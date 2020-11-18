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РБК: развитие 5G в России обойдётся в 208 млрд рублей до 2024 года Материал редакции
Операторы предупреждали, что без нужных частот затраты на 5G окупятся только к 2040 году — сейчас диапазон занят Минобороны и Роскосмосом.
- Правительство России рассматривает новый вариант «дорожной карты» развития стандарта 5G в России: расходы на неё оцениваются в 208 млрд рублей до 2024 года, пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с разработкой проекта, и копию документа.
- Из этой суммы более 28,8 млрд рублей должны привлечь из бюджета, остальное — из внебюджетных источников, включая средства «Ростеха» и «Ростелекома», которые участвовали в разработке «карты», указывает «Ъ». В конце 2019 года бюджет «дорожной карты» оценивался в 169,4 млрд рублей, включая около 98 млрд рублей от государства, писала газета.
- В «Ростехе» не стали комментировать процесс согласования документа РБК, отметив, что компания будет привлекать к созданию сети профильных холдинги и других игроков. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. Издание направило запросы в Минцифры и представителю аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
- Как пишет РБК, к 2024 году сети 5G на отечественном оборудовании должны быть развернуты не менее чем в 10 городах-миллионниках, количество абонентов — 5 млн человек. На базе сетей нового поколения должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики, а общее число установленных станций составить 10 тысяч.
- Один из собеседников РБК утверждает, что в ближайшие дни правительство утвердит «дорожную карту»; это же подтвердил федеральный чиновник. Однако источник «Ъ» в правительстве говорит, что документ будет дорабатываться.
- В сентябре операторы связи предупредили об окупаемости затрат на 5G минимум до 2040 года, если они не получат нужные частоты. Операторы настаивают на частотах в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые принадлежат Минобороны и Роскосмосу. Источники «Ведомостей» утверждали, что Госкомиссия не даст «Мегафону» и «Ростелекому» нужные частоты для тестов 5G.
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Roman Moskovskiy
И половина устройств не будут поддерживать этот диапазон?
Сергей МилосердовRoman
Русофоны будут, вероятно.
Aleksander R
Только вчера была статья, что военные не отдают частоты.
Anton Pestsov
А они уверены, что к 2024 году это вообще будет актуально?
Bobo Momo
Т.е всего в $1 млрд долларов по курсу 2024?
Маловато