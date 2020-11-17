Пользователь сам сможет регулировать степень раздвижения экрана.

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Китайский производитель электроники Oppo показал концепт раздвижного смартфона на конференции Inno Day. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.

Сворачивающийся дисплей не имеет видимых заломов и складов. По словам компании, пользователь сам сможет регулировать степень раздвижения экрана — можно использовать любые промежуточные режимы между крайними состояниями.

Телефон оснастили двумя электромоторами, которые должны гарантировать равномерное раздвижение экрана без повреждений. Компания считает, что увеличенный дисплей пригодится при просмотре кино или для игр.

Oppo рассказала, что в работе над смартфоном подала заявки на 122 патента. Для придания экрану жёсткости используется слой Warp Track толщиной 0,1 мм.