Сделка обеспечит «выживание» Honor на фоне санкций США.

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Huawei объявила о продаже всех активов бренда Honor. Покупателем стали более 30 агентов и дилеров, которые объединились в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Среди них — поддерживаемые правительством Шэньчжэня компании.

Компания сообщила, что эта сделка «поможет продавцам и поставщикам пережить трудное время» и обеспечит «выживание» Honor.

Сумма сделки не раскрывается, но 10 ноября Reuters сообщил о планах Huawei продать Honor за $15 млрд. Издание писало, что почти 15% Honor получит компания Digital China, а от 10 до 15% достанется трем инвесткомпаниям, поддерживаемым правительством Шэньчжэня.

После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении бизнесом Honor. Смена собственников не повлияет на направление развития Honor, а также на высшее руководство и команду Honor, говорится в заявлении.