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Oppo представила концепт раздвижного смартфона — дисплей можно растянуть с 6,7 до 7,4 дюйма Материал редакции

Пользователь сам сможет регулировать степень раздвижения экрана.

15 комментариев
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Китайский производитель электроники Oppo показал концепт раздвижного смартфона на конференции Inno Day. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.

Сворачивающийся дисплей не имеет видимых заломов и складов. По словам компании, пользователь сам сможет регулировать степень раздвижения экрана — можно использовать любые промежуточные режимы между крайними состояниями.

Телефон оснастили двумя электромоторами, которые должны гарантировать равномерное раздвижение экрана без повреждений. Компания считает, что увеличенный дисплей пригодится при просмотре кино или для игр.

Oppo рассказала, что в работе над смартфоном подала заявки на 122 патента. Для придания экрану жёсткости используется слой Warp Track толщиной 0,1 мм.

Oppo не первая компания, которая представила такой смартфон. Похожие концепты есть у LG и TCL. Технологию сворачивающего экрана LG использует и в телевизоре.

#новость #oppo

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15 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Круто!) Вот это реальная инновация, прям будущее

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iFlow Games

2

Хорош красавец.

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Активный крюк

0

Перевожу для 99% населения пользующихся метрической системой мер
с 6,7 до 7,4 дюйма = 17,02 см до 18,8 см 
Разница = 1,78 сантиметра
 
Вопрос: нахрена?

Ответить

BorisJ

Активный
2

Да ладно, признайся, ты бы свой тоже хотел увеличить.

Ответить

Sergei Timofeyev

Активный
0

Всего ничего, но сколько удовольствия!

Ответить

Активный крюк

Sergei
0

Если бы там была бабина способная развернуться на 16:9, я бы оценил ))

Достаешь из кармана кирпичик, развернул как пергамент, посмотрел на звездную карту куда тебя занесло, свернул, полетел дальше, все местные в шоке. 

А тут достал, выдвинул на сантиметр, все местные ржут над тобой и тычут пальцами, сгорая со стыда уходишь в закат.

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Максим Вторушин

Активный
0

1.78 в диагонали, а не в длине или ширине. Это сильно разные вещи)

Ответить

Andrei Smirnovsky

Активный
0

Речь вероятно о диагонали экрана, т.е. фактически будет больше

Ответить

Константин Куцевалов

1

Оппа, а вот такое я бы купил

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Михаил Синицын

0

Очень ждём

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Станислав Крамаренко

0

Лет через 5 можно будет купить за адекватный прайс, если не забросят технологию. Вопрос только с прочностью экрана и в защите от царапин.

Ответить

Bekzat Sadykov

0

Чего только люди не придумают, лишь бы телефон не поворачивать.

Ответить

Артем Богданов

0

Будет люфтить наверняка.

Ответить

Никита Алфимов

0

То есть из 20:9 получаем 3:2? Звучит занятно, но чую будут самого дисплея, но будем надееться что все будет ок. Потому что концерт складывающихся смартфонов все ещё недоделано как по мне

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Dear Moscow,

–1

дисплей можно растянуть с 6,7 до 7,4 дюйма

Розовую версию телефона, предлагаемую для дам, для увеличения нужно будет нежно поглаживать :)

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