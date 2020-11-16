Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Новости TJ
147

Пульт и звонки: в сеть до анонса утекли данные о «Яндекс.Станции Макс»

25 ноября компания проведёт Yet Another Conference.

0 Обсудить
В закладки

В Telegram-канале сообщества поклонников «умных» устройств «Яндекса» опубликовали фотографию коробки неанонсированной «Яндекс.Станции Макс». До этого участники чата также обнаружили на сервере компании прошивки ко всем устройствам, в том числе к «Максу».

Устройство получило кодовое название yandexstation_2. Судя по данным из прошивок, оно имеет LED-экран, поддерживает кодеки Opus, Vorbi, EAC3, AC3, AAC, VP9, HEVC и AVC.

У «Яндекс.Станции Макс» есть пульт, который до этого тоже не анонсировали. Колонка также поддерживает вывод видео в 4К, HDR, режим нескольких комнат и звонки из «Яндекс.Мессенджера», заметил TJ. Компания не комментирует слухи о новой колонке.

Функции, поддерживаемые в «Яндекс.Станции Макси»

25 ноября пройдет ежегодная конференция Яндекса «Yet another Conference». Ожидается, что на ней в том числе анонсируют новые устройства экосистемы компании.

Неизвестно, сколько будет стоить новая колонка. Цена «Яндек.Станции» составляет 12 990 рублей, а «Станции.Мини» — 4 490 рублей.

#яндекс #яндексстанция

Новости TJ PLUS
+453
0
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 177402, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Nov 2020 14:30:16 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Новый локдаун. Что делать бизнесу?
17 бизнесов: 5 умерли, 7 стабильны, 5 озолотились на Covid в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте Устойчивые города: Москва
Azoft
Подписан
Отписаться
Процесс разработки программного обеспечения в Azoft
В этой статье мы расскажем, как у нас построена работа над проектами и какой результат ждёт вас после каждого этапа раз…
0
ВТБ
Подписан
Отписаться
Как за полтора года ВТБ выстроил работу по DevSecOps
Банк уже создал внутреннюю разработку и сокращает зависимость от вендоров.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexandr Leibowitz
за день
В семье, как правило, есть общий бюджет, который распределён на всех ее членов. Каждый вносит посильный вклад ради общего блага. А в бизнесе есть только бюджет организации, который распределен между акционерами…
«Мы — не семья, мы — команда»: почему Netflix отказалась от «домашней» атмосферы и увольняет даже хороших сотрудников
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Michael Stepanov

SpaceX отправила к МКС первую…

From Siberia to…

Тройной куар: использование…

Михаил Качалов

Московские власти одобрили…

Alexander…

Минцифры предложило обязать…

Alex Alen

Купил телевизор LG, он оказался…

Георгий Беглорян

«Яндекс.Драйв» начнёт…

Leo Uvarov

Московские власти одобрили…

Лора Маслова

«Коммерсантъ»: МВД планирует…

ВКонтакте

Инструкция: как продавать в…

Andrew Ataman

«Люди думают, что муравьёв…

Bogdan Tikhomirov

«Яндекс.Драйв» начнёт…

colorless

«Яндекс.Драйв» начнёт…

Михаил Качалов

SpaceX отправила к МКС первую…

Sergei Timofeyev

Московские власти одобрили…

Илья Шишкунов

Игровое подразделение Mail.ru…

Alexandre Svergoun

«Мы — не семья, мы — команда…

Ray Smith

Игровое подразделение Mail.ru…

Sergei Timofeyev

Московские власти одобрили…

Станислав Калашников

Почему не надо тратить деньги…

Dennis Gerasimov

Московские власти одобрили…
null