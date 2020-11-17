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«Ведомости»: Госкомиссия откажет «Мегафону» и «Ростелекому» в частотах для тестов 5G Материал редакции
Операторы просят частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц — они наиболее подходящие для массового покрытия сетями, но заняты силовыми структурами.
- Госкомиссия по радиочастотам не выдаст «дочкам» «Мегафона» и «Ростелекома» частоты 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ. Оно назначено на 23 ноября.
- Представители операторов утверждают, что для строительства сетей 5G в крупных городах оптимален диапазон 3,4-3,8 ГГц — эти частоты обеспечивают скорость связи и на них ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.
- В 2017-2018 годах операторы уже тестировали 5G на частотах 3,4-3,6 ГГц, но срок действия разрешения ГКРЧ истек, а заявку на его продление отклонили, говорит представитель «Ростелекома».
У компаний остаются частоты 3,4-3,6 ГГц, но их мало для построения полноценных 5G-сетей. Тем не менее, операторы могут использовать их на старте и в период разогрева рынка, пишет издание.
- В России частоты 3,4-3,6 ГГц заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Совет безопасности не хочет отказываться от них и заявляет, что структуры не могут использовать другие частоты по соображениям безопасности.
- Пока Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, власти предлагают операторам также использовать частоты 4,8-4,99 ГГц.
- Диапазон ниже 3 ГГц недостаточен для 5G, а частоты выше 24 ГГц не могут покрыть городские территории, утверждают операторы. Согласно их анализу, из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей.
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Dear Moscow,
частоты 3,4-3,6 ГГц заняты системами Минобороны
https://www.revape.ru/images/misc/shoigu-internet-on-nam-nahui-ne-nuzhon-5g-minoborony.jpg
SGDear
Симпатичная бабушка )
Константин Рогов
Военные вредители - и частоты у них, и земли у них, и имущество у них. Что они производят при этом? Ничего кроме убытков для бюджета.
Dear Moscow,Константин
Военные вредители ... Что они производят при этом? Ничего кроме убытков
Именно. Убытков для тех стран, у которых военных нет.
Иллюстрацией к этому прямо на наших глазах стала Армения.
Александр КучеряевКонстантин
Дело не в том что армия не может перестраиваться, а в том что не хочет, гораздо выгоднее получать бабки из бюджета и кормить 2 миллиона человек из которых реально боеспособны от силы процентов 20.
Дмитрий Теплов
Зачем только такие мощности военным, если в частях самый популярный способ связи - "отправить смску" ( послать свободного дневального в штаб )
Владимир Шляпошников
Роскосмос
Рогозину нужнее
Mikhail FedorenkoВладимир
Скорее военным
Sergei TimofeyevMikhail
Песни петь и транслировать.
Julian Russinhoff
Лол, операторы не хотят платить за оборудование на других частотах, предлагая бюджету рф заплатить за переход военных на другие частоты.
SG
Роскосмос и военные просто набивают цену , не более , как только будет нужная цена , сразу все решат !
Как говориться - хочешь ? - откати !
Yuri Ahmedov
Хотя бы приблизительные затраты на передачу этих частот операторам озвучили. Операторы может и скинулись бы. А то просто «не хочу, не буду», «работает и работает».
Sergei Timofeyev
Я правильно понимаю, что в заголовке заявляется новость об отказе предоставлять Мегафону и РТ частот, а в самой новости сказано о "дочках" (Йота и Теле2)?
Алексей Смоляков
Для начала 4g пусть везде нормально запустят.