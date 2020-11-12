Обновление будет доступно с 12 ноября 2020 года.

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Обновлённый внешний вид

Big Sur — самое большое изменение дизайна macOS со времен OS X, заявила Apple на WWDC 2020. Система стала ближе к iPadOS: с акцентом на полупрозрачности, глубине и затемнениях. Компания переработала системные меню, «Центр уведомлений» и «Пункт управления».

Обновление постепенно станет доступно для всех пользователей актуальных устройств.

Apple также обновила иконки стандартных приложений, чтобы они больше напоминали значки сервисов на iOS, но «сохранили индивидуальность Mac». Панели инструментов и боковые панели приложений выглядят чище, подсветка кнопок отключается, пока не используются.

Слева — старые иконки macOS, справа — новые

Верхняя строка меню стала полупрозрачной, между кнопками увеличился интервал. В строке изменился дизайн кнопок и появилась новая — для вызова «Пункта управления». Он работает так же, как в iOS.

«Пункт управления» macOS предоставляет быстрый доступ к системным функциям: беспроводным подключениям, управлению музыкой и громкостью, яркостью дисплея и подсветкой клавиатуры, режиму «Не беспокоить».

При необходимости можно убирать и добавлять в «Пункт управления» нужные функции, перетаскивая их в строку меню

Центр уведомлений тоже переработали: он объединяет входящие сообщения от приложений с виджетами в едином окне.

Уведомления сгруппированы по приложениям, долгим нажатием на них можно вызвать дополнительные действия, например воспроизведение нового подкаста или ответ на письмо без открытия приложения.

Виджеты похожи на те, что в iOS 14 — они настраиваются в трех размерах, есть отдельная галерея для предпросмотра, появились виджеты для «Заметок», «Подкастов», «Экранного времени» и других приложений.

Dock тоже изменился и стал «плавающим» и полупрозрачным.

Сверху — macOS Big Sur, снизу — macOS Catalina 2019 года

Изменились диалоговые окна, боковые панели, окно Finder: некоторые кнопки исчезнут из окон, если убрать курсор из области, где они расположены. Apple считает, что это позволит сосредоточиться на работе или контенте.

Системные звуки также изменились, чтобы быть «приятнее для слуха», вернулся стандартный звук включения.

Включение Mac с Big Sur

Поддержка ARM-процессоров Apple

Новая macOS Big Sur будет поддерживать как чипы Intel, так и Apple, которая планирует перейти на собственные процессоры в Mac в течение двух лет.

Первым процессором Apple стал M1, он будет установлен в MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini 2020 года.

С переходом на ARM разработчики смогут переносить приложения с iOS на macOS без дополнительных изменений, все приложения Apple уже адаптированы под новую архитектуру.

Приложения, выпущенные для Intel-устройств, будут работать на ARM-версии Big Sur через инструмент Rosetta 2. Приложения для чипов Apple — через интерфейс Universal 2.

Microsoft и Adobe объявили, что готовят новые версии продуктов: «нативно» уже работают Word, Excel и Lightroom, Photoshop для ARM Mac выйдет в 2021 году

Работа с конфиденциальностью

Apple добавила пометки в App Store и Mac App Store о том, какие данные собирают приложения и используются ли они для отслеживания пользователя в других приложениях и на сайтах. Разработчики должны сами сообщить эту информацию.

Обновление приложений

Safari

Браузер Apple получил новую стартовую страницу. На неё можно добавить избранное, часто посещаемые сайты, предложения Siri, список для чтения, вкладки iCloud и новую функцию Privacy Report (отчёт о конфиденциальности).

Браузер стал быстрее и энергоэффективнее, заявляет Apple: скорость загрузки сайтов на 50% выше, чем у Google Chrome, а время работы устройства при просмотре потокового видео в Safari до полутора часов больше, чем в Chrome или Firefox.

Появилась поддержка HDR-видео и просмотр 4K HDR и Dolby Vision в Netflix и YouTube — для владельцев устройств 2018 года и позднее.

Появился «Отчёт о конфиденциальности» — он показывает, сколько трекеров было заблокировано на всех сайтах и конкретном адресе за последние 30 дней.

Появилась поддержка API для преобразования расширений Google Chrome, Microsoft Edge и Firefox в совместимый с Safari формат. Для каждого расширения можно выбрать, к каким сайтам оно получит доступ.

Появился встроенный переводчик, русский среди поддерживаемых языков.

Браузер теперь проверяет пароли, предупреждает, если они были скомпрометированы в утечках данных, и при необходимости генерирует новые.

Переработаны вкладки, появилась функция предпросмотра страницы. Вместе с адресом показывается логотип.

«Сообщения»

Apple перенесла «Сообщения» из iOS 14, оно получило похожие функции.

В верхней части приложения можно закрепить до девяти чатов, индикаторы показывают, когда кто-то набирает текст, новые сообщения и ответы анимированы.

Появились упоминания и цепочки ответов: можно ответить на конкретное сообщение в разговоре, приложение автоматически создаст новую ветку под ответом.

Поиск группирует результаты по наличию ссылок и фото, выделяет в сообщениях нужные слова.

Появилась возможность создавать и отправлять Memoji и эффекты.

«Карты»

Приложение также портировано с iOS 14.

Теперь на Mac можно планировать маршруты и отправлять их на iOS.

Появились путеводители с кафе, магазинами и интересными местами.

Некоторые города можно осматривать в режиме 3D-панорам (раньше было только в iOS).

Появились планы аэропортов и торговых центров.

«Фото»

В приложении появились новые инструменты ретуширования для удаления элементов изображений.

Для редактирования видео доступны все инструменты, что и для снимков: фильтры, экспозиция, повороты.

Улучшены «Воспоминания»: используются актуальные медиафайлы, применяется стабилизация.

Появилась возможность добавить подписи в свойствах медиафайла.

Быстрые обновления и другие новые возможности

Все обновления системы после установки Big Sur будут проходить в фоновом режиме и быстрее.

AirPods и другие наушники Apple с чипом H1 автоматически переключаются между устройствами одной учетной записи iCloud. Например, если слушать музыку на iPhone и сесть за Mac, система предложит переключить аудио с телефона на компьютер.

Появилась функция оптимизированной зарядки аккумулятора и график его использования, как на iOS.

Оптимизирован поиск Spotlight, результаты появляются при вводе запроса и выдаются структурированным списком. Сам Spotlight интегрирован в Safari, Pages, Keynote и другие приложения, появился предпросмотр документов.

В диктофоне появились папки, избранное и функция автоматической очистки шумов и эха.

В «Напоминаниях» появились подсказки при выборе даты и места, а также из «Почты», установка напоминаний для тех, с кем пользователь делится списками, быстрый поиск и эмодзи.

Улучшен поиск в «Музыке».

Какие устройства можно обновить до macOS Big Sur