы excited?

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