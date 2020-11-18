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Техника
Таня Боброва
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РБК: развитие 5G в России обойдётся в 208 млрд рублей до 2024 года Материал редакции

Операторы предупреждали, что без нужных частот затраты на 5G окупятся только к 2040 году — сейчас диапазон занят Минобороны и Роскосмосом.

  • Правительство России рассматривает новый вариант «дорожной карты» развития стандарта 5G в России: расходы на неё оцениваются в 208 млрд рублей до 2024 года, пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с разработкой проекта, и копию документа.
  • Из этой суммы более 28,8 млрд рублей должны привлечь из бюджета, остальное — из внебюджетных источников, включая средства «Ростеха» и «Ростелекома», которые участвовали в разработке «карты», указывает «Ъ». В конце 2019 года бюджет «дорожной карты» оценивался в 169,4 млрд рублей, включая около 98 млрд рублей от государства, писала газета.
  • В «Ростехе» не стали комментировать процесс согласования документа РБК, отметив, что компания будет привлекать к созданию сети профильных холдинги и других игроков. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. Издание направило запросы в Минцифры и представителю аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
  • Как пишет РБК, к 2024 году сети 5G на отечественном оборудовании должны быть развернуты не менее чем в 10 городах-миллионниках, количество абонентов — 5 млн человек. На базе сетей нового поколения должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики, а общее число установленных станций составить 10 тысяч.
  • Один из собеседников РБК утверждает, что в ближайшие дни правительство утвердит «дорожную карту»; это же подтвердил федеральный чиновник. Однако источник «Ъ» в правительстве говорит, что документ будет дорабатываться.
  • В сентябре операторы связи предупредили об окупаемости затрат на 5G минимум до 2040 года, если они не получат нужные частоты. Операторы настаивают на частотах в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые принадлежат Минобороны и Роскосмосу. Источники «Ведомостей» утверждали, что Госкомиссия не даст «Мегафону» и «Ростелекому» нужные частоты для тестов 5G.

#новость #5g

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5 комментариев
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Roman Moskovskiy

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И половина устройств не будут поддерживать этот диапазон?

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Сергей Милосердов

Roman
1

Русофоны будут, вероятно.

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Aleksander R

0

Только вчера была статья, что военные не отдают частоты.

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Anton Pestsov

0

А они уверены, что к 2024 году это вообще будет актуально?

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Bobo Momo

0

Т.е всего в $1 млрд долларов по курсу 2024?

Маловато 

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