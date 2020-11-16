Пульт и звонки: в сеть до анонса утекли данные о «Яндекс.Станции Макс»

25 ноября компания проведёт Yet Another Conference.

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В Telegram-канале сообщества поклонников «умных» устройств «Яндекса» опубликовали фотографию коробки неанонсированной «Яндекс.Станции Макс». До этого участники чата также обнаружили на сервере компании прошивки ко всем устройствам, в том числе к «Максу».

Устройство получило кодовое название yandexstation_2. Судя по данным из прошивок, оно имеет LED-экран, поддерживает кодеки Opus, Vorbi, EAC3, AC3, AAC, VP9, HEVC и AVC.

У «Яндекс.Станции Макс» есть пульт, который до этого тоже не анонсировали. Колонка также поддерживает вывод видео в 4К, HDR, режим нескольких комнат и звонки из «Яндекс.Мессенджера», заметил TJ. Компания не комментирует слухи о новой колонке.

Функции, поддерживаемые в «Яндекс.Станции Макси»

25 ноября пройдет ежегодная конференция Яндекса «Yet another Conference». Ожидается, что на ней в том числе анонсируют новые устройства экосистемы компании.