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Техника
Рая Хачатрян
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«Ведомости»: Госкомиссия откажет «Мегафону» и «Ростелекому» в частотах для тестов 5G Материал редакции

Операторы просят частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц — они наиболее подходящие для массового покрытия сетями, но заняты силовыми структурами.

  • Госкомиссия по радиочастотам не выдаст «дочкам» «Мегафона» и «Ростелекома» частоты 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ. Оно назначено на 23 ноября.
  • Представители операторов утверждают, что для строительства сетей 5G в крупных городах оптимален диапазон 3,4-3,8 ГГц — эти частоты обеспечивают скорость связи и на них ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.
  • В 2017-2018 годах операторы уже тестировали 5G на частотах 3,4-3,6 ГГц, но срок действия разрешения ГКРЧ истек, а заявку на его продление отклонили, говорит представитель «Ростелекома».

  • У компаний остаются частоты 3,4-3,6 ГГц, но их мало для построения полноценных 5G-сетей. Тем не менее, операторы могут использовать их на старте и в период разогрева рынка, пишет издание.

  • В России частоты 3,4-3,6 ГГц заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Совет безопасности не хочет отказываться от них и заявляет, что структуры не могут использовать другие частоты по соображениям безопасности.
  • Пока Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, власти предлагают операторам также использовать частоты 4,8-4,99 ГГц.
  • Диапазон ниже 3 ГГц недостаточен для 5G, а частоты выше 24 ГГц не могут покрыть городские территории, утверждают операторы. Согласно их анализу, из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей.

#новость #5g #мегафон #ростелеком

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14 комментариев
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Dear Moscow,

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частоты 3,4-3,6 ГГц заняты системами Минобороны

https://www.revape.ru/images/misc/shoigu-internet-on-nam-nahui-ne-nuzhon-5g-minoborony.jpg

Ответить

SG

Dear
1

Симпатичная бабушка )

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Константин Рогов

1

Военные вредители - и частоты у них, и земли у них, и имущество у них. Что они производят при этом? Ничего кроме убытков для бюджета.

Ответить

Dear Moscow,

Константин
5

Военные вредители ... Что они производят при этом? Ничего кроме убытков

Именно. Убытков для тех стран, у которых военных нет.

Иллюстрацией к этому прямо на наших глазах стала Армения.

Ответить

Александр Кучеряев

Константин
0

Дело не в том что армия не может перестраиваться, а в том что не хочет, гораздо выгоднее получать бабки из бюджета и кормить 2 миллиона человек из которых реально боеспособны от силы процентов 20.

Ответить

Дмитрий Теплов

2

Зачем только такие мощности военным, если в частях самый популярный способ связи - "отправить смску" ( послать свободного дневального в штаб )

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Владимир Шляпошников

1

Роскосмос

Рогозину нужнее

Ответить

Mikhail Fedorenko

Владимир
1

Скорее военным

Ответить

Sergei Timofeyev

Mikhail
2

Песни петь и транслировать. 

Ответить

Julian Russinhoff

1

Лол, операторы не хотят платить за оборудование на других частотах, предлагая бюджету рф заплатить за переход военных на другие частоты.

Ответить

SG

0

Роскосмос и военные просто набивают цену , не более , как только будет нужная цена , сразу все решат !
Как говориться - хочешь ? - откати !

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Хотя бы приблизительные затраты на передачу этих частот операторам озвучили. Операторы может и скинулись бы. А то просто «не хочу, не буду», «работает и работает».

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Я правильно понимаю, что в заголовке заявляется новость об отказе предоставлять Мегафону и РТ частот, а в самой новости сказано о "дочках" (Йота и Теле2)?

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Алексей Смоляков

0

Для начала 4g пусть везде нормально запустят.

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