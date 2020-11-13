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Техника
Вадим Скворцов
1975

Пользователи Mac пожаловались на проблемы с запуском приложений после релиза macOS Big Sur Материал редакции

Самый простой способ исправить проблему — отключить интернет, говорят эксперты.

18 комментариев
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Пользователи Mac пожаловались, что их компьютеры 12 ноября работали медленнее, чем обычно. Некоторые столкнулись с медленным запуском приложений как от Apple, так и от сторонних разработчиков, а у других приложения не открывались вовсе.

Это случилось после того, как пользователи попытались загрузить обновление macOS Big Sur, но возникала ошибка.

Tyler Larew @Shyguy3498
@AgonSylejmani @AppleSupport It’s not working. https://t.co/o8XDoXONKW
will @willslwright04
@AppleSupport I had this message about 6 times now! My Mac still won’t update and is running slow! This needs to be fixed ASAP. https://t.co/IBx5M77bHi
Maahir dhall @Maahirdhall
@AppleSupport the Download keeps crashing. Thirdparty apps on my MBP like powerpoint, Spotify, vs code are not opening after the first download crash for Mac OS Big Sur on my MBP late 2016. I can't work now nor attend my online lectures as Zoom is crashing too! Please help!!
Skylar Lewis @skylarlewis90
@mikehermary @panic All of my non-Apple apps became really slow to open as well. I don't have Nova or Sketch though. Apple apps load fine, but anything non-Apple takes a bit. Just started in the last hour.
Akash @Akashhh0
@AppleSupport tried few times but keep getting same error.
I have 2019 Macbook
@AppleSupport #BigSur #Apple https://t.co/TwUaZN0aRo

Однако Ars Technica пишет, что проблемы возникали не только у тех, кто пытался обновить систему.

Причины произошедшего неизвестны, но TechCrunch предполагает, что из-за высокой нагрузки на сервер после релиза Big Sur произошёл сбой Gatekeeper — функции безопасности, которая проверяет подлинность приложений на Mac при запуске. The Verge также пишет, что высокая нагрузка повредила сервис Apple OCSP (протокол состояния сетевого сертификата).

Apple подтвердила, что с загрузкой обновления операционной системы Mac были проблемы, но заверила, что их устранили. По данным с сайта компании, они наблюдались с 21:00 12 ноября по 04:15 13 ноября (московское время). The Verge отмечает, что по-прежнему неизвестно, был ли Big Sur причиной сбоя. Однако пользователи продолжают жаловаться на медленную работу компьютеров Mac.

mr.robot @0xa000
Anybody got the feeling his computer is slow AF after upgrading to macOS Big Sur? my test/lab machine is a MBA 2016 and it feels so slow i can hardly browse websites, it's so slow i wouldn't want to use it anymore.

Как решить проблему

Разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон на своей странице в Twitter рассказал, как исправить проблему.

«Если вы столкнулись с зависанием при запуске приложений на Mac, я решил проблему с помощью файервола Little Snitch. Помогает отключение trustd соединения к http://ocsp.apple.com или полное отключение интернета», — написал он.

Джефф Джонсон

«Убедитесь, что отключили соединение к OCSP для system и user», — добавил он.

Ведущий подкастов Мэтт Шауффер предложил другой способ для программистов. «Если вы программист, но у вас нет Little Snitch, вы можете временно исправить это, добавив эту строку в файл /etc/hosts: 127.0.0.1 http://ocsp.apple.com», — написал он.

Инструкция для не программистов:

  1. Откройте «Терминал» (Приложения/Утилиты/Терминал).
  2. Введите sudo nano /etc/hosts, нажмите enter.
  3. Введите системный пароль, нажмите enter.
  4. Переместите курсор в нижнюю часть файла, добавьте новую строку.
  5. Напечатайте: 127.0.0.1 http://ocsp.apple.com.
  6. ctrl-x, y, enter.
  7. Удалите эту строку, как только Apple исправит проблему.

#новость #macos #apple

Спасибо за наводку Новости TJ
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18 комментариев
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Dmitry Porkhaev

3

Хз, с лета гоняю с биг сюром, никаких проблем в запуске приложений не замечено

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Mike Kosulin

Dmitry
3

Это потому что не релизная)

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Mike Rudine

Dmitry
0

У меня только CCleaner с третьего раза запускается и несколько раз kernel task сходил с ума и сжирал оперативку во время просмотра сериальчиков на мегого. В остальном проблем тоже не заметил.

Ответить

Yury Grinev

Mike
2

CCleaner

Зачем? Для чего?

Ответить

Denis Novikov

Mike
0

CCleaner? У мака же своя подчищалка 
TuneUp ещё не хватает)

Ответить

Nikolay Safronov

1

Вот что бывает, когда разработку на аутсорс индусам отдаёшь. Полгода - это мало, чтобы поправить все критические баги?

Ответить

Deniss Karpak

0

Вот яблоки в последнее время заебали косячить. Конечно столько всего за месяц...

Ответить

Al Sark

0

Яблоко сгнило, выкидывайте его в помойку.

Ответить

Todd

0

подобное и с теликами бывает
https://twitter.com/mental_foreplay/status/1327116613288603649?s=19

Евгений Лебедев @mental_foreplay
Друг рассказал кул стори как в один прекрасный день его 4к OLED телик за 80к+ перестал включаться т. к. в России была забанена одна из подсетей производителя. Телик слал статистику использования при вкл и выкл. Пришлось городить VPN.
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Александр Якунин

Todd
0

Проблема не в докторант сети, а в том что телеку инет нужен был, что бы данные сливать.

Ответить

Andrey Vinokurov

0

Подтверждаю, вчера после перекуса вечернего решил за комп сесть поработать (как раз в районе 21-22 часов), вывожу мак из спящего режима - тупо кирпич, ни на что не реагирующий, не способного открыть ни одно приложение... Думал, что проблема локальная, поэтому решил переустановить ОС через режим восстановления, пздц, но после этого вроде все заработало.

Ответить

Maksim Momonov

0

Внести строчку в HOST доступно только программистам?

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Святослав Иванов

0

но после обновления биг сур работает тоже ну скажем так не очень то быстро

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Ivan Pavlov

0

Терминал и красноглазие это только в Linux говорили они

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Даниил Гудмен

0

Подскажите, как отключить сглаживание шрифтов? Раньше в Системных настройках → Основное, был пункт сглаживание шрифта и что-то еще.

Теперь пункта нет, а сглаживание включилось из-за чего текст стал жирным. 

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Виталий Черемухи

0

Система ощутимо подтормаживать начала. MB Pro 16"

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Даниил Гудмен

Виталий
0

Тоже было, но после пропало, видимо разошелся. MB Pro 15

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Кирилл Баскус

0

ИТС ЭМЕЙЗИН

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