Приложения для процессоров Intel работают гораздо лучше, чем ожидалось, а вот поддержка iOS «пока выглядит нелепо», пишет Дитер Бон из The Verge и другие обозреватели.

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17 ноября в продажу поступят первые Mac на базе собственного ARM-процессора Apple M1 — MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Зарубежные журналисты пользовались новыми устройствами около недели и подробно рассказали о впечатлениях.

Коротко — у Apple успешно получилось сделать практически всё, о чем она заявляла. Устройства на M1 работают дольше и быстрее аналогов на Intel, протестированные приложения работали корректно и стабильно, проблем с совместимостью нет.

Журналистов разочаровала только поддержка iOS-приложений: их можно запустить на новых MacBook и Mac, но пользоваться ими пока некомфортно.

MacBook Air M1 The Verge

Скорость

Журналисты The Verge, TechCrunch и CNBC отмечают очень высокую скорость работы устройств на M1, в особенности MacBook Pro с активным охлаждением. Оно позволяет ноутбуку не снижать мощность процессора при длительной нагрузке.

MacBook Pro работает без сбоев, приложения порой открываются быстрее, чем успеваешь убрать курсор с иконки, пишет TechCrunch. Во всех отношениях новые Mac больше напоминают iOS-устройства.

Загрузка приложений на MacBook Pro M1

Редактирование и рендер видео уступают только устройствам с мощным графическим чипом вроде Radeon 5500M или Vega 2. Компиляция проектов, например WebKit, происходит «быстрее практически любой машины Apple», а Mac mini на M1 обгоняет Mac Pro.

В тяжёлых задачах, которые длятся более 20 минут, MacBook Air M1 снижает частоты и работает медленнее MacBook Pro M1. Но даже с троттлингом MacBook Air превосходит устройства на базе Intel.

В задаче распаковки Xcode и экспорте 4K 60 FPS HDR видео в Final Cut Pro новые MacBook также опередили предшественников. Они работают в два раза быстрее Mac Pro 2019 года с процессором Xeon.

При экспорте 8K-видео Mac Pro с дискретной видеокартой Radeon 5500M оказался быстрее. Но MacBook Pro М1 всё ещё в три раза быстрее MacBook Pro со встроенной графикой и смог завершить процесс, тогда как Pro 2019 года разрядился.

Время работы

Главное, что впечатлило журналиста TechCrunch, — время работы. После сборки WebKit у MacBook Pro и MacBook Air M1 осталось 91% заряда, тогда как у 16-дюймового MacBook Pro 16 — 61%, 13-дюймового MacBook Pro на базе Intel i7 — 24%.

Безумная производительность на ватт мощности — секретное оружие M1, время работы зашкаливает даже в задачах, непосредственно связанных с мощностью процессора, комментирует TechCrunch

В смешанных и простых сценариях вроде просмотра видео и веб-серфинга M1 превосходит другие MacBook чуть более чем на четверть.

Просмотр 4K-видео при 60 кадрах в секунду:

MacBook Pro M1 — 20 часов.

MacBook Air M1 — 16 часов.



16-дюймовый MacBook Pro 2019 — 8 часов 6 минут.



13-дюймовый MacBook Pro 2019 года — 6 часов 40 минут.



У автора The Verge MacBook Air непрерывно работал без зарядки восемь-десять часов с учетом того, что журналист пользовался неоптимизированными под ARM приложениями для Intel: Chrome или Slack.

16 ГБ памяти хватило для стабильной повседневной работы

Теперь ОЗУ распаяна на плате, увеличить её объём самостоятельно не получится. Переход на единую архитектуру памяти оказался как минимум незаметным: система стабильно работает одновременно с несколькими приложениям, проблем с переключением между ними не было, даже если задачи выполнялись в фоновом режиме.

Приложения открываются быстро, похоже на более ранний MacBook Air, выпущенный в этом году. Я не заметил признаков замедления работы, даже когда открыл множество вкладок в браузере и около десятка приложений. CNBC

Даже когда ОЗУ заканчивалась и macOS начинает использовать файл подкачки, журналисты не заметили падения производительности. Но они допускают, что при работе с очень большими файлами система может вести себя хуже.

Также The Verge заметило, что MacBook Air стал мгновенно выходить из спящего режима и приложения восстанавливаются быстрее.

Поддержка Intel-приложений

Приложения, предназначенные для Mac на базе процессоров Intel, работают через среду конвертации Rosetta 2, которая показывает «отличные результаты». Журналисты не обнаружили падения производительности на M1 по сравнению даже с более мощным на бумаге 16-дюймовым MacBook Pro.

Сейчас приложения такие же быстрые, как и раньше, а когда разработчики обновят их до нативного уровня поддержки, пользователи получат бесплатный прирост производительности где-то на 30%. Беспроигрышная ситуация. TechCrunch

Проблем с совместимостью или производительностью приложений TechCrunch не нашло: MacBook Air справлялся с ресурсоёмкими приложениями для чипов Intel: Photoshop, Premiere и десятками вкладок в Google Chrome.

Смена чипа не нарушила работу старых приложений — по меньшей мере тех, что использую я. Мне удалось загрузить и установить множество приложений, которые не были оптимизированы под M1: Spotify, GeekBench, Google Chrome, Cisco AnyConnect, они работали нормально. CNBC

Вам не нужно беспокоиться о технических деталях перехода с Intel на M1 — это самое впечатляющее. Потому что они просто работают. The Verge

Поддержка iOS-приложений — слабое место новых Mac

Так как теперь в Mac ARM-процессор, на них можно установить и запустить iOS-приложения из App Store. Но опыт их использования «почти комичен — настолько это нелепо», пишет TechCrunch и The Verge.

iOS-приложения запускаются только в оконном режиме, а на macOS нет явных подсказок, как работать с iOS-приложениями, только небольшая шпаргалка. Она показывает, какими жестами или комбинациями клавиш можно заменить необходимые нажатия или свайпы по сенсорному экрану.

Альтернативы сенсорному вводу The Verge

Во многом это «маркетинговая победа, а не победа для потребителей», Apple может сказать, что Mac теперь поддерживает миллионы приложений iOS, но опыт их использования оставляет желать лучшего. Но я не сомневаюсь, что в будущем станет лучше. TechCrunch

The Verge пишет, что многие разработчики пока что могли отказаться от поддержки iOS-приложений на Mac. Поэтому на новых MacBook всё ещё будут недоступны Slack, Instagram, все приложения Google и другие популярные iOS-приложения.

Опыт использования iOS-приложений на Mac The Verge назвало «странным и беспорядочным», а Apple «должна была обозначить, что функция в бета-версии» — журналисту не понравилась предложенная система «альтернатив сенсорного ввода».

Это набор кнопок, жестов и других загадочных заклинаний, которые заставляют работать на Mac приложения, предназначенные для сенсорного экрана. Откровенно нелепо, и это явный признак, что Apple выкручивает себя, чтобы избежать необходимого — поставить на MacBook сенсорный экран. The Verge

Выводы

В целом журналисты отмечают значительный успех Apple по переходу на собственные процессоры в Mac — новые устройства быстрее, дольше работают, а предположения о возможных проблемах с совместимостью старых приложений не сбылись.

The Verge называет MacBook Air M1 «cамым впечатляющим ноутбуков за последние годы» — издание раскритиковало только веб-камеру низкого качества и «хаотичную» работу iOS-приложений. Это же повторяет и TechCrunch.

В дальнейшем MacBook на M1 могут стать быстрее и удобнее, если разработчики оптимизируют Intel-приложения и Apple доработает взаимодействие Mac с iOS-приложениями.