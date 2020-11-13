Пользователи Mac пожаловались на проблемы с запуском приложений после релиза macOS Big Sur Материал редакции
Самый простой способ исправить проблему — отключить интернет, говорят эксперты.
Пользователи Mac пожаловались, что их компьютеры 12 ноября работали медленнее, чем обычно. Некоторые столкнулись с медленным запуском приложений как от Apple, так и от сторонних разработчиков, а у других приложения не открывались вовсе.
Это случилось после того, как пользователи попытались загрузить обновление macOS Big Sur, но возникала ошибка.
Однако Ars Technica пишет, что проблемы возникали не только у тех, кто пытался обновить систему.
Причины произошедшего неизвестны, но TechCrunch предполагает, что из-за высокой нагрузки на сервер после релиза Big Sur произошёл сбой Gatekeeper — функции безопасности, которая проверяет подлинность приложений на Mac при запуске. The Verge также пишет, что высокая нагрузка повредила сервис Apple OCSP (протокол состояния сетевого сертификата).
Apple подтвердила, что с загрузкой обновления операционной системы Mac были проблемы, но заверила, что их устранили. По данным с сайта компании, они наблюдались с 21:00 12 ноября по 04:15 13 ноября (московское время). The Verge отмечает, что по-прежнему неизвестно, был ли Big Sur причиной сбоя. Однако пользователи продолжают жаловаться на медленную работу компьютеров Mac.
Как решить проблему
Разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон на своей странице в Twitter рассказал, как исправить проблему.
«Если вы столкнулись с зависанием при запуске приложений на Mac, я решил проблему с помощью файервола Little Snitch. Помогает отключение trustd соединения к http://ocsp.apple.com или полное отключение интернета», — написал он.
«Убедитесь, что отключили соединение к OCSP для system и user», — добавил он.
Ведущий подкастов Мэтт Шауффер предложил другой способ для программистов. «Если вы программист, но у вас нет Little Snitch, вы можете временно исправить это, добавив эту строку в файл /etc/hosts: 127.0.0.1 http://ocsp.apple.com», — написал он.
Инструкция для не программистов:
- Откройте «Терминал» (Приложения/Утилиты/Терминал).
- Введите sudo nano /etc/hosts, нажмите enter.
- Введите системный пароль, нажмите enter.
- Переместите курсор в нижнюю часть файла, добавьте новую строку.
- Напечатайте: 127.0.0.1 http://ocsp.apple.com.
- ctrl-x, y, enter.
- Удалите эту строку, как только Apple исправит проблему.
Хз, с лета гоняю с биг сюром, никаких проблем в запуске приложений не замечено
У меня только CCleaner с третьего раза запускается и несколько раз kernel task сходил с ума и сжирал оперативку во время просмотра сериальчиков на мегого. В остальном проблем тоже не заметил.
Вот что бывает, когда разработку на аутсорс индусам отдаёшь. Полгода - это мало, чтобы поправить все критические баги?
Вот яблоки в последнее время заебали косячить. Конечно столько всего за месяц...
подобное и с теликами бывает
https://twitter.com/mental_foreplay/status/1327116613288603649?s=19
Проблема не в докторант сети, а в том что телеку инет нужен был, что бы данные сливать.
Подтверждаю, вчера после перекуса вечернего решил за комп сесть поработать (как раз в районе 21-22 часов), вывожу мак из спящего режима - тупо кирпич, ни на что не реагирующий, не способного открыть ни одно приложение... Думал, что проблема локальная, поэтому решил переустановить ОС через режим восстановления, пздц, но после этого вроде все заработало.
но после обновления биг сур работает тоже ну скажем так не очень то быстро
Подскажите, как отключить сглаживание шрифтов? Раньше в Системных настройках → Основное, был пункт сглаживание шрифта и что-то еще.
Теперь пункта нет, а сглаживание включилось из-за чего текст стал жирным.
Система ощутимо подтормаживать начала. MB Pro 16"
Блоги компаний
Показать еще