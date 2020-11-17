Huawei объявила о продаже бренда Honor — среди покупателей поддерживаемые правительством Шэньчжэня компании Материал редакции
Сделка обеспечит «выживание» Honor на фоне санкций США.
Huawei объявила о продаже всех активов бренда Honor. Покупателем стали более 30 агентов и дилеров, которые объединились в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Среди них — поддерживаемые правительством Шэньчжэня компании.
Компания сообщила, что эта сделка «поможет продавцам и поставщикам пережить трудное время» и обеспечит «выживание» Honor.
Сумма сделки не раскрывается, но 10 ноября Reuters сообщил о планах Huawei продать Honor за $15 млрд. Издание писало, что почти 15% Honor получит компания Digital China, а от 10 до 15% достанется трем инвесткомпаниям, поддерживаемым правительством Шэньчжэня.
После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении бизнесом Honor. Смена собственников не повлияет на направление развития Honor, а также на высшее руководство и команду Honor, говорится в заявлении.
- Бренд Honor появился в 2013 году, но работал в основном независимо от материнской компании Huawei, указывает Reuters. По данным исследовательской компании Canalys за июль-сентябрь, которые приводит издание, смартфоны Honor составили 26% от всех смартфонов Huawei.
- С 2019 года Китайская Huawei находится в чёрном списке властей США. На Honor не будут распространятся санкции, если бренд не будет зависеть от компании, указывает агентство.
- В октябре 2020 года источники Reuters также говорили о переговорах Huawei насчёт продажи Honor. Тогда издание писало о сумме сделки до $3,7 млрд, а детали не приводило.
Сколько читаю китайские новости, так и не смог разобраться во взаимосвязях между правительством и бизнесом. Где заканчивается государственное регулирование и начинается частный капитал? Непонятно.
Вот в США все более-менее понятно. В России тоже понятно, а в Китае нет.
Это потому, что китайцы умнее нас. Им-то всё понятно ;)
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